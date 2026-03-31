Hanwha Aerospace România a prezentat un pachet industrial de 1,3 miliarde de euro, destinat consolidării capacităților suverane de apărare ale României. Inițiativa este concepută pentru a stabili producție în țară, transfer de tehnologie și o capacitate suverană de apărare pe termen lung în România. Se estimează că va genera 14,4 miliarde de euro în valoare economică și peste 9.400 de locuri de muncă directe și indirecte în următorul deceniu, consolidând baza industrială de apărare a țării. Prin combinarea localizării cu cercetare-dezvoltare pe termen lung, parteneriatul ar poziționa România ca un centru cheie de producție și inovare în domeniul apărării în Europa.

Investiții industriale directe: dezvoltarea capacității interne

Pachetul de 1,3 miliarde de euro este structurat pe doi piloni complementari: investiții industriale directe și investiții pe termen lung în tehnologie și capabilități.

Componenta de investiții directe se concentrează pe dezvoltarea capacității de producție în țară, inclusiv infrastructură, facilități de fabricație și transfer de tehnologie integrat, pentru a crea o capacitate industrială de apărare suverană în România.

Inițiative cheie:

• Hub de producție și testare K9 / Redback MLI

Înființarea unor facilități integrate de producție și testare, susținute de capacitate inginerească locală și know-how industrial

• Program de drone „Made in Romania”

Producție internă de drone, bazată pe procese de fabricație transferate și expertiză în integrarea sistemelor

• Hub industrial pentru vehicule terestre fără echipaj (UGV)

Producție de sisteme autonome susținută de un centru de tip Manned–Unmanned Teaming (MUM-T)

• Localizarea producției de rachete cu rază medie și lungă

Producție locală realizată prin transfer structurat de tehnologie și parteneriate de tip joint venture.

Investiții în tehnologie și capabilități: dezvoltarea sistemelor viitoare

Al doilea pilon vizează investiții pe termen lung în tehnologie și capabilități, axate pe cercetare-dezvoltare, sisteme viitoare și inovare, susținând rolul în creștere al României în cooperarea europeană în domeniul tehnologiilor avansate de apărare.

Domenii cheie:

• Capabilități suverane ISR și de avertizare timpurie

Dezvoltarea de sisteme ISR bazate pe satelit și platforme fără echipaj

• Soluții ISR prin satelit și inteligență artificială

Constelații EO/SAR integrate cu platforme de analiză bazate pe AI

• Sisteme autonome pentru contramăsuri la mine maritime (MCM)

Dezvoltare comună de sisteme maritime fără echipaj pentru consolidarea securității la Marea Neagră

• Cercetare-dezvoltare în domeniul rachetelor și capabilităților viitoare

Inițiative comune pentru sisteme de rachete de nouă generație și tehnologii de luptă terestră.

Avantaje operaționale și industriale semnificative

Ceremonia recentă de inaugurare a Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence Europe (HACE Europe) marchează un moment important, nu doar ca o nouă unitate de producție, ci ca simbol al unui parteneriat industrial pe termen lung și al localizării în România.

Facilitatea HACE Europe este proiectată pentru a susține producția, integrarea, testarea și mentenanța sistemelor terestre avansate, creând o bază solidă pentru dezvoltarea capacităților industriale și cooperarea în România și la nivel european. Aceasta este configurată pentru a susține producția platformelor principale, precum obuzierul autopropulsat K9 și vehiculul de reaprovizionare K10, cu posibilitatea extinderii către programe suplimentare, precum vehiculul de luptă pentru infanterie Redback și sisteme autonome de nouă generație.

În mod particular, potențiala producție a vehiculului Redback în România ar genera avantaje operaționale și industriale semnificative. Construit pe același powerpack ca platforma K9, acesta permite eficiențe în mentenanță, logistică, instruire și suport pe ciclul de viață, reducând costurile și crescând nivelul de pregătire operațională. În același timp, această compatibilitate consolidează sinergiile industriale, permițând României să maximizeze producția locală, să aprofundeze integrarea în lanțurile de aprovizionare și să dezvolte capabilități suverane scalabile pe multiple platforme.

Conceput pentru interesul național al României

„Suntem aici pentru a sprijini interesul național al României, consolidarea securității, dezvoltarea industriei de apărare și generarea de valoare economică pe termen lung. Angajamentul nostru este de a construi capacitate industrială durabilă prin producție, mentenanță și oportunități viitoare de export.

Acest pachet industrial de 1,3 miliarde de euro înseamnă consolidarea capabilităților suverane, crearea de locuri de muncă de calitate și întărirea autorității industriale a României pentru deceniile următoare”, a declarat Lino Lim, CEO Hanwha Aerospace România.

Hanwha Aerospace România a obținut deja aprobările de reglementare necesare pentru a continua investiția, inclusiv autorizarea investițiilor străine directe (FDI) din partea autorităților române. Prezența industrială locală și structura operațională sunt, de asemenea, pe deplin aliniate cerințelor de eligibilitate ale instrumentului european SAFE (Security Action for Europe), poziționând compania ca partener credibil și conform pentru programele de achiziții în domeniul apărării finanțate prin SAFE.