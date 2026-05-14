130.000 de euro găsiți la Parchetul Curții de Apel Constanța. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, în centrul unui nou scandal de corupție

130.000 de euro găsiți la Parchetul Curții de Apel Constanța. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, în centrul unui nou scandal de corupție

Adrian A
14 mai 2026, 15:51
Sursă foto: Dobrogea Live

Procurorii Parchetului General au descins joi la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța și la locuințele procurorilor Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, într-un dosar care vizează suspiciuni de trafic de influență și alte fapte de corupție.

Percheziții de amploare la procurorii din Constanța

Potrivit surselor judiciare citate de G4Media, anchetatorii ar fi găsit aproximativ 100.000 de euro în biroul lui Gigi Valentin Ștefan, fost șef al Parchetului Curții de Apel Constanța, precum și alți 30.000 de euro în autoturismul acestuia. În urma perchezițiilor, din instituție au fost ridicate mai multe plicuri și sisteme de stocare, transportate cu o dubă a mascaților.

Anchetatorii au efectuat în total 13 percheziții, atât la domiciliile celor vizați, cât și la sediile unor instituții publice, într-un dosar care vizează presupuse fapte de corupție comise în perioada decembrie 2025 – mai 2026.

Miercuri, procurorii au efectuat percheziții timp de mai multe ore atât la domiciliul lui Gigi Ștefan, o vilă situată pe malul lacului Siutghiol, cât și la domiciliul procurorului Teodor Niță.

Teodor Niță, dus la București pentru audieri

În timp ce avocatul lui Gigi Ștefan a declarat că acestuia nu i-a fost comunicată oficial nicio calitate procesuală și că nu se afla încă la audieri la București, procurorul Teodor Niță a fost dus la Parchetul General pentru audieri, în calitate de suspect.

Avocatul său, Liviu Zaharia, a precizat că Niță este cercetat într-un dosar deschis în 2025 pentru instigare la abuz în serviciu, iar anchetatorii au ridicat documente și medii de stocare din biroul său.

Anterior, după primele percheziții, Niță susținea că nu are nicio calitate în dosar și că procurorii „au venit, au verificat și au plecat”, afirmând că „nici măcar martor” nu este.

Intervenții în dosare penale pentru soluții favorabile

Surse judiciare susțin că cei doi procurori ar fi intervenit în mai multe dosare penale pentru a obține soluții favorabile pentru anumite persoane, fiind suspectați de trafic de influență și alte infracțiuni de corupție.

Ancheta este coordonată de procurori special desemnați să investigheze fapte comise de magistrați, ceea ce indică gravitatea suspiciunilor și nivelul ridicat al persoanelor vizate.

Atât Gigi Ștefan, cât și Teodor Niță sunt considerați magistrați extrem de influenți în Constanța, cunoscuți nu doar pentru pozițiile ocupate în sistemul judiciar, ci și pentru controversele din jurul averilor și relațiilor lor de influență.

Cei doi procurori au mai fost implicați într-o controversă majoră în dosarul fostului șef al CNAS, Lucian Duță.

În 2022, judecătorii care au motivat condamnarea definitivă a lui Lucian Duță au arătat că Gigi Ștefan și Teodor Niță ar fi desfășurat o acțiune cu „vădit caracter penal”, menită să îngreuneze tragerea la răspundere penală a inculpatului și să exercite presiuni asupra unor martori-cheie.

Instanța a reținut că acțiunile acestora ar fi depășit grav cadrul atribuțiilor profesionale, fiind descrise drept „aberații de drept și monstruozități juridice” în motivarea judecătorească.

Tanczos Barna cere accelerarea plății subvențiilor APIA. Peste jumătate din ajutoarele ANT au fost deja autorizate
