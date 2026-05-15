Acasa » Externe » Tentativă de răpire a unei fetițe de 2 ani în Italia. Un bărbat a fost oprit de trecători înainte de intervenția poliției.

Răzvan Adrian
15 mai 2026, 18:48
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Cum s-a petrecut incidentul prin care un bărbat ar fi încercat să răpească fetița în Italia
  2. Cum a reușit mama copilului să alerteze trecătorii
  3. Cum au acționat autoritățile

Un incident șocant a avut loc în orașul Nepi, Italia, unde un bărbat de 38 de ani ar fi încercat să răpească o fetiță de doi ani din brațele mamei sale, fiind oprit de trecători până la sosirea autorităților, potrivit sursei RAI.

Cum s-a petrecut incidentul prin care un bărbat ar fi încercat să răpească fetița în Italia

Incidentul s-a produs în jurul orei 17:00, pe Via Roma, în apropierea unor clinici și a unei școli.
Fetița se afla în mașină cu mama sa, în timp ce așteptau revenirea tatălui de la un consult medical.

În acel moment, un bărbat s-ar fi apropiat brusc de vehicul și ar fi încercat să o ia pe copilă direct din brațele mamei.

Cum a reușit mama copilului să alerteze trecătorii

Reacția femeii a fost imediată, aceasta încercând să se opună și să atragă atenția celor din jur.
Mama a început să țipe și să claxoneze, iar zgomotul a atras mai mulți trecători, potrivit zazoom, citat de către Adevărul.

Aceștia au intervenit rapid și au reușit să îl prindă pe bărbat până la sosirea poliției și a carabinierilor.

Cum au acționat autoritățile

Poliția locală și carabinierii au ajuns în scurt timp la fața locului și au preluat suspectul pentru investigații.
Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, a fost reținut pentru verificări suplimentare.

Potrivit primelor informații, acesta ar fi fost într-o stare alterată, posibil sub influența alcoolului.

„Se pare că persoana era beată”, a declarat primarul din Nepi, Franco Vita, conform RAI.

Incidentul a provocat îngrijorare puternică în rândul locuitorilor din zonă. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili exact circumstanțele și starea bărbatului în momentul incidentului.

