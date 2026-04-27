Nicuşor Dan merge în Croația. Președintele participă la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări

Adrian Teampău
27 apr. 2026, 19:00
Cuprins
  1. Nicușor Dan participă la summitul Inițiativei celor Trei Mări
  2. Agenda reuniunii de la Dubrovnik
  3. Istoricul summitului Inițiativei celor Trei Mări la care participă Nicușor Dan

Nicușor Dan participă la summitul Inițiativei celor Trei Mări, programat să se desfășoare zilele următoare în Croația, la Dubrovnik. Reuniunea este programată să înceapă marţi, la ora 15:30 (ora României).

Nicușor Dan participă la summitul Inițiativei celor Trei Mări

Preşedintele va fi prezent pentru două zile în Croația la Dubrovnik, unde va participa, marţi şi miercuri, la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări (I3M). Potrivit Administrației Prezidențiale, reuniunea la care va fi prezent Nicușor Dan va începe marţi, la ora 15:30 (ora României).

Iniţiativa celor Trei Mări este o platformă politică flexibilă şi informală, la nivel prezidenţial, care reuneşte cele 12 state membre ale UE. Este vorba despre statele aflate mările Adriatică, Baltică şi Neagră, respectiv, Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia.

Scopul urmărit de această organizație este de a crește convergența și coeziunea, în paralel cu reducerea decalajului de dezvoltare economică între diferite zone şi state membre ale Uniunii Europene. În acest sens se urmărește creşterea interconectivităţii în regiune, în domeniile energiei, transporturilor şi celui digital.

Principiile de bază ale Iniţiativei celor Trei Mări sunt promovarea dezvoltării economice, creşterea coeziunii la nivel european şi consolidarea legăturilor transatlantice.

Agenda reuniunii de la Dubrovnik

Marţi seara, la ora 21:00, preşedintele Nicuşor Dan va participa la cina de lucru oferită de prim-ministrul Republicii Croaţia, Andrej Plenkovic, la Muzeul de Artă Modernă din Dubrovnik.

În cea de a doua zi a reuniunii, şeful statului român va fi prezent la sesiunea specială a Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări.

Istoricul summitului Inițiativei celor Trei Mări la care participă Nicușor Dan

Anul trecut, Summitul Iniţiativei celor Trei Mări s-a desfăşurat pe 29 aprilie, la Varşovia. La reuniunea din Polonia au fost marcați 10 ani de la implementarea acestei iniţiative. Discuțiile s-au axat atât pe subiecte de interconectivitate regională în transport şi energie, cât şi pe problemele curente de securitate.

Summitul celor Trei Mări a fost organizat şi găzduit de România de două ori: în perioada 17 – 18 septembrie 2018 şi în 6 septembrie 2023.

Până în prezent, au avut loc summituri ale Iniţiativei celor trei Mări:

  • la Dubrovnik în 2016;
  • la Varşovia în 2017;
  • la Bucureşti în 2018;
  • la Ljubljana în 2019;
  • la Tallinn în 2020, în format online;
  • la Sofia în 2021;
  • la Riga în 2022;
  • la Bucureşti în 2023;
  • la Vilnius în 2024;
  • la Varşovia în 2025.
