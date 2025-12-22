B1 Inregistrari!
Ministerul Educaţiei anunţă două opţionale noi pentru elevii de gimnaziu. Despre ce materii este vorba

Traian Avarvarei
22 dec. 2025, 18:46
Daniel David, ministrul Educației. Sursa foto: Ministerul Educației - România / Facebook
  1. Ce spune Daniel David despre cele două opționale noi
  2. Obiectivele urmărite prin cele două noi opționale

Ministerul Educaţiei anunţă două opţionale noi pentru elevii de gimnaziu. Este vorba despre „Elemente de educaţie media digitală” și „Educaţie pentru viaţă: alege! acţionează! inspiră!”. Documentele au fost trimise spre publicare în Monitorul Oficial.

Ce spune Daniel David despre cele două opționale noi

„Ambele discipline vizează competenţe fundamentale pentru lumea de astăzi, astfel încât m-aş bucura ca elevii să le aleagă într-un număr cât mai mare! În ceea ce priveşte educaţia pentru media digitală, acest demers (1) este introdus în premieră la nivel de gimnaziu şi este astfel o adaptare a şcolii la provocările la care sunt supuşi copiii în lumea în care trăim, dar (2) pregăteşte şi prerechizitele pentru disciplina media digitală care există deja la nivel de liceu (şi care va fi păstrată şi în noua schimbare de curriculum la nivel liceal).

Cu referire la educaţia pentru viaţă, programa reactualizează conţinuturi existente la nivel gimnazial şi anticipează noile conţinuturi de acest tip, introduse prin reforma curriculumului la nivel liceal”, a explicat Daniel David, ministrul Educației.

Obiectivele urmărite prin cele două noi opționale

Potrivit Ministerului Educației, programa pentru opționalul „Elemente de educație media digitală” vizează formarea a două competențe esențiale, dat fiind că tinerii și copiii sunt expuși zilnic la un volum tot mai mare de informații din mediul digital, iar rețelele de socializare și conținuturile online le influențează modul de a gândi, de a comunica și de a înțelege lumea:

  1. Gestionarea interacțiunii cu media folosind principiile cetățeniei democratice, atât pentru exprimarea propriilor idei prin intermediul diverselor tipuri de media, cât și pentru utilizarea responsabilă a tehnologiilor digitale;

  2. Analizarea critic-reflexivă a interacțiunii cu media și cu tehnologiile digitale, cu scopul înțelegerii influenței și a efectelor acestora în relație cu sine, ca receptor, și cu societatea.

Programa școlară pentru disciplina opțională „Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!” este organizată astfel:

  • Clasa a V-a – Eu Aleg!: autocunoaștere, identificarea și ierarhizarea valorilor, fundamentarea deciziilor pe principii personale sănătoase;

  • Clasa a VI-a – Eu Acționez!: transformarea intențiilor în fapte, asumarea responsabilității personale, colaborare și perseverență;

  • Clasa a VII-a – Eu Inspir!: dezvoltarea influenței pozitive, leadership colaborativ, reziliență și curaj în fața provocărilor.

Prin activități interactive (studii de caz, jocuri de rol, proiecte, exerciții de creație artistică și reflecții scrise), programa urmărește să sprijine dezvoltarea integrată a patru domenii majore de conținut:

  1. Autocunoaștere și valori personale;

  2. Dezvoltare emoțională și socială – de la intenție la acțiune și responsabilitate personală;

  3. Leadership – influență pozitivă și colaborare;

  4. Reziliență și adaptare în fața provocărilor.

