Un șofer e cercetat pentru dare de mită după ce a insistat să-i dea 200 de lei unui polițist care-l oprise în trafic. Agentul nici măcar nu voia să-l amendeze și i-a spus de la început că-i dă doar un avertisment cu două puncte de penalizare.

Un șofer a insistat să-i dea mită polițistului care NU îl amenda

Șoferul a fost oprit în trafic în orașul Cugir. Polițistul a spus că-i dă un avertisment cu două puncte de penalizare, pentru că nu purta centura de siguranță.

Polițist: „V-am acordat avertisment. Nu aveți nimic de plată. Două puncte penalizare.”

Șofer: „Dacă nu iei ceva de la mine, mă supăr.”

Polițist: „Cum?”

Șofer: „Dacă nu iei ceva de la mine, mă supăr.”

Polițist: „Nu iau nimic de la…”

Șofer: „Auzi… pentru dumitale să bei un vin.”

Polițist: „Domnule!”

Șofer: „Taci!”

Polițist: „Vă aduc la cunoștință că suntem înregistrați audio-video.”

Șoferului nu i-a păsat și a continuat să insiste cu mita. Nu s-a oprit nici când a venit colegul polițistului, informează

Până la urmă, echipajul a informat procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, care a dispus deplasarea unei echipe la fața locului pentru a constata infracțiunea.