Dosarul care zguduie Justiția! Înalta Curte de Casație și Justiție a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a procurorilor constănțeni Ștefan Gigi Valentin și Teodor Niță, într-un dosar cu acuzații de o gravitate majoră. Anchetatorii susțin că în cauză apar suspiciuni privind intervenții în dosare, promisiuni de influențare a unor magistrați, primirea unor sume importante de bani și presiuni exercitate asupra unor instituții publice.

Decizia instanței a fost pronunțată vineri după-amiază.

Ce scrie în minuta deciziei

„În baza art. 226 alin. 1 și 2 C.pr.pen. admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, cu privire la inculpații Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor.

În baza art. 223 alin. 2 C.pr.pen și art. 202 alin. 1, 3, 4 lit. e C.pr.pen., dispune arestarea preventivă a inculpaților ȘTEFAN GIGI VALENTIN (…) sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 și art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000 și trafic de influență, în formă continuată, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 6 și art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal și NIȚĂ TEODOR (…) sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, faptă prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 132 din Legea 78/2000 și art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000, pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 15.05.2026 până la data de 13.06.2026 inclusiv.

În baza art. 230 C.pr.pen., dispune emiterea de îndată a mandatelor de arestare preventivă a inculpaților Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor.

În baza art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Pronunțată în ședința din camera de consiliu azi, 15 mai 2026, ora 16.38.”, se arată în minuta deciziei ICCJ, potrivit .

Dosarul care zguduie Justiția. Ce acuzații aduc anchetatorii celor doi procurori

Potrivit informațiilor din anchetă, unul dintre procurori ar fi încasat aproximativ 60.000 de euro chiar în propriul birou de la .

Surse judiciare susțin că banii ar fi fost oferiți pentru obținerea unei soluții favorabile într-un dosar penal, în contextul în care magistratul ar fi lăsat impresia că poate influența procurorul care instrumenta cauza.

În același dosar, anchetatorii indică și presupuse promisiuni de intervenție în fața unor judecători, în cauze civile.

Mai mult, potrivit datelor din anchetă, în perioada decembrie 2025 – mai 2026, ar fi fost primite în mod repetat sume consistente de bani, bunuri și alte beneficii pentru presupuse intervenții pe lângă procurori, polițiști, funcționari sau alte persoane aflate în poziții-cheie.

Dosarul care zguduie Justiția. Ce apare în stenogramele din dosar

Printre elementele considerate relevante de anchetatori se află și o conversație interceptată în timpul investigației.

Conform surselor judiciare, unul dintre procurorii vizați ar fi spus:

„Lasă că îi zic lui M.A direct. Că nu… eu am lucrat cu el, ştiu…”

Discuția ar continua cu propunerea unei întâlniri directe:

„Şi dacă… o să-i propun, dacă vrea, să te duci şi într-o zi până la el să…”

Replica interlocutorului: „Oricând”

În interpretarea anchetatorilor, dialogul ar susține suspiciunile privind promisiuni de influențare într-un dosar penal.

Ce presupus mecanism descriu procurorii în referat

În documentele anchetei, procurorii vorbesc despre ceea ce ar fi fost un mecanism de influență construit în jurul unor dosare penale și civile importante din Constanța.

Potrivit surselor judiciare, anchetatorii susțin că cei doi: „au gestionat o serie de dosare penale despre care există indicii că au fost instrumentate în scopul constrângerii unor funcționari/persoane fizice pentru ca aceștia să încheie contracte de prestări servicii fictive cu societăți indicate de către cei doi procurori”.

Ancheta ar viza inclusiv posibile intervenții în cauze economice, comerciale și administrative.

Ce legătură ar avea dosarul plajelor de pe litoral

În referatul procurorilor apar și suspiciuni privind contractele pentru sectoare de plajă din Mamaia și Năvodari. Potrivit surselor apropiate anchetei, procurorii susțin că anumite contracte nu ar fi trebuit prelungite pentru ca viitoarele licitații să fie câștigate de persoane apropiate celor inculpați.

În documente apare formularea: „Chemarea avea ca scop ca licitațiile din anul 2026 să nu mai fie câștigate de către persoanele deținătoare ale contractelor anterioare, ci de către persoane interpuse”.

Dosarul care zguduie Justiția. Despre ce sume vorbesc anchetatorii

Surse judiciare susțin că valoarea totală a sumelor și beneficiilor investigate ar ajunge la aproximativ 110.000 de euro.

Intervențiile promise ar fi vizat:

dosare penale;

urgentarea unor proceduri;

recuperarea unor permise de conducere;

transferuri profesionale;

emiterea unor avize;

facilitarea unor afaceri și proiecte economice.

Cum se apără cei acuzați

Procurorul Teodor Niță respinge acuzațiile de corupție și susține că dosarul îl vizează exclusiv pentru presupusa instigare la abuz în serviciu.

„Nu este o situaţie confortabilă pentru mine”.

Apărătorul său, avocatul Ion Cazacu, a anunțat că măsura dispusă va fi contestată.

La rândul său, avocatul Liviu Zaharia a declarat că în urma perchezițiilor nu au fost descoperite sume de bani în biroul procurorului.: „Nu s-au găsit bani”

Parchetul General a confirmat oficial că acțiunea penală a fost pusă în mișcare împotriva celor doi procurori și a subliniat că măsurile judiciare dispuse nu afectează prezumția de nevinovăție.