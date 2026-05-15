A murit George Mocanu, numele invocat de Călin Georgescu în interceptările procurorilor: „Atâta-ţi spun, stai aproape de omul ăsta!"

A murit George Mocanu, numele invocat de Călin Georgescu în interceptările procurorilor: „Atâta-ţi spun, stai aproape de omul ăsta!”

Ana Maria
15 mai 2026, 16:57
Sursa foto: Facebook / @Călin Georgescu
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis Călin Georgescu după moartea lui George Mocanu
  2. De ce a devenit George Mocanu cunoscut publicului
  3. Ce acuzații sunt în dosarul lui Călin Georgescu

George Mocanu, nume cunoscut publicului după apariția interceptărilor din dosarul care îl vizează pe fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a murit. Informația a fost făcută publică chiar de Georgescu, printr-un mesaj postat pe rețelele sociale.

Anunțul vine în contextul în care numele lui Mocanu a fost menționat în documentele procurorilor din ancheta care îl vizează pe fostul candidat, dosar în care acesta este cercetat pentru mai multe acuzații grave.

Ce mesaj a transmis Călin Georgescu după moartea lui George Mocanu

Călin Georgescu a publicat un mesaj emoționant pe Facebook, în care l-a descris pe George Mocanu drept un patriot și a transmis un apel către susținătorii săi.

„S-a stins din viață încă un mare patriot român: George Mocanu.
S-a aprins în Cer o lumină a libertății.

Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia sa, către cei apropiați și către toți cei care l-au cunoscut, l-au prețuit și au împărtășit cu el aceleași valori. Pentru George, ca și pentru mulți alții, lupta pentru adevăr, libertatea și demnitatea poporului român continuă.

Să ne rugăm pentru sufletul lui, să-i aprindem o lumânare și să-l trecem pe pomelnic la Sfânta Liturghie.

Frate George, te păstrăm în inimile și în rugăciunile noastre, nădăjduind sa ne regăsim, cu totii, in randul drepților care au iubit si au aparat cu demnitate și cu statornicie credința si libertatea poporului român. Dumnezeu să îți odihnească sufletul în pace, a scris Georgescu pe Facebook.

De ce a devenit George Mocanu cunoscut publicului

Numele lui George Mocanu a ajuns în atenția publică după publicarea stenogramelor din dosarul în care Călin Georgescu este cercetat de Parchetul General.

Potrivit informațiilor din anchetă, Georgescu i-ar fi recomandat lui Marian Motocu să păstreze legătura cu George Mocanu.

„Părerea mea e să stai aproape de George Mocanu. […] Atâta-ţi spun, stai aproape de omul ăsta! N-ar fi rău să te vezi cu el. Îi spui ce ştii tu acolo să spui mai bine. Atâta doar”, îi spunea Georgescu interlocutorului său, potrivit interceptărilor din dosar, potrivit Știripesurse.

Marian Motocu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară și mesaje antisemite.

Ce acuzații sunt în dosarul lui Călin Georgescu

Dosarul deschis de Parchetul General îl vizează pe fostul candidat la prezidențiale pentru acuzații precum instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale și inițierea unei organizații cu caracter fascist.

