Acasa » Politică » Mesaj dur și ironic lansat de Piedone către șeful ANPC: „Fii băiat ascultător și eliberează funcția, așa cum a cerut președintele partidului!”

Mesaj dur și ironic lansat de Piedone către șeful ANPC: „Fii băiat ascultător și eliberează funcția, așa cum a cerut președintele partidului!”

Iulia Petcu
30 apr. 2026, 18:32
Mesaj dur și ironic lansat de Piedone către șeful ANPC: „Fii băiat ascultător și eliberează funcția, așa cum a cerut președintele partidului!
Piedone crede că Anca Alexandrescu ar fi potrivită să candideze la Primăria Capitalei. Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu
Cuprins
  1. De ce a lansat Piedone un nou atac public
  2. Cine este Békési Csaba Lajos
  3. Ce semnale transmite acest conflict în interiorul PSD

Cristian Popescu Piedone reaprinde scena politică printr-un mesaj tăios, îndreptat către șeful ANPC, Békési Csaba Lajos. Tensiunile apar într-un moment sensibil, în care conducerea PSD a cerut retrageri din funcțiile guvernamentale de rang secund.

De ce a lansat Piedone un nou atac public

Fostul șef al ANPC a ieșit public cu o reacție dură, acuzându-l pe Békési Csaba Lajos că ignoră apelul conducerii partidului și rămâne în funcție. Contextul este unul clar, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut explicit demisia tuturor secretarilor de stat din partid.

În timp ce majoritatea celor vizați au ales să se conformeze rapid, situația de la conducerea ANPC pare diferită. Piedone sugerează că această rezistență ridică semne de întrebare, mai ales în raport cu disciplina politică invocată de partid.

„Békési Csaba Lajos, fii băiat ascultător și eliberează funcția așa cum a cerut președintele partidului!

Sorin Grindeanu a cerut explicit demisia tuturor secretarilor de stat PSD. Și tu ai rang de secretar de stat, iar funcția de președinte ANPC apare în continuare exact acolo unde ai lăsat-o: sub tine.

Așa că întrebarea e simplă, de bun-simț și fără ambalaj administrativ: tu chiar nu ai înțeles că cererea era și pentru tine? Hai să-ți traduc eu – Békési Csaba Lajos úr, le kell mondania!

Ori ai înțeles foarte bine, dar ai decis că ordinul e pentru alții?”, a scris Piedone pe Facebook.

„Dar legea rangului nu se traduce. Se citește.

Iar politica, când cere demisia tuturor secretarilor de stat PSD, nu are nevoie de subtitrare.

Așa că, Békési, lămurește public un lucru simplu: ți-ai dat demisia și n-a aflat nimeni?

Ai așa multe rate de plătit încât fiecare zi acolo îți face viața mai ușoară? Sau brusc ai aflat că românii nu pot trăi fără tine, că ești indispensabil?

Pentru că, până una-alta, pe site-ul ANPC ești tot acolo. Dă-te jos din funcție, nu te mai ține cu dinții de ceva ce oricum n-ai înțeles cum funcționează!”, mai adaugă fostul șef ANPC.

Cine este Békési Csaba Lajos

Békési Csaba Lajos provine din județul Bihor, unde și-a construit reputația în administrația publică locală. El a condus mai mulți ani Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Oradea, fiind o figură cunoscută în zonă, relatează Adevărul.

Deși are origini maghiare, acesta a fost activ politic în cadrul PSD, susținând constant partidul inclusiv prin intervenții în spațiul online. Această afiliere face ca situația actuală să fie cu atât mai sensibilă, în contextul apelului la unitate și disciplină.

Ce semnale transmite acest conflict în interiorul PSD

Disputa scoate la iveală tensiuni interne și dificultăți în aplicarea deciziilor de partid la nivel executiv. Lipsa unei reacții clare din partea lui Békési Csaba Lajos alimentează percepția că regulile nu sunt respectate uniform.

În același timp, intervenția lui Piedone amplifică presiunea publică și aduce cazul în prim-planul dezbaterii politice. Situația rămâne deschisă, iar reacțiile ulterioare ar putea influența echilibrul din interiorul formațiunii.

Ministrul Economiei le cere românilor să aleagă vacanțele în țară pentru a sprijini turismul. Cum poate această decizie să susțină economia locală
PNL respinge categoric apelul PSD ca liberalii să voteze moțiunea. Ciprian Ciucu: „Vă dați seama cât de penibili am fi”
VIDEO: Scandal pe miliardele pentru înzestrarea Armatei. Dan Dungaciu acuză că Programul SAFE transformă România doar într-un „client”
Constantin Toma critică strategia PSD. Cine ar trebui să fie viitorul premier, după moțiune: „Sper că nu Sorin Grindeanu, pentru că până acum nu a dovedit”
„Guvernul Bolojan se apropie de final” – atacul lui Ciolacu și războiul politic pe deficit și bani
Un lider PNL acuză că unii aleși au fost forțați să semneze moțiunea: „Inclusiv parlamentari din PSD sunt contra și se pot exprima la vot, acesta fiind secret”
Guvernul a adoptat proiectul de lege care limitează cumulul pensiilor speciale cu salariul la stat. Bolojan: Oferă posibilitatea de a creşte anul viitor, într-o anvelopă rezonabilă, salariile în sectorul public (VIDEO)
Ilie Bolojan nu exclude suspendarea lui Nicușor Dan: „Eu n-aş avea încredere în conducerea PSD”
Miza celor 233 de voturi: criza care poate dărâma Guvernul Bolojan și poate arunca România într-un nou blocaj politic
George Simion a spus în ce condiții Călin Georgescu ar putea deveni premier, „să nu mai fie hăituit prin procese care par politice”
