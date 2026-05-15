Banca Națională a României (BNR) a decis să mențină neschimbată dobânda-cheie la 6,50% pe an, într-un context economic tensionat, marcat de creșterea accelerată a inflației, scumpirea combustibililor și efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra economiei globale și a României.

BNR păstrează dobânda, deși inflația a depășit 10%

Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an. Totodată, instituția a păstrat și celelalte dobânzi-cheie din sistemul bancar, informează aceștia printr-un .

Astfel, dobânda pentru facilitatea de creditare (Lombard) rămâne la 7,50%, iar dobânda la facilitatea de depozit la 5,50%.

Decizia vine după ce rata anuală a inflației a urcat în aprilie 2026 la 10,71%, pe fondul scumpirii combustibililor, gazelor naturale și altor prețuri administrate.

Combustibilii și criza energetică au împins inflația în sus

BNR arată că războiul din Orientul Mijlociu și creșterea cotațiilor petrolului au avut un impact direct asupra prețurilor din România.

Scumpirea carburanților a fost unul dintre principalii factori care au alimentat accelerarea inflației în ultimele luni.

În plus, banca centrală avertizează că liberalizarea pieței naturale și eliminarea plafonării adaosului comercial la de bază vor continua să pună presiune pe prețuri în perioada următoare.

Potrivit noilor prognoze, inflația ar urma să scadă mai consistent abia din trimestrul III al anului 2026.

Economia încetinește, iar consumul scade

Datele analizate de BNR arată că economia României a continuat să încetinească în primele luni din 2026.

Activitatea economică s-a contractat cu 0,2% în trimestrul I, după o scădere de 2% în ultimele luni din 2025.

În paralel, vânzările din comerțul cu amănuntul și producția industrială au înregistrat noi scăderi.

Pe piața muncii, numărul salariaților a continuat să scadă, iar companiile raportează intenții tot mai reduse de angajare.

BNR vede riscuri mari pentru economie

Banca centrală avertizează că situația economică rămâne vulnerabilă atât din cauza contextului internațional, cât și a tensiunilor interne.

Conflictul din Orientul Mijlociu, criza energetică globală și incertitudinile politice din România pot influența negativ economia și costurile de finanțare.

În acest context, BNR consideră esențială absorbția fondurilor europene și continuarea reformelor structurale pentru susținerea economiei.