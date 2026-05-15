Hoți din locuințe prin metoda „chei potrivite", prinși în flagrant. Prejudiciul e uriaș

Hoți din locuințe prin metoda „chei potrivite”, prinși în flagrant. Prejudiciul e uriaș

Traian Avarvarei
15 mai 2026, 15:57
Sursa foto: IPJ Prahova
Cuprins
  1. Cum acționau hoții
  2. Percheziții în casele hoților

Doi bărbați din București, care ar fi comis mai multe infracțiuni de furt calificat din locuințe, au fost reținuți de polițiștii prahoveni în urma organizării unui flagrant pe raza municipiului Câmpulung, județul Argeș. Prejudiciul total este estimat la 200.000 lei.

Cum acționau hoții

„La data de 14 mai 2026, în urma organizării unui flagrant delict pe raza municipiului Câmpulung, județul Argeș, polițiștii din cadrul Biroului de Combatere a Furturilor din Locuințe Ploiești au procedat la depistarea, imobilizarea și conducerea la sediul unității de poliție a doi bărbați din municipiul București, imediat după comiterea unei infracțiuni de furt calificat și a unei tentative la infracțiunea de furt calificat.

Cei doi au fost surprinși la scurt timp după ce ar fi pătruns, fără drept, în imobile de tip condominiu, utilizând metoda de operare ‘chei potrivite/dispozitiv artizanal cu foiță de aluminiu’, mod specific de acțiune întâlnit în sfera infracționalității contra patrimoniului”, a transmis Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova.

Polițiștii bănuiesc că bărbații au spart mai multe locuințe din Ploiești, în cursul lunilor iulie și august 2025, dar și în luna mai 2026.

Prejudiciul estimat al furturilor este de aproximativ 200.000 lei.

Percheziții în casele hoților

După flagrant, polițiștii au făcut percheziții în București, în casele suspecților și ale unor apropiați, fiind ridicate sume de bani, bunuri presupus furate și alte probe. De asemenea, au fost identificate mai multe bunuri în vederea instituirii măsurilor asigurătorii.

Indivizii au fost reținuți 24 de ore și urmează să fie aduși în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

