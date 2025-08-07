Detalii șocante au ieșit la iveală în cazul crimei din Arad. Bărbatul a fost reținut! Ce au declarat procurorii

Detalii horror au ieșit la iveală în cazul crimei din Arad! de fostul concubin a fost târâtă aproximativ 1,5 kilometri, cu mâna prinsă în geamul mașinii. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru săvârșirea infracţiunilor de omor şi lipsire de libertate în mod ilegal.

Se pare că ar fi dorit să se răzbune, deoarece femeia ar fi redirecționat niște mesaje de la el altui bărbat. Individul agresiv a ignorat ordinul de protecție, care fusese emis după ce a avut un comportament violent în public, față de cele două fetițe pe care le aveau împreună.

Cuprins:

Ce au declarat procurorii

Trupul neînsuflețit a fost găsit abia după patru ore

Ce au declarat procurorii

Procurorii au oferit detalii despre crima terifiantă. Aceștia au dezvăluit întregul film al groazei prin care a trecut femeia. Se pare că după ce „s-a plictisit” să o tărască, cu mâna prinsă în geamul mașinii, individul i-a dat drumul. Din cauza epuizării fizice prin care a trecut, victima s-a prăbușit pe asfalt, lovindu-se puternic la cap și ulterior decedând.

„În seara zilei de 05.08.2025, în jurul orei 21.00 inculpatul s-a deplasat cu autoturismul marca BMW, la locul de muncă al victimei, a parcat lângă terasa restaurantului, după care a coborât din autoturism şi s-a deplasat la victimă. Între cei doi au avut loc discuţii contradictorii în legătură cu nişte mesaje pe care victima le-ar fi redirecţionat unui alt bărbat. Pe fondul acelor discuţii, inculpatul s-a deplasat la autoturismul pe care-l parcase în apropiere, a urcat în acesta, a lăsat geamul din dreapta jos şi i-a adresat mai multe jigniri fostei concubine. Victima s-a deplasat la autoturismul fostului concubin, la geamul din partea dreaptă, care era deschis, a intrat prin geamul deschis în autovehicul şi l-a zgâriat pe acesta, cu mâna dreaptă, pe frunte şi pe nas, moment în care ONM (numele inculpatului) a prins-o cu mâna dreaptă de mâna ei dreaptă, astfel că aceasta nu s-a mai putut retrage din autoturism, după care a pornit autoturismul, în timp ce victima era atârnată de portiera dreaptă, în exteriorul autoturismului condus de inculpat. Inculpatul s-a deplasat prin centrul localităţii Chişineu-Criş, victima fiind în continuare agăţată de portiera dreapta faţă în exteriorul autoturismului, iar la sensul giratoriu a virat dreapta şi şi-a continuat deplasarea, în linie dreaptă, spre ieşirea din oraşul Chişineu Criş, a trecut peste calea ferată şi şi-a continuat deplasarea cu o viteză de peste 100 km/h pe DN 79 A, îndreptându-se spre localitatea Sintea Mare. La aproximativ 1,5 km de ieșirea din localitatea Chișineu Criș, inculpatul a lăsat victima de mână, iar aceasta, pe fondul epuizării și din cauza vitezei mari de deplasare a autoturismului, s-a desprins de autovehicul și a căzut pe asfalt, lovindu-se puternic la cap și pe toată suprafața corpului, decedând în urma leziunilor suferite”, transmite Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, conform

Trupul neînsuflețit a fost găsit abia după patru ore

Trupul neînsuflețit al femeii a zăcut ore întregi pe asfalt. Abia după patru ore a fost găsit, iar pentru femeie nu s-a mai putut face nimic. Două copile, cu vârstele de 7, respectiv 3 ani, au rămas fără mamă, din cauza violenței domestice.

Acesta a fost al 33-lea caz de femicid din anul 2025, în România, iar în urma acestuia, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) pledează pentru includerea femicidului în codul penal.

„ANES susține ferm necesitatea incriminării femicidului în legislația penală românească – recunoașterea, la nivel juridic, a uciderii unei femei pentru simplul fapt că este femeie. ANES a propus modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, prin introducerea unei definiții oficiale a femicidului, ca premisă esențială pentru incriminarea acestuia în Codul Penal”, transmite agenția, într-un mesaj pe