Grav accident în Cluj: 5 morți

Cinci persoane au murit, luni, într-un grav accident rutier care a avut loc pe DN 1F, în localitatea clujeană Sânpaul.

Accident cu 5 morți în Sânpaul, Cluj

Accidentul s-a produs luni, 30 martie, pe drumul național DN 1F. În coliziune au fost implicate două camioane și un autoturism.

Autoritățile au procedat la blocarea traficului pentru asigurarea zonei și desfășurarea intervențiilor.

La fața locului au intervenit, potrivit declarațiilor ISU Cluj, patru autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD și două echipaje SAJ. De asemenea, a fost solicitat elicopterul SMURD de la Punctul Aeromedical Jibou pentru sprijin aeromedical.

Echipajele au acționat pentru extragerea persoanelor din autoturismul puternic avariat. Cei cinci bărbați aflați în mașină nu au mai putut fi salvați.

„Din nefericire, cu toții prezintă leziuni incompatibile cu viața”, a transmis ISU Cluj.

Autoritățile continuă ancheta pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului.