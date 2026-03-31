„Dacă nu iei ceva de la mine, mă supăr". Dialog halucinant între un șofer și polițistul care nici nu intenționa să-l amendeze

Traian Avarvarei
31 mart. 2026, 15:27
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

Un șofer e cercetat pentru dare de mită după ce a insistat să-i dea 200 de lei unui polițist care-l oprise în trafic. Agentul nici măcar nu voia să-l amendeze și i-a spus de la început că-i dă doar un avertisment cu două puncte de penalizare.

Un șofer a insistat să-i dea mită polițistului care NU îl amenda

Șoferul a fost oprit în trafic în orașul Cugir. Polițistul a spus că-i dă un avertisment cu două puncte de penalizare, pentru că nu purta centura de siguranță.

Polițist: „V-am acordat avertisment. Nu aveți nimic de plată. Două puncte penalizare.”

Șofer: „Dacă nu iei ceva de la mine, mă supăr.”

Polițist: „Cum?”
Șofer: „Dacă nu iei ceva de la mine, mă supăr.”

Polițist: „Nu iau nimic de la…”

Șofer: „Auzi… pentru dumitale să bei un vin.”

Polițist: „Domnule!”

Șofer: „Taci!”

Polițist: „Vă aduc la cunoștință că suntem înregistrați audio-video.”

Șoferului nu i-a păsat și a continuat să insiste cu mita. Nu s-a oprit nici când a venit colegul polițistului, informează Știrile Pro TV.

Până la urmă, echipajul a informat procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, care a dispus deplasarea unei echipe la fața locului pentru a constata infracțiunea.

Citește și...
Constantin Toma, primarul muncipiului Buzău, anunță concedierea a 150 de polițiști locali: „Buzoienii ar fi profitat de 35 milioane euro în aproape 10 ani”
Eveniment
Constantin Toma, primarul muncipiului Buzău, anunță concedierea a 150 de polițiști locali: „Buzoienii ar fi profitat de 35 milioane euro în aproape 10 ani”
ANAF a dat lovitura la amanet. Inspectorii fiscali au confiscat 21,95 kg aur
Politică
ANAF a dat lovitura la amanet. Inspectorii fiscali au confiscat 21,95 kg aur
Dosarul electronic de sănătate devine accesibil tuturor românilor din această vară. Ce schimbări aduce noua platformă
Eveniment
Dosarul electronic de sănătate devine accesibil tuturor românilor din această vară. Ce schimbări aduce noua platformă
Noi detalii din dosarul în care este implicat șeful ARR, Cristian Anton. Sute de mii de euro, în cutii de pantofi. Imagini cu teancurile de bani
Eveniment
Noi detalii din dosarul în care este implicat șeful ARR, Cristian Anton. Sute de mii de euro, în cutii de pantofi. Imagini cu teancurile de bani
S-a schimbat regula: când găsești, de fapt, cele mai ieftine bilete de avion
Eveniment
S-a schimbat regula: când găsești, de fapt, cele mai ieftine bilete de avion
Top agenții pentru vacanțe în Antalya – ediția 2026
Eveniment
Top agenții pentru vacanțe în Antalya – ediția 2026
(VIDEO) Polițiștii de frontieră din Calafat au făcut o descoperire neașteptată într-un camion care transporta mașini second-hand
Eveniment
(VIDEO) Polițiștii de frontieră din Calafat au făcut o descoperire neașteptată într-un camion care transporta mașini second-hand
Avantajele paturilor tapițate: stil, confort și funcționalitate
Eveniment
Avantajele paturilor tapițate: stil, confort și funcționalitate
Semnal de alarmă tras de Mirabela Grădinaru. Apel urgent către părinți: “Fiţi atenţi la tăceri, nu doar la cuvintele copiilor”
Eveniment
Semnal de alarmă tras de Mirabela Grădinaru. Apel urgent către părinți: “Fiţi atenţi la tăceri, nu doar la cuvintele copiilor”
Șapte spitale din București vor beneficia de programe culturale și servicii educaționale oferite de Corul Madrigal
Eveniment
Șapte spitale din București vor beneficia de programe culturale și servicii educaționale oferite de Corul Madrigal
17:36 - Confruntare decisivă în Ungaria. Cum se prezintă Viktor Orban şi Peter Magyar înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie
17:16 - Nicușor Dan susține un buget european mai ambițios. Cum a decurs întâlnirea dintre șeful statului și președintele Curții de Conturi Europene
17:07 - Constantin Toma, primarul muncipiului Buzău, anunță concedierea a 150 de polițiști locali: „Buzoienii ar fi profitat de 35 milioane euro în aproape 10 ani”
17:04 - ANAF a dat lovitura la amanet. Inspectorii fiscali au confiscat 21,95 kg aur
16:38 - Dosarul electronic de sănătate devine accesibil tuturor românilor din această vară. Ce schimbări aduce noua platformă
16:33 - Donald Trump refuzat la Varșovia. Polonia respinge ideea trimiterii unui sistem Patriot în Orientul Mijlociu
16:31 - Noi detalii din dosarul în care este implicat șeful ARR, Cristian Anton. Sute de mii de euro, în cutii de pantofi. Imagini cu teancurile de bani
16:25 - S-a schimbat regula: când găsești, de fapt, cele mai ieftine bilete de avion
16:06 - Top agenții pentru vacanțe în Antalya – ediția 2026
16:03 - Un sat din Franța a găsit o soluție neașteptată. A înscris cinci vaci la școală, ca să nu se închidă o clasă. Ce a spus primarul