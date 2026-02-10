O fetiță de 4 ani a ajuns în comă la Spitalul Județean Târgu Jiu. Ea a fost adusă chiar de mama ei, o tânără de 20 de ani din Teleorman. Starea fetei e atât de gravă încât a fost transferată la Spitalul „Marie Curie” din Capitală. Procurorii au deschis inițial dosar penal pentru vătămare corporală, apoi au schimbat încadrarea juridică în tentativă de omor.

Numărul 119 este linia telefonică unică națională în România, destinată raportării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau violență asupra copiilor.

Fetiță adusă la spital cu lovituri la cap

În noaptea de 8 februarie, fetița de 4 ani a fost adusă de mama sa la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului din Târgu Jiu. Avea leziuni grave la cap și semnele unor vânătăi mai vechi pe corp.

Femeia a spus că fata a căzut din pat, de aici leziunile la cap, dar nu a putut să explice vânătăile de pe corp.

Conform protocolului, asistentul social al spitalului a anunțat Poliția.

Dosar de tentativă de omor

Inițial a fost înregistrat un dosar penal de vătămare corporală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. Apoi, dată fiind gravitatea faptelor, acesta a fost declinat către Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, iar încadrarea juridică a fost schimbată în tentativă de omor.

Deocamdată nimeni nu e vizat de acuzații, fiind cercetate doar faptele.

Între timp, fetița a fost transferată la Spitalul „Marie Curie” din Capitală, după ce medicii de la Târgu-Jiu au făcut investigaţii imagistice de înaltă calitate și au constatat că starea ei e mult mai gravă, informează . Copila a ajuns în București însoțită de mama sa.

Mama fetiței, care e din Teleorman, a spus că a ajuns în judeţul Gorj ca turistă, ca să vadă operele lui Constantin Brâncuşi.