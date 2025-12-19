„Grinch-ul” decorurilor festive a fost prins de polițiști înainte de Crăciun. Este vorba despre un tânăr de 23 de ani, din oraşul Beclean, care pe 8 decembrie ar fi furat şi distrus mai multe decoruri din zona centrală a municipiului Bistriţa.

El a fost reţinut pentru 24 de ore și urmează să fie adus în fața Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, pentru a se stabili dacă e cazul să fie luată o măsură preventivă. Cercetările sunt continuate de poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale.

„Grinch” din Bistrița, prins de polițiști

În data de 8 decembrie, acesta ar fi sustras obiecte decorative de pe terasa unui restaurant și ar fi distrus decorul festiv al unei societăți comerciale din municipiu”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud, pe Facebook.