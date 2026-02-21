Drone ucrainene ar fi avariat un obiectiv industrial din regiunea rusă Udmurtia, au anunțat oficiali locali, în timp ce surse neoficiale susțin că ținta atacului ar fi fost o uzină militară situată în orașul Votkinsk, la aproximativ 1.400 de kilometri de granița cu .

Atac asupra unui sit industrial din Udmurtia

Guvernatorul regiunii, Aleksandr Brecealov, a declarat că un „sit din Udmurtia” a fost atacat de drone, precizând că au fost înregistrate pagube și răniți. „Un sit de Udmurtia a fost atacat de drone. S-au înregistrat pagube şi răniţi”, a transmis oficialul într-o declarație video publicată pe platforma Telegram.

Brecealov a evitat să ofere detalii suplimentare despre natura obiectivului afectat, însă a îndemnat populația să nu intre în panică și să nu răspândească informații neconfirmate de autorități.

Bloguri militare ucrainene neoficiale au susținut că atacul ar fi vizat uzina din Votkinsk, unde ar fi produse rachete balistice Iskander și Topol M, sisteme considerate parte a arsenalului strategic rus. Potrivit acestor surse, atacul ar fi fost realizat cu rachete ucrainene de tip Flamingo, informație care nu a fost confirmată oficial.

Reacții și informații din surse neoficiale

Mai multe imagini și înregistrări video distribuite online arată o coloană mare de fum ridicându-se spre cer, însă autenticitatea materialelor nu a fost verificată independent. Canalul Telegram SHOT, care citează adesea surse din serviciile de securitate, a relatat că locuitorii din Votkinsk ar fi auzit cel puțin trei explozii și zgomote specifice unor drone, scrie Adevărul.

În urma incidentului, aeroportul din orașul Izhevsk, principalul centru urban din regiune, și aeroporturile din localitățile vecine și-au suspendat temporar operațiunile, potrivit autorității ruse de aviație civilă.

Atacuri similare au fost raportate și în alte zone ale Federației Ruse. Bloguri militare au susținut că un incendiu a izbucnit la o uzină de procesare a gazelor din orașul Samara, însă autoritățile regionale nu au confirmat oficial incidentul.

Contextul conflictului

În aceeași perioadă, un atac anterior cu drone cu rază lungă ar fi provocat un incendiu major la un depozit petrolier din Russia, după ce ar fi străpuns sistemele de protecție anti-drone ale instalației, potrivit unor surse de securitate citate de Business Insider.

De asemenea, o rafinărie din Volgograd ar fi fost nevoită să suspende procesarea petrolului după un atac cu drone care a declanșat un incendiu major, marcând prima întrerupere semnificativă a activității industriei petroliere rusești în acest an.