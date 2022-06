Elon Musk, înfuriat de atracția președintelui Joe Biden pentru General Motors (VIDEO)

Elon Musk a criticat atracția președintelui Joe Biden pentru General Motors. Fondatorul Tesla a afirmat că „povestea de dragoste” este evidentă în ciuda faptului că producătorul auto concurent a livrat doar 26 de vehicule electrice în ultimele 3 luni din 2021, în timp ce Tesla a produs 300.000, potrivit

Musk a declarat deschis că sindicatul UAW are o influență uriașă atât asupra lui Joe Biden, cât și a celorlați reprezentanți de la Casa Albă, atât de mult încât a reușit să excludă Tesla de la un summit organizat la Washington.

„Au atât de multă putere asupra Casei Albe încât pot exclude Tesla de la un Summit EV. Dacă nu a fost suficient, atunci președintele Biden a felicitat-o pe Mary pentru că a condus revoluția EV”, a spus antreprenorul.

The has so much power that it can get the White House to exclude Tesla from the EV Summit. “lead” the EV revolution and yet they only produced 26 EVs while Tesla delivered 300,000… 🎥

