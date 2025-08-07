Destinul tragic al unui tânăr de 18 ani din Sibiu. Acesta a căzut de la etajul 10 al unui bloc

Un tânăr, în vârstă de 18 ani, s-a stins din viață, într-un mod tragic. Acesta al unui bloc, în zona intersecției străzilor Oștirii cu Rahovei, din municipiul

Incidentul a avut loc joi dimineață, în jurul orei 04:30. La fața locului s-au deplasat echipajele de prim-ajutor alături de polițiști.

Cuprins:

Ce au declarat autoritățile

Cercetările continuă

În ciuda eforturilor medicilor, nu s-a mai putut face nimic pentru victimă. Impactul a fost unul foarte puternic, care i-a provocat multile traumatisme și un stop cardio-respirator.

„Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență în această dimineață în jurul orei 4:30 la intersecția străzilor Oștirii cu Rahovei, pentru a acorda asistență medicală unei persoane căzute de la înălțime.

La fața locului echipajul medical a găsit un tânăr în vârstă de 18 ani cu multiple traumatisme în urma căderii, în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor depuse pentru a-și salva viața, tânărul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul declarând decesul acestuia”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ștefan, conform

Potrivit informațiilor, oamenii legii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

„La data de 7 august a.c., în jurul orei 04:30 prin apel 112, un bărbat a sesizat I.P.J. Sibiu cu privire la faptul că la intersecția străzilor Oștirii cu Rahovei, din municipiul Sibiu, un tânăr ar fi căzut de la etajul unui imobil.

La fața locului s-au deplasat echipaje medicale și polițiști, stabilindu-se că este vorba despre un tânăr de 18 ani, din Sibiu. Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare aplicate, tânărul a fost declarat decedat.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs decesul”, spune Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.