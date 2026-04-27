Zeci de călugări budiști arestați pe aeroport cu 110 kilograme de cannabis. Cum au ascuns drogurile în bagaje

Iulia Petcu
27 apr. 2026, 18:52
sursa foto: @PicturesFoIder
Cuprins
  1. Cum au ajuns călugării în atenția autorităților
  2. Cum a fost organizat transportul
  3. Ce au mai descoperit polițiștii în timpul investigației

Autoritățile din Sri Lanka au făcut o captură rar întâlnită pe aeroportul din Colombo, unde au reținut 22 de călugări budiști. Vameșii au descoperit în bagajele lor 110 kilograme de cannabis, ascunse în compartimente false.

Cum au ajuns călugării în atenția autorităților

Grupul a sosit sâmbătă în capitala Colombo, după o excursie de patru zile în Thailanda. Potrivit BBC, deplasarea ar fi fost achitată integral de un sponsor rămas necunoscut.

La controlul bagajelor, vameșii au găsit cantități importante de Kush, considerată o variantă foarte puternică a cannabisului. Fiecare persoană avea asupra sa aproximativ cinci kilograme ascunse în spații special amenajate.

Cum a fost organizat transportul

Polițiștii au arestat ulterior și un al 23-lea călugăr, suspectat că ar fi coordonat întreaga deplasare. Acesta a fost prins într-o suburbie a orașului Colombo, după primele verificări. Conform purtătorului de cuvânt interimar al poliției, bărbatul le-ar fi spus celorlalți participanți că „aceste pachete sunt o donație”. Tot el le-ar fi transmis că o dubă urma să vină pentru ridicarea coletelor.

Anchetatorii verifică acum dacă grupul cunoștea adevăratul conținut al bagajelor sau dacă a fost folosit ca intermediar. Suspiciunile rămân deschise până la finalizarea audierilor, potrivit Antena3.

Ce au mai descoperit polițiștii în timpul investigației

Biroul Antidrog a analizat telefoanele mobile ridicate de la unii suspecți și a găsit imagini din vacanță. În fotografii și videoclipuri, călugării apăreau relaxați și purtau haine obișnuite.

Cei 22 de reținuți au ajuns duminică în fața instanței, iar judecătorii au decis arest preventiv pentru șapte zile. Drogurile se aflau printre rechizite școlare și dulciuri, fapt care a surprins anchetatorii.

Potrivit autorităților locale, acesta ar putea fi primul caz din Sri Lanka în care un grup de călugări este arestat pentru suspiciuni de trafic de droguri prin aeroport.

