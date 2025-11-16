Un copil de șase ani, elev la reputatul liceu „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca, a fost umilit, bătut și lăsat fără un deget de către mai mulți colegi de clasă. Agresorii au și ei 6 – 7 ani. Cadrele didactice, în frunte cu directoarea, n-ar fi avut reacția așteptată la un incident atât de grav, fapt ce a determinat intervenția Ministerului Educației.

Cum a fost agresat copilul

Totul a început cu o bătaie în curtea școlii. Băiețelul a fost dezbrăcat de colegi și bătut la fundul gol. Directoarea n-ar fi luat nicio măsură, scrie presa locală, deși victima s-a plâns la învățătoare.

Ca să se răzbune că au fost ”pârâți”, agresorii i-au prins apoi copilului degetul în ușa unui dulap și i l-au rupt. Medicii l-au operat pe băiețel, dar zadarnic. Până la urmă, ei au fost nevoiți să amputeze degetul copilului.

Cum au reacționat profesorii în cazul extrem de violență

notează că a discutat cu directoarea liceului, dar aceasta a spus că a fost doar un incident nefericit și că elevul și-a prins singur degetul în ușa de la baie.

Cât despre învățătoare, ea a postat pe grupul cu părinții un mesaj în care a catalogat agresiunea ca fiind „un incident nefericit”.

„Scopul acestui mesaj nu este de a căuta vinovați, ci de a trage un semnal de alarmă. Vă rog din suflet să discutăm fiecare cu copiii noștri despre importanța atenției, a grijii și a respectului față de cei din jur. Suntem convinși că incidentul nu a fost intenționat, însă consecințele sunt, din păcate, extrem de serioase și dureroase pentru un copil.

Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru sprijinul moral pe care sunt sigură că îl vom simți cu toții în această perioadă dificilă pentru Ș.”, le-a mai transmis învățătoarea părinților.

Sursa citată mai notează că mama victimei a ales să tacă deoarece principalul agresor ar fi de etnie romă și se fac eforturi de integrare a acestuia. Un alt motiv e că agresorul e „copilul unor oameni ”cu Bentley”, cu relații peste tot”.

Ce a transmis Ministerul Educației despre cazul de violență din Cluj

Ministrul Educației, Daniel David, a solicitat o analiză a modului în care au răspuns liceul și autoritățile educaționale locale la acest caz grav de violență.

„Pornind de la cazul grav de violență înregistrat în cadrul Liceului Teoretic ‘Nicolae Bălcescu’ din Cluj-Napoca, semnalat recent și în spațiul public, ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a solicitat o analiză a modului de răspuns din partea unității de învățământ și a autorităților educaționale locale, urmând să se ia decizii în consecință.

Ministrul Daniel David reamintește poziția sa față de violența în spațiul educațional, precum și instrumentele puse la dispoziție de minister, tematicile antiviolență solicitate pentru Programul ‘Săptămâna altfel’, introducerea ‘butonului roșu’ și a sesizărilor anonime, reafirmându-și, în același timp, deschiderea pentru îmbunătățirea acestora în funcție de feedback-ul primit din sistem și din societate”, a transmis Ministerul Educației, într-un comunicat citat de

Polițiștii clujeni au demarat o anchetă.