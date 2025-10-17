B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Explozie devastatoare în București! Un bloc din Sectorul 5 a fost distrus parțial: 3 persoane au murit, 14 sunt rănite (VIDEO)

Explozie devastatoare în București! Un bloc din Sectorul 5 a fost distrus parțial: 3 persoane au murit, 14 sunt rănite (VIDEO)

Ana Beatrice
17 oct. 2025, 09:44
Explozie devastatoare în București! Un bloc din Sectorul 5 a fost distrus parțial: 3 persoane au murit, 14 sunt rănite (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Tudor Pană
Cuprins
  1. Unde s-a produs explozia care a zguduit Bucureștiul
  2. Ce spune managerul Spitalului Universitar despre situația victimelor

O explozie violentă a zguduit, în această dimineață, un bloc de locuințe de pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajul 5, a spulberat pereții și ferestrele, lăsând o bună parte din clădire suspendată în aer. Martorii spun că totul arată ca după un bombardament.

Unde s-a produs explozia care a zguduit Bucureștiul

O explozie violentă a zguduit un bloc din apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. La fața locului s-au deplasat zeci de echipaje de pompieri, SMURD și poliție. A fost activat planul roșu de intervenție, iar o celulă de urgență coordonează operațiunea. Salvatorii intervin cu dificultate, întrucât structura blocului este grav afectată și există pericol de prăbușire.

În acest moment au fost identificate 3 persoane decedate și alte 14 rănite. Se continua acțiunile de căutare-salvare.

Explozia a avut loc lângă Liceul „Dimitrie Bolintineanu”,  6 copii fiind transportati de urgență pentru a primii ajutor medical.

Nu s-a declanșat un incendiu puternic, însă pagubele materiale sunt uriașe. Primele ipoteze indică o acumulare de gaze drept cauză a deflagrației.

Autoritățile au izolat complet zona și efectuează verificări pentru a evalua stabilitatea imobilului și siguranța locatarilor.

Ce spune managerul Spitalului Universitar despre situația victimelor

Într-o intervenție telefonică în direct la B1 TV, managerul Spitalului Universitar de Urgență din București a transmis că echipele medicale sunt complet mobilizate și pregătite să primească în continuare victime ale exploziei.

„Este un moment de agitație pe care trebuie să îl privim cu calm. Până în momentul de față sunt trei victime cu traumatisme ușoare și un pacient grav adus. Ei toți sunt la echipa din camera de gardă. Sunt toți aici, își fac treaba. Să vedem ce o să apară. Spitalul Universitar este un spital mare de urgență. Mă aștept să fim solicitați astăzi ”, a declarat Cătălin Florin Cîrstoiu.

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan, primele declarații după explozia din Capitală: „Oamenii ar putea fi despăgubiți aproape în totalitate” (VIDEO)
Eveniment
Ilie Bolojan, primele declarații după explozia din Capitală: „Oamenii ar putea fi despăgubiți aproape în totalitate” (VIDEO)
Matei Sumbasacu, inginer structurist, despre explozia din Rahova: „Blocul nu a fost proiectat pentru o explozie” (VIDEO)
Eveniment
Matei Sumbasacu, inginer structurist, despre explozia din Rahova: „Blocul nu a fost proiectat pentru o explozie” (VIDEO)
Cazul femeii găsite fără suflare, lângă Capitală: Procurorii susțin că a fost ucisă de iubitul propriei fiice
Eveniment
Cazul femeii găsite fără suflare, lângă Capitală: Procurorii susțin că a fost ucisă de iubitul propriei fiice
Primăria Sectorului 6, mobilizare totală după explozia din Rahova: „Suntem alături de colegii de la Primăria Sectorului 5 și de comunitatea din vecinătate”
Eveniment
Primăria Sectorului 6, mobilizare totală după explozia din Rahova: „Suntem alături de colegii de la Primăria Sectorului 5 și de comunitatea din vecinătate”
Corupție de amploare! Pe lângă șefa Spitalului Militar, alți 18 angajați sunt urmăriți penal de DNA pentru abuz în serviciu
Eveniment
Corupție de amploare! Pe lângă șefa Spitalului Militar, alți 18 angajați sunt urmăriți penal de DNA pentru abuz în serviciu
Mesajul tulburător, postat de o locatară a blocului din Rahova: „Vine, oprește gazul, pune o hârtie la avizierul blocului și pleacă omul”
Eveniment
Mesajul tulburător, postat de o locatară a blocului din Rahova: „Vine, oprește gazul, pune o hârtie la avizierul blocului și pleacă omul”
Rogobete, despre explozia din Rahova: „Sunt 13 pacienți internați în spitale”/ Arafat: „Să nu riscați să intrați în zona cu risc. Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde”
Eveniment
Rogobete, despre explozia din Rahova: „Sunt 13 pacienți internați în spitale”/ Arafat: „Să nu riscați să intrați în zona cu risc. Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde”
Cum îți dai seama dacă ai scurgeri de gaze în casă? Iată primele semne, dar și cum trebuie să acționezi
Eveniment
Cum îți dai seama dacă ai scurgeri de gaze în casă? Iată primele semne, dar și cum trebuie să acționezi
Raed Arafat, după explozia puternică din Rahova: „Nu riscați să intrați în bloc. Este cu risc de colaps” (VIDEO)
Eveniment
Raed Arafat, după explozia puternică din Rahova: „Nu riscați să intrați în bloc. Este cu risc de colaps” (VIDEO)
A murit sora lui Adrian Năstase! Dana Barb avea 72 de ani. Ce mesaj a transmis fostul premier
Eveniment
A murit sora lui Adrian Năstase! Dana Barb avea 72 de ani. Ce mesaj a transmis fostul premier
Ultima oră
14:04 - Ilie Bolojan, primele declarații după explozia din Capitală: „Oamenii ar putea fi despăgubiți aproape în totalitate” (VIDEO)
13:37 - Matei Sumbasacu, inginer structurist, despre explozia din Rahova: „Blocul nu a fost proiectat pentru o explozie” (VIDEO)
13:35 - Cazul femeii găsite fără suflare, lângă Capitală: Procurorii susțin că a fost ucisă de iubitul propriei fiice
13:23 - Primăria Sectorului 6, mobilizare totală după explozia din Rahova: „Suntem alături de colegii de la Primăria Sectorului 5 și de comunitatea din vecinătate”
13:02 - Corupție de amploare! Pe lângă șefa Spitalului Militar, alți 18 angajați sunt urmăriți penal de DNA pentru abuz în serviciu
13:00 - Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump: „Putin nu este mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist”
12:56 - Mesajul tulburător, postat de o locatară a blocului din Rahova: „Vine, oprește gazul, pune o hârtie la avizierul blocului și pleacă omul”
12:28 - Rogobete, despre explozia din Rahova: „Sunt 13 pacienți internați în spitale”/ Arafat: „Să nu riscați să intrați în zona cu risc. Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde”
12:21 - Cum îți dai seama dacă ai scurgeri de gaze în casă? Iată primele semne, dar și cum trebuie să acționezi
11:57 - Viktor Orban, despre întâlnirea Trump-Putin: „Am stabilit cele mai importante sarcini şi pregătirile au început”