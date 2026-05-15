Acasa » Eveniment » Atenție, turiști! Gestul banal de pe litoral care vă poate aduce o amendă de 40.000 de lei

Atenție, turiști! Gestul banal de pe litoral care vă poate aduce o amendă de 40.000 de lei

Ana Beatrice
15 mai 2026, 17:32
Foto: Captură video
Cuprins
  1. Cât te poate costa o simplă plimbare cu mașina pe plajă
  2. De ce au devenit atât de mari amenzile pentru mașinile intrate pe plajă

Vacanța la mare se poate transforma rapid într-o amendă uriașă! Turiștii care intră cu mașina pe plajă, faleză sau dig riscă sancțiuni de până la 40.000 de lei. Autoritățile interzic strict circulația și staționarea autoturismelor în aceste zone.

Cât te poate costa o simplă plimbare cu mașina pe plajă

Tot mai mulți șoferi aleg să intre cu mașina pe plajele litoralului românesc, fără să știe că gestul îi poate costa enorm. Legea interzice clar circulația și staționarea vehiculelor pe plaje, faleze și diguri, iar sancțiunile au fost înăsprite considerabil. Dacă în trecut astfel de abateri erau pedepsite cu amenzi de până la 1.000 de lei, acum cei care încalcă regulile pot primi sancțiuni între 20.000 și 40.000 de lei.

Măsurile au fost introduse pentru protejarea zonelor costiere și pentru descurajarea comportamentului care afectează plajele Mării Negre. Conform OUG nr. 202/2002, doar autovehiculele autorizate pentru intervenții, salvare sau activități de curățenie au voie să circule în aceste zone. În rest, accesul este permis exclusiv în locurile special amenajate. Autoritățile transmit că verificările sunt tot mai stricte, iar ignorarea regulilor poate transforma o zi obișnuită la mare într-o cheltuială uriașă.

De ce au devenit atât de mari amenzile pentru mașinile intrate pe plajă

Autoritățile spun că sancțiunile uriașe nu au fost introduse întâmplător. Parlamentarii care au susținut modificarea legii consideră că vechile amenzi erau prea mici și nu îi descurajau pe șoferi să repete aceleași abateri.

În multe cazuri, conducătorii auto preferau să își asume riscul, știind că sancțiunea era redusă și putea fi achitată rapid. Tocmai de aceea, valoarea amenzilor a fost majorată drastic, pentru ca cei care încalcă legea să înțeleagă gravitatea faptelor și impactul pe care îl au asupra plajelor și zonelor costiere.

Inițiatorii proiectului susțin că sancțiunile vechi nu îi făceau pe contravenienți să respecte regulile sau să prevină astfel de incidente pe viitor, notează cancan.ro. Potrivit motivării din proiectul legislativ, „prin achitarea acestor sume, contravenientul nu conştientizează gravitatea faptelor săvârşite şi consecinţele acestei fapte”. Noua legislație urmărește atât protejarea litoralului, cât și descurajarea comportamentelor considerate iresponsabile.

