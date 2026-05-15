Data de 5 iunie este dedicată Zilei Învățătorului, motiv pentru care cursurile vor fi suspendate în toate unitățile de învățământ preuniversitar din România.

Elevii, profesorii și întreg personalul din sistem vor beneficia astfel de o zi liberă, stabilită oficial prin Legea nr. 289 din 29 octombrie 2007.

Sărbătoarea are caracter educațional, cultural și apolitic și este marcată anual în școlile de stat, particulare și confesionale, ca un semn de apreciere pentru rolul esențial al cadrelor didactice în educația .

Ce semnificație are Ziua Învățătorului

Ziua Învățătorului nu reprezintă doar o zi liberă pentru elevi și profesori, ci și un moment special dedicat educației. Cu această ocazie, și alte instituții ale statului organizează evenimente și manifestări dedicate învățământului. Totodată, sunt acordate premii, distincții, medalii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor cu rezultate deosebite.

Data de 5 iunie a fost aleasă pentru a marca ziua de naștere a lui Gheorghe Lazăr, considerat fondatorul învățământului în limba română din Țara Românească. În plus, elevii vor avea o săptămână mai scurtă la început de iunie, deoarece și ziua de luni, 1 iunie, este liberă legal, cu ocazia Ziua Copilului. Astfel, în intervalul 1–7 iunie, copiii vor merge doar trei zile la școală.