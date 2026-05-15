B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » BNR ține dobânda-cheie la 6,50%, în timp ce inflația sare de 10%. Banca centrală avertizează asupra efectelor războiului din Orientul Mijlociu

BNR ține dobânda-cheie la 6,50%, în timp ce inflația sare de 10%. Banca centrală avertizează asupra efectelor războiului din Orientul Mijlociu

Răzvan Adrian
15 mai 2026, 16:49
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
BNR ține dobânda-cheie la 6,50%, în timp ce inflația sare de 10%. Banca centrală avertizează asupra efectelor războiului din Orientul Mijlociu
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. BNR păstrează dobânda, deși inflația a depășit 10%
  2. Combustibilii și criza energetică au împins inflația în sus
  3. Economia încetinește, iar consumul scade
  4. BNR vede riscuri mari pentru economie

Banca Națională a României (BNR) a decis să mențină neschimbată dobânda-cheie la 6,50% pe an, într-un context economic tensionat, marcat de creșterea accelerată a inflației, scumpirea combustibililor și efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra economiei globale și a României.

BNR păstrează dobânda, deși inflația a depășit 10%

Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an. Totodată, instituția a păstrat și celelalte dobânzi-cheie din sistemul bancar, informează aceștia printr-un comunicat de presă.

Astfel, dobânda pentru facilitatea de creditare (Lombard) rămâne la 7,50%, iar dobânda la facilitatea de depozit la 5,50%.

Decizia vine după ce rata anuală a inflației a urcat în aprilie 2026 la 10,71%, pe fondul scumpirii combustibililor, gazelor naturale și altor prețuri administrate.

Combustibilii și criza energetică au împins inflația în sus

BNR arată că războiul din Orientul Mijlociu și creșterea cotațiilor petrolului au avut un impact direct asupra prețurilor din România.
Scumpirea carburanților a fost unul dintre principalii factori care au alimentat accelerarea inflației în ultimele luni.

În plus, banca centrală avertizează că liberalizarea pieței gazelor naturale și eliminarea plafonării adaosului comercial la alimente de bază vor continua să pună presiune pe prețuri în perioada următoare.

Potrivit noilor prognoze, inflația ar urma să scadă mai consistent abia din trimestrul III al anului 2026.

Economia încetinește, iar consumul scade

Datele analizate de BNR arată că economia României a continuat să încetinească în primele luni din 2026.

Activitatea economică s-a contractat cu 0,2% în trimestrul I, după o scădere de 2% în ultimele luni din 2025.
În paralel, vânzările din comerțul cu amănuntul și producția industrială au înregistrat noi scăderi.

Pe piața muncii, numărul salariaților a continuat să scadă, iar companiile raportează intenții tot mai reduse de angajare.

BNR vede riscuri mari pentru economie

Banca centrală avertizează că situația economică rămâne vulnerabilă atât din cauza contextului internațional, cât și a tensiunilor interne.

Conflictul din Orientul Mijlociu, criza energetică globală și incertitudinile politice din România pot influența negativ economia și costurile de finanțare.

În acest context, BNR consideră esențială absorbția fondurilor europene și continuarea reformelor structurale pentru susținerea economiei.

