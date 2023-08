Despre managementul miopiei la copil, cu Dr. Daniela Goicea, medic specialist oftalmolog

Miopia este un viciu de refracție ale cărui semne apar în copilărie și care se amplifică odată cu creșterea ochiului. Aflăm în continuare de ce și ce soluții avem de la Dr. Daniela Goicea, medic specialist oftalmolog.

Ce este miopia?

Miopia este legată de un defect al formei ochiului. Este vorba despre o alungire anormală, care face ca mecanismul optic să proiecteze imaginea în fața retinei. Din acest motiv, la nivelul acesteia este percepută o imagine neclară, în ceață, a obiectelor aflate la distanță.

Factorii de risc ai miopiei sunt multipli, unul dintre aceștia fiind cel genetic. Un copil care are un părinte miop are o șansă de trei ori mai mare să dezvolte miopie, iar dacă ambii părinți sunt miopi, aceasta se dublează. Alți factori de risc în dezvoltarea miopiei sunt: expunerea prelungită la lucrul de aproape – citit, scris, utilizarea fără pauze a dispozitivelor cu ecrane electronice, expunerea insuficientă la lumină naturală, etc.

De ce este important să petrecem timp în aer liber?

Timpul dedicat activităților în aer liber are rol crucial în sănătatea vederii. Minimum două ore pe zi afară este indicația dedicată copiilor cu miopie descoperită la o vârstă fragedă, dar, considerând rutina de viață caracteristică erei în care trăim, această recomandare se poate aplica și celorlalți copii care nu prezintă riscul de dezvoltare a miopiei.

Motivul pentru care acest lucru este benefic este simplu: afară avem posibilitatea de a privi mai mult la distanță, în lumină naturală, favorabilă dezvoltării ochilor copiilor.

Dr. Daniela Goicea, medic specialist oftalmolog: Miopia ne îngrijorează astăzi pentru că frecvența ei este tot mai mare și afectează copii tot mai mici. De aceea, eforturile noastre se concentrează asupra încetinirii progresiei miopiei.

Incidența miopiei este îngrijorătoare

Miopia este din ce în ce mai frecventă în rândul copiilor, pentru că sunt din ce în ce mai expuși factorilor de risc.

Un studiu asupra statisticilor la nivel global oferă o perspectivă îngrijorătoare, indicând o incidență cu mult mai mare în zonele urbane, mai dezvoltate. Acest studiu –“Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050” publicat în luna Mai 2016 (autori – Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S.) estimează că până în anul 2050, cinci miliarde de oameni ar putea fi afectați de miopie.

Cum tratăm corect miopia?

Pentru că vorbim despre o imperfecțiune a formei globului ocular aflat în plin proces de creștere, singurul lucru pe care îl putem face este de a încerca să reducem progresia miopiei, împiedicând pe cât posibil alungirea ochiului

În trecut se recomandau ochelarii cu lentile standard monofocale, pentru corectarea vederii, metodă care poate determina chiar creșterea miopiei.

au venit în sprijinul copiilor cu miopie, oferind o soluție eficientă atât pentru a încetini progresia miopiei, cât și pentru corectarea vederii.

Dr. Daniela Goicea, medic specialist oftalmolog: Controlul miopiei este important pentru că ea afectează azi tot mai mulți copii la vârste din ce în ce mai mici, iar riscul de progresie până la valori mari ale miopiei este mai mare atunci când debutul este precoce, adică în jur de 6-8 ani. De aceea, MiYOSMART este o soluție pe care o folosesc foarte des și o consider o metodă eficientă de control al miopiei, ușor de prescris, ușor de urmărit și foarte important, cu care copiii se adaptează foarte ușor.

Cum funcționează lentilele inteligente în controlul miopiei la copii?

Lentilele MiYOSMART au fost create de către HOYA în baza unei tehnologii inovatoare brevetate, fiind rezultatul unei cercetări emblematice în parteneriat cu Universitatea Politehnică din Hong Kong. Tehnologia despre care vorbim poartă numele de D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments – segmente multiple încorporate de defocalizare) și ajută atât la corectarea vederii, cât și la încetinirea progresiei miopiei, cu rezultate remarcabile.

Eficiența dovedită a acestor lentile se ridică la 60%, iar în 21,5% din cazuri miopia a stagnat definitiv. (Studiul „Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial” care îi are ca autori: Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. a fost realizat de-a lungul a doi ani de zile și a fost publicat în British Journal of Ophthalmology în data de 29 Mai 2019.)

Dr. Daniela Goicea, medic specialist oftalmolog: MiYOSMART este prima alegere la copiii mici – cu vârste cuprinse între 4-8 ani – pentru controlul miopiei,. Este important că acum există si ochelari pentru controlul miopiei, în afară de lentilele de contact pe care le aveam până acum.

Tehnologia propusă de HOYA prin lentilele MiYOSMART a schimbat cu totul abordarea terapeutică a miopiei, oferind o vedere clară copiilor, dar și o perspectivă relaxată cu privire la sănătatea vederii lor și totodată a calității vieții, în viitor.

