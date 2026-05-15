Ploșnițele de pat provoacă panică printre români. Insectele care transformă locuințele într-un coșmar sunt tot mai greu de eliminat

Ana Beatrice
15 mai 2026, 19:22
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. De ce apar ploșnițele chiar și în apartamente curate și hoteluri de lux
  2. Cum ajung ploșnițele în casele oamenilor fără să fie observate
  3. Ce spun specialiștii despre eliminarea ploșnițelor de pat

Un pericol invizibil se răspândește rapid în locuințele bucureștenilor și transformă nopțile oamenilor într-un adevărat coșmar. Tot mai multe persoane descoperă că au fost invadate de ploșnițe de pat, insectele extrem de greu de eliminat. Acestea se ascund în saltele, canapele, prize sau chiar în crăpăturile pereților, fără să fie observate.

Specialiștii avertizează că numărul infestărilor a crescut alarmant în ultimele luni, în mai multe cartiere din Capitală. Mai grav, insectele pot fi aduse acasă fără să îți dai seama, inclusiv după o vacanță sau o simplă deplasare.

De ce apar ploșnițele chiar și în apartamente curate și hoteluri de lux

Tot mai mulți bucureșteni descoperă cu surprindere că infestările cu ploșnițe nu mai au nicio legătură cu lipsa igienei. Insectele au început să apară inclusiv în apartamente moderne, renovate recent, dar și în hoteluri elegante din centrul Capitalei. Specialiștii în dezinsecție spun că intervențiile s-au înmulțit alarmant în ultimele luni, iar problema afectează locuințe din toate zonele orașului.

Spre deosebire de ceea ce cred mulți oameni, ploșnițele nu sunt atrase de mizerie, ci de prezența umană. Ele caută locuri calde și ascunse, unde pot sta neobservate zile întregi. Se ascund în saltele, canapele, mobilier, prize sau în crăpăturile pereților, iar noaptea ies pentru a se hrăni.

Infestarea este greu de observat la început, iar mulți proprietari realizează prea târziu ce se întâmplă în propria locuință. Primele semne apar, de regulă, sub forma mușcăturilor pe piele, a petelor mici de sânge pe lenjerie sau a disconfortului din timpul nopții. În blocurile de apartamente, problema poate deveni și mai gravă, deoarece insectele migrează rapid prin pereți, țevi și instalațiile comune, ajungând ușor dintr-o locuință în alta.

Cum ajung ploșnițele în casele oamenilor fără să fie observate

În cele mai multe cazuri, infestările apar complet pe neașteptate, iar proprietarii nu își dau seama nici măcar când au adus insectele în locuință. Specialiștii avertizează că ploșnițele se pot transporta extrem de ușor după o vacanță, ascunse în bagaje, haine, rucsacuri sau chiar în ambalajele coletelor primite acasă. De multe ori, este suficientă o singură insectă ascunsă într-o valiză pentru ca, în doar câteva săptămâni, întreaga locuință să fie infestată.

Un alt pericol major îl reprezintă mobilierul second-hand. Saltelele, canapelele sau fotoliile cumpărate online ori din târguri pot ascunde insecte și ouă imposibil de observat cu ochiul liber. Mulți oameni descoperă problema abia după ce ploșnițele s-au răspândit deja în mai multe camere.

Situația este complicată și de faptul că insectele au devenit tot mai rezistente la tratamentele clasice. Specialiștii spun că multe spray-uri și soluții din comerț oferă doar un efect temporar și nu elimină complet infestarea. În încercarea de a scăpa rapid de problemă, mulți proprietari folosesc insecticide nepotrivite, iar acest lucru poate agrava situația. În loc să dispară, ploșnițele se retrag în alte zone ale locuinței și continuă să se înmulțească aproape imposibil de controlat.

Ce spun specialiștii despre eliminarea ploșnițelor de pat

Mulți oameni ignoră primele semne ale infestării, considerând că problema poate fi rezolvată rapid cu un simplu spray cumpărat din comerț. Specialiștiii în dezinsecție avertizează însă că aceasta este una dintre cele mai mari greșeli. Ploșnițele de pat au devenit extrem de rezistente și se numără printre cele mai greu de eliminat insecte urbane din prezent.

„Ploșnițele de pat sunt printre cele mai rezistente insecte urbane pe care le întâlnim în prezent. Mulți oameni cred că dispar după o simplă pulverizare cu insecticid, însă realitatea este complet diferită. Dacă tratamentul nu este făcut corect și profesionist, infestarea revine rapid și poate deveni mult mai greu de controlat”, a transmis reprezentantul unei firme de dezinsecție din București, notează click.ro.

Experții spun că eliminarea completă a ploșnițelor necesită, în cele mai multe cazuri, mai multe intervenții profesionale. Tratamentele trebuie aplicate atent în toate zonele ascunse ale locuinței, acolo unde insectele se refugiază. În unele situații, firmele de dezinsecție folosesc inclusiv temperaturi foarte ridicate pentru distrugerea insectelor și a ouălor. Ploșnițele se ascund adânc în saltele, mobilier, pereți, prize sau în fisuri greu accesibile. Dacă problema nu este tratată corect de la început, insectele se pot răspândi rapid în alte camere, iar infestarea devine mult mai greu și mai costisitor de controlat.

