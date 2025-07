de luni seară „a ras tot” în fața ei. Cel puțin într-o parte a țării, deoarece la pământ din cauza rafalelor, o ambulanță a fost lovită de unul dintre ei și, cel mai rău, mai multe persoane și-au pierdut viața.

Iașiul și Suceava au fost cele mai „avariate” județe din țară. Localnicii sunt îngroziți de ceea ce au trăit și, deși se construiseră inclusiv diguri pentru ca apa să nu poată trece, unul dintre acestea a fost luat de viitura puternică.

Cuprins:

Ce spun localnicii

Suceava, distrusă de furtună. Ce s-a întâmplat mai exact

Într-o singură oră, au căzut peste 40 de metri pe litru pătrat de apă. Străzile au fost inundate, iar gospodăriile oamenilor distruse. Oamenii sunt vizibil afectați, deoarece acum va trebui să o ia de la capăt și să reconstruiască ceea ce natura a distrus…asta dacă mai au cu ce.

„În timpul furtunii a început groaznic, cu gheață… cu ce a început… s-a auzit un zgomot mare. Eu făceam mâncare la aragaz și, deodată, prin contor s-a auzit exact cum ai turna cu găleata apa. N-am mai avut timp să mai strâng nimic. În câteva secunde, dacă nu mă feream, a căzut plafoniera cu tot cu bucata aia, a venit până aici. Efectiv mă și curenta, că nu am scos din priză nimic. Am fugit în colțul ăla”, a declarat o femei din Iași, conform

„A trăsnit, a fost o flacără mare, la un moment dat a căzut copacul… ne-am speriat, vă dați seama, că nu a fost chiar atât de ușor. Pacientul s-a speriat mai tare, că în urma impactului a coborât din ambulanță jos, o bufnitură foarte puternică”, a explicat Petru Gloru, ambulanțier SAJ Iași.

În localitatea Miroslava, a izbucnit un incendiu pe o miriște, din cauza unui transformator electric, care a luat foc, fiind lovit de trăsnet. 10 hectare de pășune au ars. Până la ora 10:00, rămâne în vigoare codul portocaliu de ploi torențiale și vijelii.

Suceava, distrusă de furtună. Ce s-a întâmplat mai exact

Nici în Suceava lucrurile nu au stat mai bine. Trei persoane au murit, în localitatea Broșteni, și alte aproximativ 200 au fost evacuate din locuințe. S-a apelat chiar și la un elicopter Black Hawk pentru ca oamenii să fie în siguranță.

O femeie, în vârstă de 76 de ani, se uită în urma furtunii și vede cum munca de o viață i-a fost distrusă.

„A venit vecina și a început a răcni să vină la mine că vine viitura. Apa a intrat prin sufragerie și am urcat sus amândouă, și apa ne-a ajuns din urmă, apa ne-a ajuns din urmă. (n.r. Nu ați putut ieși…) Nu am putut nici pe sală. Soțul l-a luat vecina și l-a adus de pe sală, sus. Am urcat sus și ne-a ajuns din urmă, a țâșnit, n-a fost un minut!”, a spus femeia.

Localnicii sunt nemulțumiți de cum a fost construit digul, care deși trebuia să le fie de ajutor, a fost distrus imediat de puterea apei.

„Ei au făcut digu’ cum le-a convenit. Au venit drumurile, au făcut zid, au venit ei și au făcut, că așa e proiectu’. Hai aici, întreabă primarii, întreabă oamenii, au mai venit așa ape? Uitați acolo, a venit la baza zidului și l-a culcat. Cedează, că pe tronsoane sunt armate, dar între ele nu au legătură”, a mărturisit un localnic.