Iași: Un bărbat a reclamat la 112 că e tratat pe scaun în spital și a amenințat că se sinucide. De ce tot el a fost amendat

Traian Avarvarei
03 apr. 2026, 15:49
Sursa foto: B1 TV
Un bărbat de 65 de ani a sunat la 112 să reclame că e tratat pe scaun în Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Județean Iași. După intervenția polițiștilor, tot el a fost amendat. Și asta pentru că nu era vorba de o neglijență a medicilor, ci bărbatul pur și simplu era beat și făcea scandal.

Cum a fost tratat bărbatul în spital

„A fost adus pentru etilism acut, preluat şi consultat de medicul primar de urgenţă. De asemenea, i-au fost prelevate probe pentru analize de laborator şi i s-a administrat tratament perfuzabil. După câteva zeci de minute, pacientul a sunat la 112, din UPU, reclamând ca este tratat pe scaun şi nu i s- a dat un loc în pat”, a declarat Diana Cimpoeşu, coordonatoarea UPU, pentru Agerpres.

Aceasta a precizat că bărbatul în cauză a ajuns de mai multe ori la spital din cauza consumului exagerat de alcool.

Polițiștii care au intervenit au discutat cu pacientul și l-au sancţionat contravenţional, cel mai probabil pentru apel abuziv la 112.

Bărbatul a ajuns la Psihiatrie, după ce a amenințat că se sinucide

Pacientul a spus apoi că vrea să plece din spital și a semnat pe propria răspundere pentru plecare. Numai că, la scurt timp după, a sunat iar la 112 și a amenințat că se va spânzura.

„Brancardierii au început căutările în curtea spitalului, însă nu l-au găsit. În cele din urmă, poliţiştii trimişi de dispecerat l-au identificat şi l-au preluat, transportându-l de data aceasta la Institutul de Psihiatrie ‘Socola’ Iaşi pentru evaluare de specialitate. Acest caz nu este singular, dar scoate în evidenţă presiunea asupra serviciilor de urgenţă şi frecvenţa apelurilor nejustificate la 112, care pot îngreuna intervenţiile în situaţii cu adevărat critice”, a mai povestit Diana Cimpoeşu.

