Florin Cîțu: Să plătesc avocatul și reabilitarea, am vândut mașina și am luat un împrumut de la bancă

Florin Cîțu a vorbit în timpul conferinței de presă de la Palatul Victoria despre demersurile pe care le-a făcut să se reabiliteze după ce a fost arestat în SUA. Acesta a povestit că și-a vândut mașina și a luat un împrumut financiar de la bancă pentru a achita costurile reabilitării și a plăti onorariul avocatului.

„(Reabitarea a însemnat) să merg la nişte cursuri unde sunt prezentate situații extreme în care se poate ajunge. Este un curs de reeducare…Cred că am vândut mașina și cred că m-am împrumutat la bancă. Cred că am plătit împrumutul (ulterior)… Nu mai ştiu exact de unde am luat bani. Cred că avocatul l-am plătit eu şi apoi am vândut maşina…Cred că am primit pe mașină 1500 de dolari, era veche, cumpărată în 1996, era din 1988, deci nu făcea mulți bani”, a spus premierul.

Prim-ministrul a fost reținut timp de 48 de ore după ce a condus sub influența alcoolului, în anul 2000, pe când avea 28 de ani și se afla la studii în Statele Unite.