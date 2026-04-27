Autoritățile din Sri Lanka au făcut o captură rar întâlnită pe aeroportul din Colombo, unde au reținut 22 de călugări budiști. Vameșii au descoperit în bagajele lor 110 kilograme de cannabis, ascunse în compartimente false.

Cum au ajuns călugării în atenția autorităților

Grupul a sosit sâmbătă în capitala Colombo, după o excursie de patru zile în Thailanda. Potrivit , deplasarea ar fi fost achitată integral de un sponsor rămas necunoscut.

La controlul bagajelor, vameșii au găsit cantități importante de Kush, considerată o variantă foarte puternică a cannabisului. Fiecare persoană avea asupra sa aproximativ cinci kilograme ascunse în spații special amenajate.

🇱🇰 22 Buddhist monks were arrested for transporting over 110 kg of drugs in Sri Lanka — Daily Mirror Operation was coordinated by 3 monks from a temple in the Jamburalia district They managed to recruit the other 19 members of the group. Monks were mostly young students from… — Lord Bebo (@MyLordBebo)

Cum a fost organizat transportul

Polițiștii au arestat ulterior și un al 23-lea , suspectat că ar fi coordonat întreaga deplasare. Acesta a fost prins într-o suburbie a orașului Colombo, după primele verificări. Conform purtătorului de cuvânt interimar al poliției, bărbatul le-ar fi spus celorlalți participanți că „aceste pachete sunt o donație”. Tot el le-ar fi transmis că o dubă urma să vină pentru ridicarea coletelor.

Anchetatorii verifică acum dacă grupul cunoștea adevăratul conținut al bagajelor sau dacă a fost folosit ca intermediar. Suspiciunile rămân deschise până la finalizarea audierilor, potrivit Antena3.

Sri Lanka founded the Siam Nikaya (Sect) in 1753 with monks from Thailand. 273 years later, 22 Sri Lankan monks have allegedly been caught with 112 kilos of Kush, a potent strain of cannabis, in a rather literal pursuit of “higher” enlightenment. — Ranga Sirilal (@rangaba)

Ce au mai descoperit polițiștii în timpul investigației

Biroul Antidrog a analizat telefoanele mobile ridicate de la unii suspecți și a găsit imagini din vacanță. În fotografii și videoclipuri, călugării apăreau relaxați și purtau haine obișnuite.

Cei 22 de reținuți au ajuns duminică în fața instanței, iar judecătorii au decis arest preventiv pentru șapte zile. se aflau printre rechizite școlare și dulciuri, fapt care a surprins anchetatorii.

Potrivit autorităților locale, acesta ar putea fi primul caz din Sri Lanka în care un grup de călugări este arestat pentru suspiciuni de trafic de droguri prin aeroport.