Grav accident în Cluj: 5 morți

Traian Avarvarei
30 mart. 2026, 10:35
Cinci persoane au murit, luni, într-un grav accident rutier care a avut loc pe DN 1F, în localitatea clujeană Sânpaul.

Accident cu 5 morți în Sânpaul, Cluj

Accidentul s-a produs luni, 30 martie, pe drumul național DN 1F. În coliziune au fost implicate două camioane și un autoturism.

Autoritățile au procedat la blocarea traficului pentru asigurarea zonei și desfășurarea intervențiilor.

La fața locului au intervenit, potrivit declarațiilor ISU Cluj, patru autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD și două echipaje SAJ. De asemenea, a fost solicitat elicopterul SMURD de la Punctul Aeromedical Jibou pentru sprijin aeromedical.

Echipajele au acționat pentru extragerea persoanelor din autoturismul puternic avariat. Cei cinci bărbați aflați în mașină nu au mai putut fi salvați.

„Din nefericire, cu toții prezintă leziuni incompatibile cu viața”, a transmis ISU Cluj.

Autoritățile continuă ancheta pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului.

Citește și...
Două fetițe din Mureș sunt negăsit de mai bine de 20 de ore. Mobilizare uriașă pentru găsirea lor
Eveniment
Două fetițe din Mureș sunt negăsit de mai bine de 20 de ore. Mobilizare uriașă pentru găsirea lor
Sesizări la poliție din cauza muzicii care răsună din biserici: „Mereu aud boxele. Mă enervează”. Ce spun preoții
Eveniment
Sesizări la poliție din cauza muzicii care răsună din biserici: „Mereu aud boxele. Mă enervează”. Ce spun preoții
Wizz Air schimbă strategia de zbor din cauza tensiunilor internaționale. Ce măsuri noi anunță compania
Eveniment
Wizz Air schimbă strategia de zbor din cauza tensiunilor internaționale. Ce măsuri noi anunță compania
Rezultate simulare Evaluarea Națională 2026: Elevii de clasa a VII-a află astăzi ce note au obținut la proba scrisă
Eveniment
Rezultate simulare Evaluarea Națională 2026: Elevii de clasa a VII-a află astăzi ce note au obținut la proba scrisă
Avertisment ANSVSA înainte de Paște privind cozonacul și prăjiturile. Ce riscuri ascund produsele cumpărate de pe rețelele sociale
Eveniment
Avertisment ANSVSA înainte de Paște privind cozonacul și prăjiturile. Ce riscuri ascund produsele cumpărate de pe rețelele sociale
Klaus Iohannis, apariție discretă la slujba de Florii catolice. Cum evoluează dosarul privind imobilul din Sibiu
Eveniment
Klaus Iohannis, apariție discretă la slujba de Florii catolice. Cum evoluează dosarul privind imobilul din Sibiu
Reguli noi pentru plata amenzilor în România. Ce trebuie să știe șoferii și cetățenii
Eveniment
Reguli noi pentru plata amenzilor în România. Ce trebuie să știe șoferii și cetățenii
Eveniment dedicat Zilei Mondiale a Somnului. Legătura dintre nutriție și odihnă, subiect de dezbatere într-un eveniment organizat de Banca Locală de Alimente Sectorul 6 în colaborare cu Institutul Marius Nasta și Centrul de Sănătate Sf. Nectarie (VIDEO)
Eveniment
Eveniment dedicat Zilei Mondiale a Somnului. Legătura dintre nutriție și odihnă, subiect de dezbatere într-un eveniment organizat de Banca Locală de Alimente Sectorul 6 în colaborare cu Institutul Marius Nasta și Centrul de Sănătate Sf. Nectarie (VIDEO)
Pierderea în greutate depinde de rutina meselor zilnice. Dietele sunt mai eficiente dacă este urmat un tipar alimentar (Studiu medical)
Eveniment
Pierderea în greutate depinde de rutina meselor zilnice. Dietele sunt mai eficiente dacă este urmat un tipar alimentar (Studiu medical)
Rogobete, întrebat dacă a dat sau a luat șpagă: „este un fenomen şi nu-l voi ascunde”. Ce spune ministrul despre fenomenul șpăgii din spitale
Eveniment
Rogobete, întrebat dacă a dat sau a luat șpagă: „este un fenomen şi nu-l voi ascunde”. Ce spune ministrul despre fenomenul șpăgii din spitale
Ultima oră
11:10 - Vânzările de locuințe, în picaj. „Avalanșa de taxe ne face să intrăm într-o stare de conservare”. Ce spun statisticile și specialiștii în domeniu
10:51 - Trump anunță construirea unui complex sub sala de bal de la Casa Albă
10:35 - Netanyahu autorizează accesul patriarhului latin al Ierusalimului la Biserica Sfântului Mormânt. În Duminica Floriilor accesul i-a fost interzis
10:31 - Două fetițe din Mureș sunt negăsit de mai bine de 20 de ore. Mobilizare uriașă pentru găsirea lor
10:18 - Sesizări la poliție din cauza muzicii care răsună din biserici: „Mereu aud boxele. Mă enervează”. Ce spun preoții
10:07 - 30 martie, Sfântul Cuvios Ioan Scărarul. Viață de pustnicie și înțelepciune monahală
09:54 -  Avioanele americane rămân pe aeroportul civil din Sofia. De ce autoritățile bulgare amână mutarea acestora
09:48 - Mircea Lucescu a povestit de ce i s-a făcut rău: „Am simțit că nu pot respira. M-am enervat foarte tare”
09:37 - Trump, despre petrolul trimis Cubei: „Nu am nicio problemă, fie că este Rusia sau nu”
09:22 - UPDATE: Reuniunea de la Guvern privind prețurile la carburanți s-a terminat așa cum a început. Fără nicio măsură concretă