B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Oficial! Cabral și Andreea Ibacka au anunțat că se despart. Motivul separării: „Ani mulți am fost bine” (FOTO)

Oficial! Cabral și Andreea Ibacka au anunțat că se despart. Motivul separării: „Ani mulți am fost bine” (FOTO)

Ana Maria
15 mai 2026, 17:48
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Oficial! Cabral și Andreea Ibacka au anunțat că se despart. Motivul separării: Ani mulți am fost bine (FOTO)
Sursa foto: Instagram
Cuprins
  1. Ce semne au alimentat zvonurile despre despărțire
  2. Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Ce mesaj au transmis cei doi

Cabral și Andreea Ibacka au anunțat că divorțează. După zile întregi în care zvonurile despre o posibilă despărțire au circulat intens în spațiul public, cei doi au decis să vorbească deschis despre situația din viața lor personală. Amândoi au confirmat că mariajul lor a ajuns la final, punând capăt speculațiilor care au dominat ultimele zile.

După aproape două decenii petrecute împreună, Cabral și Andreea au anunțat că au ales să meargă pe drumuri separate.

Ce semne au alimentat zvonurile despre despărțire

În ultima perioadă, mai multe detalii au atras atenția celor care îi urmăresc. Printre cele mai comentate s-au numărat aparițiile fără verighete, dar și schimbările observate pe conturile de social media.

Internauții au remarcat și faptul că Andreea Ibacka a eliminat o parte dintre fotografiile în care apărea alături de Cabral, în timp ce proiectele celor doi păreau să se desfășoare separat, ceea ce a amplificat speculațiile privind o ruptură.

Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Ce mesaj au transmis cei doi

Cei doi au ales să confirme separarea printr-un mesaj comun, în care au vorbit despre decizia luată și despre motivele care au dus la finalul relației.

„Ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul. După 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns.

Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare. Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape”, a fost mesajul publicat atât de Cabral, cât și de Andreea, pe Instagram.

Cabral și Andreea Ibacka divorțează Cabral și Andreea Ibacka divorțează

Tags:
Citește și...
Harry și Meghan schimbă din nou direcția pe Netflix. După proiectele de tip lifestyle și documentar, cuplul mizează acum pe un film despre războiul din Afganistan
Externe
Harry și Meghan schimbă din nou direcția pe Netflix. După proiectele de tip lifestyle și documentar, cuplul mizează acum pe un film despre războiul din Afganistan
Anca Serea, enervată de gestul unei șoferițe în trafic: „E o vorbă la noi în Moldova – ca boul la poartă nouă. Așa mă uitam și eu”. Întâmplarea a generat o dezbatere aprinsă
Monden
Anca Serea, enervată de gestul unei șoferițe în trafic: „E o vorbă la noi în Moldova – ca boul la poartă nouă. Așa mă uitam și eu”. Întâmplarea a generat o dezbatere aprinsă
Ce crede Mihai Trăistariu despre șansele României la Eurovision: Întotdeauna scandalul vinde și vocea solistei e foarte bună (VIDEO)
Monden
Ce crede Mihai Trăistariu despre șansele României la Eurovision: Întotdeauna scandalul vinde și vocea solistei e foarte bună (VIDEO)
Cabral și Andreea Ibacka, decizie neașteptată după zvonurile despre divorț. Gestul care a stârnit reacții
Monden
Cabral și Andreea Ibacka, decizie neașteptată după zvonurile despre divorț. Gestul care a stârnit reacții
Andreea Ibacka a vorbit despre violența în cuplu în plin divorț de Cabral: „Nicio femeie nu merită să trăiască în frică”
Monden
Andreea Ibacka a vorbit despre violența în cuplu în plin divorț de Cabral: „Nicio femeie nu merită să trăiască în frică”
Lora, dezvăluiri despre căsnicia traumatizantă cu Dan Badea: „Devenise agresiv fizic. Am urlat în pernă”
Monden
Lora, dezvăluiri despre căsnicia traumatizantă cu Dan Badea: „Devenise agresiv fizic. Am urlat în pernă”
„Mă doare că relația s-a stricat și a ajuns la dușmănie”: Motivul real al scandalului dintre Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău
Monden
„Mă doare că relația s-a stricat și a ajuns la dușmănie”: Motivul real al scandalului dintre Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău
Mihai Trăistariu a stârnit controverse după declarațiile făcute despre succesul Mădălina Manole: „Dacă nu era compozitorul ei, cuplat cu ea, poate că nici nu reușea”
Monden
Mihai Trăistariu a stârnit controverse după declarațiile făcute despre succesul Mădălina Manole: „Dacă nu era compozitorul ei, cuplat cu ea, poate că nici nu reușea”
Jennifer Lopez și Brett Goldstein, „chimie instantanee” pe platoul Netflix. Cum s-a transformat relația de pe ecran în atracția centrală a filmului
Monden
Jennifer Lopez și Brett Goldstein, „chimie instantanee” pe platoul Netflix. Cum s-a transformat relația de pe ecran în atracția centrală a filmului
Accident grav la Survivor. Medicii i-au amputat parțial piciorul unui concurent. Ce s-a întâmplat
Monden
Accident grav la Survivor. Medicii i-au amputat parțial piciorul unui concurent. Ce s-a întâmplat
Ultima oră
18:31 - Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, arestați pentru 30 de zile. Ce acuzații extrem de grave li se aduc. Stenograme explozive
18:14 - Gigi Becali, verdict despre Nicușor Dan după un an la Cotroceni: „Omul e cuminte, smerit, o să ia încă un mandat”
18:13 - ISU Neamț infirmă exploziile din Pipirig și arată că imaginile sunt false
17:52 - DNSC avertizează asupra unei noi fraude prin SMS. Șoferii sunt păcăliți cu amenzi false și pagini care imită Ghiseul.ro
17:32 - Atenție, turiști! Gestul banal de pe litoral care vă poate aduce o amendă de 40.000 de lei
17:29 - Ilie Bolojan, atac frontal la PSD: „Vor să fie în guvernare, dar nu în faţă, ci în spate, la şurubăreală”
17:01 - O nouă zi liberă pentru elevi la început de iunie. De ce nu se fac cursuri pe 5 iunie
16:57 - A murit George Mocanu, numele invocat de Călin Georgescu în interceptările procurorilor: „Atâta-ţi spun, stai aproape de omul ăsta!”
16:49 - BNR ține dobânda-cheie la 6,50%, în timp ce inflația sare de 10%. Banca centrală avertizează asupra efectelor războiului din Orientul Mijlociu
16:41 - Newsweek: Salarii de 1.200.000.000€ plătite la 49 companii de stat care au pierderi. 200.000 angajați iau două salarii