O femeie de aproximativ 30 de ani a fost arestată după ce a tras mai multe focuri de armă către locuința cântăreței Rihanna din Beverly Hills, . Incidentul s-a produs în timp ce artista se afla acasă împreună cu partenerul ei, rapperul ASAP Rocky, și cei trei copii ai cuplului. Nimeni nu a fost rănit.

Focuri de armă trase dintr-o mașină

Incidentul a avut loc în fața reședinței artistei din Beverly Hills. Potrivit autorităților, aproximativ zece focuri de armă au fost trase dintr-un automobil aflat pe partea cealaltă a străzii, scrie Adevărul.

Unele gloanțe au lovit exteriorul casei. De asemenea, un vehicul parcat în fața reședinței a fost avariat. Din fericire, niciun glonț nu a pătruns în interiorul locuinței.

În momentul atacului, Rihanna se afla în casă alături de partenerul său, rapperul ASAP Rocky, și cei trei copii ai lor. Familia nu a fost rănită, iar toți au rămas în siguranță în interiorul locuinței.

Poliția a fost alertată imediat după incident. Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului pentru a verifica situația și pentru a asigura zona.

Suspecta a fost prinsă la scurt timp

Femeia suspectată că a tras focurile de armă a părăsit locul incidentului imediat după atac. Cu toate acestea, poliția a reușit să o identifice și să o rețină la scurt timp.

Arestarea a avut loc fără incidente. Autoritățile nu au făcut publică identitatea femeii. Deocamdată nu se știe dacă aceasta avea o legătură directă cu artista sau cu familia ei.

Anchetatorii încearcă acum să afle motivele care au dus la atac. Poliția a discutat cu martori și cu persoanele care au făcut primul apel la serviciile de urgență.

Ancheta continuă

Autoritățile spun că strâng în continuare informații pentru a înțelege exact ce s-a întâmplat. Investigatorii analizează declarațiile martorilor și probele de la locul incidentului.

Poliția a transmis că siguranța locatarilor din zonă este o prioritate. De asemenea, reprezentanții forțelor de ordine au precizat că, în acest moment, nu există indicii că atacul ar fi fost planificat pe termen lung.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs incidentul.