Tags:
Citește și...
Radu Miruță a respins bugetele la CFR Călători și CFR SA și a cerut refacerea lor: „Oficializau pierderi mai mari și datorii mai mari”
Economic
Radu Miruță a respins bugetele la CFR Călători și CFR SA și a cerut refacerea lor: „Oficializau pierderi mai mari și datorii mai mari”
Bani nerevendicați de la stat: cum afli dacă ai despăgubiri, dividende sau alte sume de recuperat
Economic
Bani nerevendicați de la stat: cum afli dacă ai despăgubiri, dividende sau alte sume de recuperat
Șeful ANRE propune reducerea TVA la gaze la 11% și avertizează asupra scumpirilor din iarnă: „Un război aflat la mii de kilometri distanță ajunge să afecteze consumatorul român”
Economic
Șeful ANRE propune reducerea TVA la gaze la 11% și avertizează asupra scumpirilor din iarnă: „Un război aflat la mii de kilometri distanță ajunge să afecteze consumatorul român”
Comisia Europeană aprobă plata de 2,62 miliarde euro pentru România din PNRR. Până acum am luat 13 miliarde de euro
Economic
Comisia Europeană aprobă plata de 2,62 miliarde euro pentru România din PNRR. Până acum am luat 13 miliarde de euro
Rădulescu (BNR) spune că „dimensiunea incredibilă a jafului” din instituții e „adevăratul cancer care roade vitalitatea societății românești”. Cum evaluează activitatea Guvernului Bolojan
Economic
Rădulescu (BNR) spune că „dimensiunea incredibilă a jafului” din instituții e „adevăratul cancer care roade vitalitatea societății românești”. Cum evaluează activitatea Guvernului Bolojan
Economia României, analizată de Ionuț Dumitru: inflația, deficitul și riscurile care apasă tot mai mult asupra țării: „Vom avea o cifră slabă și anul acesta”
Economic
Economia României, analizată de Ionuț Dumitru: inflația, deficitul și riscurile care apasă tot mai mult asupra țării: „Vom avea o cifră slabă și anul acesta”
Datoriile firmelor către stat rămân uriașe. 77 de miliarde de lei, restanțe în primul trimestru din 2026
Economic
Datoriile firmelor către stat rămân uriașe. 77 de miliarde de lei, restanțe în primul trimestru din 2026
Euro pierde teren în fața leului. Moneda europeană coboară după seria de recorduri istorice. Cursul oficial transmis de BNR
Economic
Euro pierde teren în fața leului. Moneda europeană coboară după seria de recorduri istorice. Cursul oficial transmis de BNR
Europa vorbește despre sancțiuni, dar continuă să cumpere energie din Rusia. Importurile de gaz natural rusesc în UE ating cel mai ridicat nivel de după invazia Ucrainei
Economic
Europa vorbește despre sancțiuni, dar continuă să cumpere energie din Rusia. Importurile de gaz natural rusesc în UE ating cel mai ridicat nivel de după invazia Ucrainei
Industria României și-a revenit în martie după începutul slab de an. Datele INS arată însă că scăderea anuală continuă
Economic
Industria României și-a revenit în martie după începutul slab de an. Datele INS arată însă că scăderea anuală continuă
Ultima oră
18:31 - Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, arestați pentru 30 de zile. Ce acuzații extrem de grave li se aduc. Stenograme explozive
18:14 - Gigi Becali, verdict despre Nicușor Dan după un an la Cotroceni: „Omul e cuminte, smerit, o să ia încă un mandat”
18:13 - ISU Neamț infirmă exploziile din Pipirig și arată că imaginile sunt false
17:52 - DNSC avertizează asupra unei noi fraude prin SMS. Șoferii sunt păcăliți cu amenzi false și pagini care imită Ghiseul.ro
17:48 - Oficial! Cabral și Andreea Ibacka au anunțat că se despart. Motivul separării: „Ani mulți am fost bine” (FOTO)
17:32 - Atenție, turiști! Gestul banal de pe litoral care vă poate aduce o amendă de 40.000 de lei
17:29 - Ilie Bolojan, atac frontal la PSD: „Vor să fie în guvernare, dar nu în faţă, ci în spate, la şurubăreală”
17:01 - O nouă zi liberă pentru elevi la început de iunie. De ce nu se fac cursuri pe 5 iunie
16:57 - A murit George Mocanu, numele invocat de Călin Georgescu în interceptările procurorilor: „Atâta-ţi spun, stai aproape de omul ăsta!”
16:41 - Newsweek: Salarii de 1.200.000.000€ plătite la 49 companii de stat care au pierderi. 200.000 angajați iau două salarii