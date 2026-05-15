Gigi Becali, verdict despre Nicușor Dan după un an la Cotroceni: „Omul e cuminte, smerit, o să ia încă un mandat"

Ana Beatrice
15 mai 2026, 18:14
Gigi Becali, patronul FCSB. Sursa foto: Hepta - SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Gigi Becali a vorbit despre Nicușor Dan, la un an de la alegerile prezidențiale. Finanțatorul FCSB îl consideră un om „cuminte” și apreciază stilul său discret. Mai mult, acesta face deja o predicție pentru alegerile prezidențiale din 2029.

Ce spune Gigi Becali despre primul an de mandat al lui Nicușor Dan

La aproape un an de la victoria lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale, șeful statului se pregătește pentru una dintre cele mai dificile perioade ale mandatului său. Luni, acesta urmează să convoace partidele politice la consultări pentru formarea noului guvern. Momentul este considerat unul cu miză majoră pentru scena politică din România.

În acest context, latifundiarul din Pipera a vorbit despre actualul președinte în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Patronul FCSB spune că are o impresie bună despre modul în care acesta și-a exercitat funcția până acum.

„Nicuşor Dan e cuminte. Aţi văzut la Iohannis, omul era un indolent. El era străin, era neamţ, ce-l interesa pe el de România? Maică-sa și taică-său, germani, ce-l interesa pe el de România? Băsescu era om deștept, dar era vagabond. Băsescu e mai deştept acum, pentru că nu mai bea! Aţi văzut ce expertize inteligente are. Ăsta (n.r- Nicuşor Dan) e liniştit, cuminte, în banca lui şi înţelept. E-adevărat că nu ştie, săracul. Dar e înţelept, îşi vede de treaba lui, nu face scandaluri. Este preşedinte, el trebuie să fie echidistant”, a declarat acesta, notează fanatik.ro.

De ce crede Gigi BecaliNicușor Dan poate câștiga încă un mandat

Patronul FCSB este convins că stilul calm și discret afișat de Nicușor Dan în primul an de mandat îl poate ajuta să rămână la Cotroceni și după alegerile prezidențiale din 2029. Gigi Becali spune că actualul președinte a câștigat capital de imagine în această perioadă.

Potrivit omului de afaceri, președintele a evitat scandalurile și confruntările agresive. În schimb, acesta a preferat să păstreze o atitudine rezervată și echilibrată.

„Omul e cuminte, smerit, o să ia încă un mandat. De ce? Pentru că românilor le place dacă eşti om cuminte. Dă el din mâini p-acolo, ţaca-paca pe la pupitru, mai face cu mâna şi gata. Dar e cuminte… nu bagă la puşcărie pe nimeni, nu se duce la procuror, nu se duce la judecător”, a declarat Becali.

În același timp, finanțatorul FCSB s-a referit și la negocierile pentru viitorul guvern. Acesta susține că Nicușor Dan nu va accepta sub nicio formă un executiv din care să facă parte AUR. Acesta este de părere că șeful statului îi consideră pe cei din AUR principalii săi rivali politici.

„Dacă n-ai majoritate n-ai ce să faci. Nicuşor Dan ştie un lucru: îi are rivali pe AUR. Aşa a ţinut-o de la început şi e un tip consecvent. A zis că ‘Nu, nu va fi AUR-ul’ (nr. – la guvernare). Nu-i suportă, îi urăşte p-ăia, pe AUR. Deşi el nu-i un om rău, ca să urască, îi urăşte pe AUR. Şi-atunci zice: PSD-ul e mare partid, cu AUR nu fac”, a mai precizat Becali pentru sursa menționată.

