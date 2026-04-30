B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Măsuri de siguranță de 1 mai: Control sporit la frontieră și amenzi pentru grătare ilegale

Flavia Codreanu
30 apr. 2026, 18:34
Foto: snppc.ro
Cuprins
  1. Ce se întâmplă la punctele de trecere a frontierei de 1 mai
  2. Cum va fi asigurată liniștea în Capitală
  3. Ce reguli trebuie respectate la iarbă verde

De 1 mai, Poliția de Frontieră a mobilizat mii de agenți pentru a gestiona fluxul mare de călători. Autoritățile intervin pentru a reduce timpii de așteptare la ieșirea din țară.

Ce se întâmplă la punctele de trecere a frontierei de 1 mai

Poliția de Frontieră a anunțat că aproximativ 3.500 de polițiști vor lucra zilnic în această perioadă pentru a asigura un control rapid și eficient. La granițele cu Ucraina, Republica Moldova și Serbia, autoritățile vor folosi la maximum infrastructura punctelor de trecere pentru a evita formarea coloanelor de mașini.

Chiar dacă spre Bulgaria și Ungaria nu mai există opriri la vechile puncte de control, călătorii sunt avertizați că trebuie să aibă documente valabile. Aceleași reguli stricte se aplică și în cazul minorilor, care au nevoie de documentația completă pentru a putea trece frontiera.

Cum va fi asigurată liniștea în Capitală

În București, Jandarmeria a scos pe teren peste 1.300 de oameni care vor patrula în toate zonele aglomerate din oraș.

Echipele vor fi prezente în gări, autogări, piețe și în marile centre comerciale, dar și în stațiile mijloacelor de transport în comun. Scopul acestor misiuni este prevenirea oricăror acțiuni ilegale sau periculoase pentru toți cetățenii.

În zonele verzi și în parcurile mari, bucureștenii vor putea vedea și patrule ecvestre sau canine, care vor supraveghea locurile de agrement pe tot parcursul minivacanței.

Ce reguli trebuie respectate la iarbă verde

Autoritățile au emis un avertisment clar pentru cei care vor să iasă la grătar în aer liber. Este important de știut că picnicurile sunt permise doar în locurile special amenajate în acest scop, dotate cu utilitățile necesare.

Jandarmii vor intensifica verificările și îi vor sancționa pe cei care aleg să facă focul în zone interzise, conform legii privind activitățile de picnic. Acțiunile de control au rolul de a descuraja comportamentele care tulbură liniștea publică sau care pot duce la distrugerea spațiilor verzi.

Tags:
Ultima oră
19:17 - Ministrul Economiei le cere românilor să aleagă vacanțele în țară pentru a sprijini turismul. Cum poate această decizie să susțină economia locală
19:05 - Cum s-au afișat Regina Camilla și Melania Trump în fața invitaților la dineu de stat
18:43 - Bugetul Primăriei Capitalei 2026. Cum sunt împărțiți cei 8 miliarde de lei și ce investiții sunt anunțate
18:32 - Mesaj dur și ironic lansat de Piedone către șeful ANPC: „Fii băiat ascultător și eliberează funcția, așa cum a cerut președintele partidului!”
18:11 - Portul Constanța, în plină expansiune. Investiții de sute de milioane de euro îl transformă în hub-ul cheie al regiunii
18:02 - „Șapte ani am cântat seară de seară în baruri”: Luminița Anghel, despre sacrificiile pe care le-a făcut la începutul carierei
17:46 - PNL respinge categoric apelul PSD ca liberalii să voteze moțiunea. Ciprian Ciucu: „Vă dați seama cât de penibili am fi”
17:37 - Libertatea bate stabilitatea. Munca flexibilă devine alegerea dominantă a românilor: 92% vor control asupra programului
17:33 -   Ținuta soției secretarului apărării din SUA a creat o dezbatere politică la Cina Corespondenților
17:01 - Tată din Călărași, cercetat pentru agresiune sexuală asupra fiicei sale cu dizabilități