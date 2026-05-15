Cabral și Andreea Ibacka au anunțat că divorțează. După zile întregi în care zvonurile despre o posibilă despărțire au circulat intens în spațiul public, cei doi au decis să vorbească deschis despre situația din viața lor personală. Amândoi au confirmat că mariajul lor a ajuns la final, punând capăt speculațiilor care au dominat ultimele zile.

După aproape două decenii petrecute împreună, Cabral și Andreea au anunțat că au ales să meargă pe drumuri separate.

Ce semne au alimentat zvonurile despre despărțire

În ultima perioadă, mai multe detalii au atras atenția celor care îi urmăresc. Printre cele mai comentate s-au numărat aparițiile fără verighete, dar și schimbările observate pe conturile de social media.

Internauții au remarcat și faptul că Andreea Ibacka a eliminat o parte dintre fotografiile în care apărea alături de Cabral, în timp ce proiectele celor doi păreau să se desfășoare separat, ceea ce a amplificat speculațiile privind o ruptură.

Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Ce mesaj au transmis cei doi

Cei doi au ales să confirme separarea printr-un mesaj comun, în care au vorbit despre decizia luată și despre motivele care au dus la .

„Ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul. După 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns.

Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare. Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape”, a fost mesajul publicat atât de Cabral, cât și de Andreea, pe .