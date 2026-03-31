Un șofer e cercetat pentru dare de mită după ce a insistat să-i dea 200 de lei unui polițist care-l oprise în trafic. Agentul nici măcar nu voia să-l amendeze și i-a spus de la început că-i dă doar un avertisment cu două puncte de penalizare.
Șoferul a fost oprit în trafic în orașul Cugir. Polițistul a spus că-i dă un avertisment cu două puncte de penalizare, pentru că nu purta centura de siguranță.
Polițist: „V-am acordat avertisment. Nu aveți nimic de plată. Două puncte penalizare.”
Șofer: „Dacă nu iei ceva de la mine, mă supăr.”
Polițist: „Cum?”
Șofer: „Dacă nu iei ceva de la mine, mă supăr.”
Polițist: „Nu iau nimic de la…”
Șofer: „Auzi… pentru dumitale să bei un vin.”
Polițist: „Domnule!”
Șofer: „Taci!”
Polițist: „Vă aduc la cunoștință că suntem înregistrați audio-video.”
Șoferului nu i-a păsat și a continuat să insiste cu mita. Nu s-a oprit nici când a venit colegul polițistului, informează Știrile Pro TV.
Până la urmă, echipajul a informat procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, care a dispus deplasarea unei echipe la fața locului pentru a constata infracțiunea.