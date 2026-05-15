Vacanța la mare se poate transforma rapid într-o amendă uriașă! care intră cu mașina pe plajă, faleză sau dig riscă sancțiuni de până la 40.000 de lei. Autoritățile interzic strict circulația și staționarea autoturismelor în aceste zone.

Cât te poate costa o simplă plimbare cu mașina pe plajă

Tot mai mulți șoferi aleg să intre cu mașina pe plajele , fără să știe că gestul îi poate costa enorm. Legea interzice clar circulația și staționarea vehiculelor pe plaje, faleze și diguri, iar sancțiunile au fost înăsprite considerabil. Dacă în trecut astfel de abateri erau pedepsite cu amenzi de până la 1.000 de lei, acum cei care încalcă regulile pot primi sancțiuni între 20.000 și 40.000 de lei.

Măsurile au fost introduse pentru protejarea zonelor costiere și pentru descurajarea comportamentului care afectează plajele . Conform OUG nr. 202/2002, doar autovehiculele autorizate pentru intervenții, salvare sau activități de curățenie au voie să circule în aceste zone. În rest, accesul este permis exclusiv în locurile special amenajate. Autoritățile transmit că verificările sunt tot mai stricte, iar ignorarea regulilor poate transforma o zi obișnuită la mare într-o cheltuială uriașă.