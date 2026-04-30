De 1 mai, Poliția de Frontieră a mobilizat mii de agenți pentru a gestiona fluxul mare de călători. Autoritățile intervin pentru a reduce timpii de așteptare la ieșirea din țară.

Ce se întâmplă la punctele de trecere a frontierei de 1 mai

Poliția de Frontieră a anunțat că aproximativ 3.500 de polițiști vor lucra zilnic în această perioadă pentru a asigura un control rapid și eficient. La granițele cu Ucraina, Republica Moldova și Serbia, autoritățile vor folosi la maximum infrastructura punctelor de trecere pentru a evita formarea coloanelor de mașini.

Chiar dacă spre Bulgaria și Ungaria nu mai există opriri la vechile puncte de control, călătorii sunt avertizați că trebuie să aibă documente valabile. Aceleași reguli stricte se aplică și în cazul minorilor, care au nevoie de documentația completă pentru a putea trece frontiera.

Cum va fi asigurată liniștea în Capitală

În , Jandarmeria a scos pe teren peste 1.300 de oameni care vor patrula în toate zonele aglomerate din oraș.

Echipele vor fi prezente în gări, autogări, piețe și în marile centre comerciale, dar și în stațiile mijloacelor de transport în comun. Scopul acestor misiuni este prevenirea oricăror acțiuni ilegale sau periculoase pentru toți cetățenii.

În zonele verzi și în parcurile mari, bucureștenii vor putea vedea și patrule ecvestre sau canine, care vor supraveghea locurile de agrement pe tot parcursul minivacanței.

Ce reguli trebuie respectate la iarbă verde

au emis un avertisment clar pentru cei care vor să iasă la grătar în aer liber. Este important de știut că picnicurile sunt permise doar în locurile special amenajate în acest scop, dotate cu utilitățile necesare.

Jandarmii vor intensifica verificările și îi vor sancționa pe cei care aleg să facă focul în zone interzise, conform legii privind activitățile de picnic. Acțiunile de control au rolul de a descuraja comportamentele care tulbură liniștea publică sau care pot duce la distrugerea spațiilor verzi.