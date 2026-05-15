De ce crede Gigi Becali că Nicușor Dan poate câștiga încă un mandat

este convins că stilul calm și discret afișat de Nicușor Dan în primul an de mandat îl poate ajuta să rămână la Cotroceni și după alegerile prezidențiale din 2029. Gigi Becali spune că actualul președinte a câștigat capital de imagine în această perioadă.

Potrivit omului de afaceri, președintele a evitat scandalurile și confruntările agresive. În schimb, acesta a preferat să păstreze o atitudine rezervată și echilibrată.

„Omul e cuminte, smerit, o să ia încă un mandat. De ce? Pentru că românilor le place dacă eşti om cuminte. Dă el din mâini p-acolo, ţaca-paca pe la pupitru, mai face cu mâna şi gata. Dar e cuminte… nu bagă la puşcărie pe nimeni, nu se duce la procuror, nu se duce la judecător”, a declarat Becali.

În același timp, finanțatorul FCSB s-a referit și la negocierile pentru viitorul guvern. Acesta susține că Nicușor Dan nu va accepta sub nicio formă un executiv din care să facă parte AUR. Acesta este de părere că șeful statului îi consideră pe cei din principalii săi rivali politici.

„Dacă n-ai majoritate n-ai ce să faci. Nicuşor Dan ştie un lucru: îi are rivali pe AUR. Aşa a ţinut-o de la început şi e un tip consecvent. A zis că ‘Nu, nu va fi AUR-ul’ (nr. – la guvernare). Nu-i suportă, îi urăşte p-ăia, pe AUR. Deşi el nu-i un om rău, ca să urască, îi urăşte pe AUR. Şi-atunci zice: PSD-ul e mare partid, cu AUR nu fac”, a mai precizat Becali pentru sursa menționată.