Romsilva a anunțat că a trimis Ministerului Mediului documentele necesare pentru lansarea unei Hotărâri de Guvern privind utilizarea camerelor bodycam. Miza principală este creșterea siguranței personalului silvic care lucrează zilnic în teren.

De ce insistă Romsilva pentru introducerea camerelor

Subiectul a revenit recent în atenție după declarațiile , Diana Buzoianu, privind bugetul instituției pentru acest an. Oficialul a transmis că nu va susține bugetul dacă lipsesc fondurile destinate camerelor purtate de pădurari.

La scurt timp, Romsilva a precizat că demersurile nu au început acum, ci încă din anul trecut. Instituția spune că „a solicitat încă de la începutul anului 2025 modificarea legislaţiei, pentru a permite personalului silvic de teren să poată folosi aparate de timp bodycam”.

Ce argumente invocă Romsilva pentru această măsură

Reprezentanții instituției susțin că protejarea angajaților rămâne o preocupare constantă, mai ales în zonele unde controalele pot genera tensiuni. În multe situații, personalul silvic intervine singur sau în echipe restrânse.

În comunicatul transmis luni, instituția arată că „Regia Națională a Pădurilor – consideră că siguranța personalului silvic aflat în teren reprezintă o prioritate constantă și susține introducerea unor instrumente moderne care să contribuie la protejarea acestuia în exercitarea atribuțiilor de serviciu”. Actuala legislație permite folosirea unor mijloace foto-audio-video, însă procedurile concrete lipsesc încă. Fără aceste norme, utilizarea echipamentelor nu poate funcționa complet și eficient.

Ce lipsește acum din punct de vedere legal

Romsilva amintește că Ordonanța de urgență nr. 63/2025 prevede clar că regulile de înregistrare, stocare și acces la date trebuie stabilite prin hotărâre de Guvern.

Instituția explică faptul că „În lipsa acestei proceduri, nu sunt definite elementele esenţiale pentru utilizarea legală şi eficientă a acestor echipamente”. Din acest motiv, documentele au fost trimise luni ministerului pentru accelerarea procesului.

Achiziția aparatelor este estimată la 29,2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 5,73 milioane de euro, transmite Libertatea. Planul include și sisteme de supraveghere pentru drumuri forestiere, plus dispozitive electronice de măsurare.