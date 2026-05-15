B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » ISU Neamț infirmă exploziile din Pipirig și arată că imaginile sunt false

ISU Neamț infirmă exploziile din Pipirig și arată că imaginile sunt false

Răzvan Adrian
15 mai 2026, 18:13
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
ISU Neamț infirmă exploziile din Pipirig și arată că imaginile sunt false
Sursă foto: Facebook/ISU Neamț
Cuprins
  1. Trei apeluri la 112 au anunțat un posibil incident
  2. Imaginile distribuite online, catalogate drept false
  3. Zborurile militare, cea mai probabilă explicație pentru zgomote

Mai multe apeluri la 112 au fost făcute după ce locuitori din comuna Pipirig, județul Neamț, au auzit zgomote puternice asemănătoare unor explozii, însă verificările autorităților nu au confirmat producerea vreunui incident, potrivit unui mesaj transmis de ISU Mureș pe Facebook și citat de Agerpres.

Trei apeluri la 112 au anunțat un posibil incident

Autoritățile au fost alertate după ce mai multe persoane au semnalat zgomote puternice în comuna Pipirig. Potrivit informațiilor oficiale, trei apeluri la 112 au anunțat sunete care păreau similare unei explozii.

Echipele competente au făcut verificări în zonă, însă nu au descoperit urme ale vreunui incident.

„Autoritățile competente cu rol în gestionarea unei astfel de situații au efectuat cercetări în zonă și nu au constatat faptul că ar fi avut loc o explozie”, au transmis reprezentanții ISU.

Imaginile distribuite online, catalogate drept false

În paralel cu apelurile la 112, pe rețelele sociale au început să circule imagini despre o presupusă explozie.
Autoritățile spun însă că fotografiile și clipurile distribuite nu au legătură cu realitatea din județul Neamț.

„Imaginile care circulă pe rețelele de socializare sunt false și NU au legătură cu realitatea din județul Neamț”, au precizat oficialii.

Zborurile militare, cea mai probabilă explicație pentru zgomote

Potrivit informațiilor furnizate de Forțele Aeriene Române, în această perioadă se desfășoară zboruri de antrenament la joasă altitudine.

Autoritățile din Neamț iau în calcul ca acele zgomote auzite de localnici să fi fost produse de aeronave militare aflate în exerciții.

„Până în acest moment, apreciem că cea mai probabilă cauză a zgomotelor semnalate la 112 ar putea fi generate de aceste zboruri de antrenament”, se arată în mesajul transmis.

Reprezentanții ISU le recomandă oamenilor să evite distribuirea informațiilor neverificate și să urmărească doar comunicările oficiale.

Tags:
Citește și...
Tentativă de răpire a unei fetițe de 2 ani în Italia. Un bărbat a fost oprit de trecători înainte de intervenția poliției.
Externe
Tentativă de răpire a unei fetițe de 2 ani în Italia. Un bărbat a fost oprit de trecători înainte de intervenția poliției.
Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, arestați pentru 30 de zile. Ce acuzații extrem de grave li se aduc. Stenograme explozive
Eveniment
Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, arestați pentru 30 de zile. Ce acuzații extrem de grave li se aduc. Stenograme explozive
Gigi Becali, verdict despre Nicușor Dan după un an la Cotroceni: „Omul e cuminte, smerit, o să ia încă un mandat”
Eveniment
Gigi Becali, verdict despre Nicușor Dan după un an la Cotroceni: „Omul e cuminte, smerit, o să ia încă un mandat”
DNSC avertizează asupra unei noi fraude prin SMS. Șoferii sunt păcăliți cu amenzi false și pagini care imită Ghiseul.ro
Eveniment
DNSC avertizează asupra unei noi fraude prin SMS. Șoferii sunt păcăliți cu amenzi false și pagini care imită Ghiseul.ro
Atenție, turiști! Gestul banal de pe litoral care vă poate aduce o amendă de 40.000 de lei
Eveniment
Atenție, turiști! Gestul banal de pe litoral care vă poate aduce o amendă de 40.000 de lei
O nouă zi liberă pentru elevi la început de iunie. De ce nu se fac cursuri pe 5 iunie
Eveniment
O nouă zi liberă pentru elevi la început de iunie. De ce nu se fac cursuri pe 5 iunie
A murit George Mocanu, numele invocat de Călin Georgescu în interceptările procurorilor: „Atâta-ţi spun, stai aproape de omul ăsta!”
Eveniment
A murit George Mocanu, numele invocat de Călin Georgescu în interceptările procurorilor: „Atâta-ţi spun, stai aproape de omul ăsta!”
BNR ține dobânda-cheie la 6,50%, în timp ce inflația sare de 10%. Banca centrală avertizează asupra efectelor războiului din Orientul Mijlociu
Economic
BNR ține dobânda-cheie la 6,50%, în timp ce inflația sare de 10%. Banca centrală avertizează asupra efectelor războiului din Orientul Mijlociu
Newsweek: Salarii de 1.200.000.000€ plătite la 49 companii de stat care au pierderi. 200.000 angajați iau două salarii
Eveniment
Newsweek: Salarii de 1.200.000.000€ plătite la 49 companii de stat care au pierderi. 200.000 angajați iau două salarii
Veniturile au explodat într-un județ din România. Orașul a devenit tot mai atractiv pentru tineri
Eveniment
Veniturile au explodat într-un județ din România. Orașul a devenit tot mai atractiv pentru tineri
Ultima oră
18:48 - Tentativă de răpire a unei fetițe de 2 ani în Italia. Un bărbat a fost oprit de trecători înainte de intervenția poliției.
18:47 - Pizzeria de pe balcon care a cucerit internetul. Cum a transformat un bărbat propria locuință într-o afacere virală (VIDEO)
18:31 - Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, arestați pentru 30 de zile. Ce acuzații extrem de grave li se aduc. Stenograme explozive
18:14 - Gigi Becali, verdict despre Nicușor Dan după un an la Cotroceni: „Omul e cuminte, smerit, o să ia încă un mandat”
17:52 - DNSC avertizează asupra unei noi fraude prin SMS. Șoferii sunt păcăliți cu amenzi false și pagini care imită Ghiseul.ro
17:48 - Oficial! Cabral și Andreea Ibacka au anunțat că se despart. Motivul separării: „Ani mulți am fost bine” (FOTO)
17:32 - Atenție, turiști! Gestul banal de pe litoral care vă poate aduce o amendă de 40.000 de lei
17:29 - Ilie Bolojan, atac frontal la PSD: „Vor să fie în guvernare, dar nu în faţă, ci în spate, la şurubăreală”
17:01 - O nouă zi liberă pentru elevi la început de iunie. De ce nu se fac cursuri pe 5 iunie
16:57 - A murit George Mocanu, numele invocat de Călin Georgescu în interceptările procurorilor: „Atâta-ţi spun, stai aproape de omul ăsta!”