Femeia care a tras focuri de armă asupra reședinței din Los Angeles a cântăreței Rihanna a fost identificată și arestată de poliție.

Cine este femeia arestată în urma atacului

Ivanna Lisette Ortiz, în vârstă de 35 de ani, este suspectată de tentativă de omor după ce a deschis focul duminică după-amiază asupra vilei din cartierul Beverly Crest, unde și cei trei copii ai lor.

Departamentul de Poliţie din Los Angeles a identificat-o pe atacatoare ca fiind o femeie din statul Florida. Aceasta a fost localizată într-un centru comercial la aproximativ 30 de minute după incident, în timp ce conducea un automobil alb marca Tesla. În prezent, suspecta se află în arest, cu o cauțiune uriașă, de 10 milioane de dolari.

Ce a scos la iveală poliția

Potrivit anchetatorilor, atacul a fost unul deosebit de periculos, fiind folosite arme de mare putere. Deși întreaga familie se afla în interiorul locuinței în momentul incidentului, din fericire nicio persoană nu a fost rănită. Atacatoarea a folosit o pușcă de tip AR-15 și a tras în jur de 7-9 focuri de armă. Cel puțin patru gloanțe au lovit fațada clădirii, iar poarta a fost găurită de gloanțe.

Cum a reacționat familia artistei după ce femeia care a tras focuri de armă asupra reşedinţei a fost prinsă

Rihanna și A$AP Rocky, care au o relație din anul 2020, au împreună trei copii mici, născuți în 2022, 2023 și 2025. Deși incidentul a șocat pe toată lumea, agenții de presă ai cuplului nu au oferit încă o declarație oficială, scrie .

Femeia rămâne în custodia autorităților, în timp ce poliția continuă investigațiile pentru a stabili dacă a fost vorba despre un atac premeditat sau despre un act izolat.