EXCLUSIV // Sindicaliștii din Poliție se opun condiționării dreptului la muncă prin intermediul certificatului verde și contestă legalitatea acestuia. Plângeri înaintate la PICCJ și Avocatul Poporului

Poliția Română se revoltă prin intermediul Federației Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din România (FSDP) față de vaccinarea obligatorie și modul în care funcționează certificatul verde COVID. Reprezentanții polițiștilor au depus plângeri la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) și la Avocatul Poporului împotriva Prefecturii București.

În contextul în care în Parlament se discută despre impunerea vaccinării obligatorii la locul de muncă, polițiștii se opun categoric acestei măsuri. Concedierea polițiștilor nevaccinați anti-COVID ar însemna un risc major pentru siguranța națională, avertizează angajații MAI, în plângerea depusă la Avocatul Poporului.

„FSDPR (…) solicita interventia de urgenta si cu precadere referitoare la abuzurile si actele de discriminare care ingradesc exercitarea unor drepturi fundamentale, constitutionale ale persoanelor care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19.

Federatia Sindicatelor Democratice a Politistilor din Romania ‘Alexandru Ioan Cuza’ va solicita imperativ sa interveniti – folosind in mod exhaustiv toate parghiile si mijloacele legale si uzitand de toate atributiile care v-au fost conferite in exercitarea functiei pe care o indepliniti in slujba Poporului Roman – pentru prevenirea oricarei forme de lege (fie aceasta chiar si in dezbatere parlamentara) care aduce atingere dreptului la munca si protectia sociala a muncii, drept fundamental al omului prevazut in articolul 41 din Constitutia Romaniei.

Demersurile care se intreprind pentru trecerea si aprobarea ‘certificatului verde’ divizeaza institutiile si autoritatile romane, inclusiv Parlamentul Romaniei, fapt ce conduce la disolutia statului de drept.

In conformitate cu Legea de organizare si functionare nr. 218/2002, Politia Romana apara viata, integritatea corporala si libertatea persoanelor, proprietatea privata si publica, celelalte drepturi si interese legitime ale cetatenilor si ale comunitatii.

Fata de situatia creata, Federatia Sindicatelor Democratice a Politistilor din Romania ‘Alexandru Ioan Cuza’ afirma ca divizarea Politiei Romane, ca institutie a statului de drept, pe criterii de vaccinare / non-vaccinare constituie un risc major pentru siguranta nationala”, au transmis polițiștii către Avocatul Poporului.

Ionel Babuș, președintele Federației, a oferit mai multe precizări pe marginea acestui subiect, pentru B1 TV.

„Să spunem că jumătate dintre polițiști sunt vaccinați, jumătate nu. Dacă se plică o măsură prin care se interzice accesul celor nevaccinați în instituție, atunci e o problemă. Nu mai poți să-ți faci treaba, ca polițist. Și atunci, este o problemă de siguranță națională.

Și așa suntem subdimensionați. Trebuie umblat la un astfel de demers. Dacă nu vrei să te vaccinezi, nu te vaccinezi. Ce poți să-i faci, să-l forțezi? MAI este un inel al securității naționale”, a declarat Babuș, pentru B1TV.ro.

Polițiștii atrag atenția asupra problemelor de confidențialitate din certificatul verde

Polițiștii resping condiționarea accesului cetățenilor în diverse spații publice, în baza certificatului verde, pentru care nu a fost creat un cadru legal.

„Prefectul municipiului Bucuresti, Vacaru Georgiana-Alexandra, prin ordine, dispozitii, decizii si alte masuri a determinat ca la toate unitatile comerciale publice de pe raza Capitalei, persoane neinvestite cu exercitiul autoritatii publice sa blocheze accesul cetatenilor Romaniei care nu prezinta ‘certificat verde’.

Prin aceste masuri dispuse, au fost si sunt puse in pericol: dreptul inalienabil la viata (drept fundamental al omului), prin imposibilitatea asigurarii nevoilor personale de catre fiecare cetatean; circulatia libera (drept fundamental); accesul liber; si a fost generata segregarea populatiei prin discriminarea clientilor unitatilor comerciale publice.

Mijloacele folosite in savarsirea acestor fapte de verificare si control a persoanelor nu sunt omologate ori certificate prin lege.

Totodata, personalul care a aplicat si aplica aceste masuri este necalificat, nespecializat, iar activitatile intreprinse sunt abuzive si nelegale, punand in pericol siguranta cetatenilor.

Fata de aceasta stare de lucruri, Federatia Sindicatelor Democratice a Politistilor din Romania ‘Alexandru Ioan Cuza’ va solicita imperativ sa efectuati toate demersurile legale pentru sesizarea institutiilor Romaniei care au competenta in cercetarea si urmarirea penala fata de toti cei vinovati”, se arată în plângerea transmisă către ICCJ.

Reprezentanții angajaților din MAI nu sunt de acord cu faptul că prin intermediul certificatului verde, orice persoană poate avea acces la datele persoanale ale deținătorului documentului digital.

„Nemulțumirea este că oricine, când intri la magazin sau oriunde altundeva, poate să vadă identitatea mea, ceea ce nu este corect. O carte de identitate pot să o prezint organului de poliție, dar numele meu nu pot să-l dau la toți paznicii. Mi se pare ieșit din comun. Iar românii sunt o nație de oamenii cu discernământ, deștepți.

E nevoie de o lege în acest sens, nu de ambiguitate. Trebuie făcut ceva pentru români. Eu m-am vaccinat, am certificat verde, dar nu pot să mă simt liber că în momentul în care merg undeva, imediat vine cineva după mine și-mi spune ‘dă-mi certificatul!’ și ‘cum te cheamă?’. Suntem într-un stat de drept, până la urmă.

Noi am făcut o sesizare prin care am cerut să fie luate măsurile care se impun, pentru protejarea cetățenilor, confidențialitatea lor. Statul român este obligat să ofere protecție.

Sunt certificate din UE unde nu-ți apare numele. Tu scanezi, iar dacă un organ al statului vrea să verifice, poate să o facă. Dacă se făcea treaba asta, mi se părea corect. Altfel, de ce să mă monitorizezi tu pe mine? Sunt pentru respectarea normelor legale, dar scoate o lege în acest sens, prin care să nu-i încalci drepturile. Există state în UE în care lucrurile sunt clare. Pe aplicație nu apare numele tău. Poate fi văzut, dar nu de oricine”, a transmis Ionel Babuș, pentru B1TV.ro.