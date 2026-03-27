EXCLUSIV: Legea căsătoriilor între minori, criticată dur de președintele Partidei Romilor. Nicolae Păun, acuzații grave pentru inițiatorii proiectului (VIDEO)

Președintele Partidei Romilor vine cu noi critici la adresa inițiatorilor Legii căsătoriilor între minori. Nicolae Păun spune că legea care condamnă la ani grei de închisoare pe părinții minorilor care se căsătoresc este absurdă și dublează o altă reglementare din Codul Penal.

Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor, spune că Florin Manole, susținător al Legii căsătoriilor între minori, vrea acest proiect din motive pe care doar el le înțelege.

„Vreau să precizez faptul că sunt împotriva căsătoriilor între minori și atât eu cât și Partida Romilor de 30 de ani milităm pentru prevenție și educație în cadrul comunităților de romi pentru ca pe viitor și în prezent copiii noștri să se căsătorească după vârsta majoratului.

Deci, sub nicio formă, proiectul de lege, dacă să ne uităm foarte atent la el, nu răspunde… cu adevărat problemelor cu care se confruntă doar o parte, atenție, dintre etnicii noștri. izolate la nivel național, care prin acest proiect de lege stigmatizează cumva comunitățile de romi și vrea să ne spună cam așa, că în comunitățile de romi există persoane care sunt înapoiate și care au niște practici arhaice rudimentare și lipsite de civilizație.

Total greșit, eronat. vreau să se înțeleagă că nu cu măsurile acestea capitale poți să rezolvi o problemă de educație civică. Nu o poți rezolva așa să bagi oamenii la pușcărie 10 ani de zile, să bagi toată familia la pușcărie pentru că doar ți se pare. Că e și greu de probat, în primul rând.”, a declarat președintele Partidei Romilor, în exclusivitate pe la „Bună dimineața, România”, emisiune moderată de Aneta Sângeorzan.

Pentru că, spune Nicolae Păun, există și reglementări în Codul Penal privind căsătoriile între minori și există și Autoritatea Națională pentru Protecția Copiilor, aflată chiar în subordinea ministrului Muncii. Și unde se cheltuie sume enorme.

„Tot ceea ce vorbește acest proiect de lege Manole este o suprapunere legislativă. Există reglementare în materie, în ceea ce privește legislația civilă și penală. Există legislație cu grămadă în ceea ce primește protecția copilului. Mai mult decât atâta, domnul Manole cheltuiește la Ministerul Muncii prin Autoritatea Națională pentru Protecția Copililor sume enorme, zeci de miliarde de lei pentru prevenire, campanii și educație în cadrul comunităților de romi.

Cum adică eu ca ministru nu sunt în stare să coordonez o autoritate națională care lucrează cu direcțiile de asistență socială, sunt peste 2000 în țara aceasta, dar mă cantonez undeva la 15-20 de cazuri izolate. Și iau noroi de pe jos și arunc în fața comunităților de romi și spunem că este un caz național, social, teritorial, rezolvă doar dacă bag oamenii la pușcărie.”, a mai declarat Nicolae Păun.

O lege depășită de vremuri

Președintele Partidei Romilor spune că legea, chiar dacă ar fi una coerentă și utilă, este neconcordantă de timpurile pe care le trăim și se adresează unei realități de mult timp depășită.

„Situația actuală nu mai seamănă cu cea de acum 20-25 de ani. Acolo, în comunități unde s-a provăduit Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu, să știți că s-au îndreptat 99% din comportamente. Dar nu ne putem duce să băgăm o întreagă familie la pușcărie conform legiuitorului. Ne zăpăcește acest legiuitor.

Nu se uită în grădina lui despre ce este vorba. Să vin să bag o familie întreagă la pușcărie și copilul cu ei lasă. Are Manole grijă de el? Doamna Buzoianu? Cine are grijă? Sorul? Cine are grijă de copilul ăla? Că devine instituționalizat în două secunde.

Deci avem legislație, avem bani, avem autoritate, avem instituții, dar ne gândim că putem să rezolvăm niște cazuri băgând oamenii la pușcărie. Nu sunt de acord cu așa ceva.

Dar, sigur că nu sunt de acord nici cu căsătoriile. Ele trebuie descurajate printr-o civilizare a comunității pe ansamblu. Să stai de vorbă cu părinții, să-ți faci alte forme de campanii. Nu să vii și să spui am rezolvat 20-30 de cazuri printr-o lege. O lege care vine să modifice un cod penal stimată, doamnă, înseamnă că e fenomen de masă. Absolut. În momentul în care schimb legea, trebuie să te uiți pe datele statistice și să ai o bază, nu de date, pe care marjezi.”, a mai declarat în exclusivitate pentru B1 TV, Nicolae Păun.