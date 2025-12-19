Noul terminal al Aeroportului Internaţional Craiova, realizat printr-o investiţie de 100 milioane euro, inclusiv fonduri europene, a fost inaugurat joi.

Cristian Erbașu: Pentru noi e o mândrie această lucrare

„În ciuda atâtor probleme pe care le-am întâmpinat în acești trei ani, toți au tras în aceeași direcție. Au fost probleme de toate felurile, în această perioadă probleme financiare, sincopele de-a lungul timpului – că a fost o investiție foarte mare – nu au fost puține. S-a început cu fonduri europene, am atras mult, (…) apoi a venit aportul statului, care n-a fost nici mic, nici ușor și iată că am reușit să finalizăm această lucrare. Pentru noi este o mâdrie”, a declarat Cristian Erbașu, proprietarul companiei Construcţii Erbaşu, la inaugurare.

Potrivit companiei, noul terminal are o suprafață de 31.715 mp și o capacitate de procesare de până la 1.933.186 de pasageri anual.

Construcţii Erbaşu, informații despre noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova

„✈️ 𝐔𝐧 𝐧𝐨𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐩𝐚 𝐧𝐨𝐚𝐬𝐭𝐫𝐚! Aeroportul International Craiova este acum operațional.

Noua investiție reprezintă un obiectiv strategic care marchează un pas major pentru infrastructura aeroportuară din România.

🏗️ Cu o suprafață de 31.715 mp, terminalul a fost proiectat pentru a răspunde celor mai actuale cerințe de eficiență operațională, siguranță și sustenabilitate, integrând soluții moderne pentru optimizarea fluxurilor de pasageri și reducerea consumului energetic.

Clădirea include facilități avansate de control și securitate, zone comerciale moderne, spații generoase dedicate pasagerilor și personalului operativ, precum și tehnologii de ultimă generație care susțin operarea eficientă a aeroportului.

Cele trei coridoare mobile de îmbarcare, cu o lungime maximă de 42 m fiecare, pot deservi simultan până la 228 de pasageri, asigurând conexiuni rapide și confortabile direct din terminal către aeronave.

Proiectul a inclus și realizarea noii căi de rulare Alfa, menită să optimizeze traficul aeronavelor, cu o suprafață portantă de 3.054 mp și acostamente de 1.014 mp.

Noul terminal are o capacitate de procesare de până la 1.933.186 de pasageri anual, consolidând rolul Aeroportului Internațional Craiova ca nod regional de transport aerian.

🤝 Lucrările au fost executate în asociere cu Grup Primacons și Váhostav SK, printr-un proiect cu finanțare europeană, implementat de Aeroportul Internațional Craiova, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj și al Ministerului Transporturilor.

🙏 Mulțumim tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect.

Construim pentru viitor.

În România”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.