Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis un nou avertisment privind o campanie de fraudă online care vizează șoferii din România, atacatorii folosind SMS-uri false despre presupuse amenzi de circulație pentru a obține date bancare și informații personale.

Cum funcționează schema cu „amenda restantă”

Potrivit DNSC, victimele primesc mesaje SMS care par trimise de platforma Ghiseul.ro sau de instituții oficiale.

În mesaj apare informația că utilizatorul ar avea o amendă restantă și este inclus un link către o pagină falsă.

După accesarea linkului, utilizatorului i se cere să introducă numărul de înmatriculare al mașinii, iar ulterior apare o presupusă amendă care trebuie achitată urgent.

„În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor”, avertizează DNSC în .

Mesajele folosesc panică și presiune

Specialiștii în securitate cibernetică spun că atacatorii încearcă să creeze senzația de urgență pentru a determina utilizatorii să reacționeze rapid.

Printre formulările folosite apar avertismente precum:

„Plățile restante multiple pot duce la remorcarea vehiculului dumneavoastră”, potrivit DNSC.

Instituția atrage atenția și asupra unor detalii suspecte, precum domenii necunoscute, cereri neobișnuite sau instrucțiuni de tipul „răspunde cu 1”.

Ce recomandă DNSC pentru a evita fraudele cu amenzi

Autoritățile le recomandă utilizatorilor să nu acceseze -uri primite prin SMS-uri suspecte și să verifice informațiile exclusiv pe platformele oficiale.

De asemenea, DNSC avertizează că introducerea datelor pe astfel de pagini poate duce la compromiterea conturilor și pierderi financiare.

Instituția recomandă raportarea tentativelor de fraudă și folosirea unor soluții suplimentare de protecție împotriva site-urilor periculoase.

Campaniile de tip phishing care folosesc amenzi false și identitatea unor instituții oficiale continuă să se extindă în România, mizând pe reacția rapidă și lipsa de atenție a utilizatorilor. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că verificarea atentă a mesajelor și evitarea accesării link-urilor suspecte rămân cele mai importante metode de protecție.