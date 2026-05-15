Acasa » Externe » Pizzeria de pe balcon care a cucerit internetul. Cum a transformat un bărbat propria locuință într-o afacere virală (VIDEO)

Ana Beatrice
15 mai 2026, 18:47
Sursă Foto: TikTok - @dailymail
Cuprins
  1. Cum a ajuns o pizzerie de pe balcon să cucerească internetul
  2. Cine se ocupă de întreaga afacere devenită virală

Ce a început ca o idee neobișnuită pe balconul unui apartament din Oslo s-a transformat rapid într-o afacere de succes. Un localnic a început să prepare și să vândă pizza fierbinte direct din propria locuință.

Conceptul său a atras imediat atenția oamenilor din zonă, devenind viral la nivel local. Conform publicației Curly Tales, acesta primește în jur de 70 de comenzi în numai 90 de minute.

Cum a ajuns o pizzerie de pe balcon să cucerească internetul

Totul a început ca un simplu experiment din pasiune, însă ideea unui bărbat din Oslo s-a transformat rapid într-un fenomen local. Proiectul său, „PizzaFromBalcony”, funcționează de mai bine de doi ani.

În luna aprilie a acestui an, conceptul a devenit viral pe rețelele de socializare, potrivit publicației Curly Tales. Locuitorii din zonă au fost cuceriți de ideea inedită de a comanda pizza direct dintr-un apartament, fără să mai meargă la restaurant.

Bărbatul prepară pizza coaptă pe piatră într-un cuptor de mici dimensiuni instalat chiar pe balconul locuinței sale. Totul este organizat atent, în zile anunțate din timp pe rețelele sociale, iar clienții vin special pentru această experiență inedită. Momentul care atrage cel mai mult atenția este livrarea. Comenzile sunt coborâte direct de la balcon către clienți cu ajutorul unei frânghii. Întregul proces s-a transformat într-un adevărat spectacol urban care atrage privirile tuturor trecătorilor.

@dailymailA man in Oslo has gone viral after transforming his apartment balcony into a makeshift pizza restaurant – racking up 70 orders in just 90 minutes 🍕 Customers queued in the street below while fresh sourdough pizzas were lowered down from the balcony in baskets, complete with live jazz music and ‘Italian vibes.’ The quirky pop-up has exploded online, with social media users calling it the ultimate work-from-home setup. 🎥 Instagram / pizzafrombalcony #pizza #viral #oslo #pizzafrombalcony

♬ original sound – Daily Mail

Cine se ocupă de întreaga afacere devenită virală

În spatele fenomenului „PizzaFromBalcony” se află un singur om care se ocupă de tot. De la pregătirea aluatului și coacerea pizzei până la preluarea comenzilor și livrarea lor către clienți, bărbatul gestionează singur fiecare detaliu al afacerii. Tocmai această simplitate a contribuit enorm la succesul proiectului său.

Fără chirie pentru un spațiu comercial și fără investiții uriașe, bărbatul a reușit să își pornească afacerea chiar de acasă. Acesta și-a transformat propriul balcon într-o mică pizzerie care atrage zilnic zeci de clienți.

Conceptul inedit și modul neobișnuit de livrare au stârnit rapid curiozitatea oamenilor. Costurile reduse și experiența diferită oferită clienților au transformat afacerea într-un adevărat succes local.

