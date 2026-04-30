Cristian Popescu Piedone reaprinde scena politică printr-un mesaj tăios, îndreptat către șeful ANPC, Békési Csaba Lajos. Tensiunile apar într-un moment sensibil, în care conducerea PSD a cerut retrageri din funcțiile guvernamentale de rang secund.

De ce a lansat Piedone un nou atac public

Fostul șef al a ieșit public cu o reacție dură, acuzându-l pe Békési Csaba Lajos că ignoră apelul conducerii partidului și rămâne în funcție. Contextul este unul clar, după ce liderul PSD, .

În timp ce majoritatea celor vizați au ales să se conformeze rapid, situația de la conducerea ANPC pare diferită. Piedone sugerează că această rezistență ridică semne de întrebare, mai ales în raport cu disciplina politică invocată de partid.

„Békési Csaba Lajos, fii băiat ascultător și eliberează funcția așa cum a cerut președintele partidului!

Sorin Grindeanu a cerut explicit demisia tuturor secretarilor de stat PSD. Și tu ai rang de secretar de stat, iar funcția de președinte ANPC apare în continuare exact acolo unde ai lăsat-o: sub tine.

Așa că întrebarea e simplă, de bun-simț și fără ambalaj administrativ: tu chiar nu ai înțeles că cererea era și pentru tine? Hai să-ți traduc eu – Békési Csaba Lajos úr, le kell mondania!

Ori ai înțeles foarte bine, dar ai decis că ordinul e pentru alții?”, a scris Piedone pe Facebook.

„Dar legea rangului nu se traduce. Se citește.

Iar politica, când cere demisia tuturor secretarilor de stat PSD, nu are nevoie de subtitrare.

Așa că, Békési, lămurește public un lucru simplu: ți-ai dat demisia și n-a aflat nimeni?

Ai așa multe rate de plătit încât fiecare zi acolo îți face viața mai ușoară? Sau brusc ai aflat că românii nu pot trăi fără tine, că ești indispensabil?

Pentru că, până una-alta, pe site-ul ANPC ești tot acolo. Dă-te jos din funcție, nu te mai ține cu dinții de ceva ce oricum n-ai înțeles cum funcționează!”, mai adaugă fostul șef ANPC.

Cine este Békési Csaba Lajos

Békési Csaba Lajos provine din județul Bihor, unde și-a construit reputația în administrația publică locală. El a condus mai mulți ani Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Oradea, fiind o figură cunoscută în zonă, relatează Adevărul.

Deși are origini maghiare, acesta a fost activ politic în cadrul PSD, susținând constant partidul inclusiv prin intervenții în spațiul online. Această afiliere face ca situația actuală să fie cu atât mai sensibilă, în contextul apelului la unitate și disciplină.

Ce semnale transmite acest conflict în interiorul PSD

Disputa scoate la iveală tensiuni interne și dificultăți în aplicarea deciziilor de partid la nivel executiv. Lipsa unei reacții clare din partea lui Békési Csaba Lajos alimentează percepția că regulile nu sunt respectate uniform.

În același timp, intervenția lui amplifică presiunea publică și aduce cazul în prim-planul dezbaterii politice. Situația rămâne deschisă, iar reacțiile ulterioare ar putea influența echilibrul din interiorul formațiunii.