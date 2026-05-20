B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ancheta în cazul profesoarei care și-a ucis fiul, apoi s-a sinucis a fost redeschisă. Ce acuză tatăl copilului

Ancheta în cazul profesoarei care și-a ucis fiul, apoi s-a sinucis a fost redeschisă. Ce acuză tatăl copilului

Traian Avarvarei
20 mai 2026, 17:48
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Ancheta în cazul profesoarei care și-a ucis fiul, apoi s-a sinucis a fost redeschisă. Ce acuză tatăl copilului
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce acuză tatăl copilului ucis de propria mamă
  2. Un judecător a dispus reluarea anchetei

Ancheta în cazul profesoarei de 57 de ani din Mehedinţi, care anul trecut și-a omorât băiatul de 7 ani și apoi s-a sinucis, se redeschide la cererea fostului soț, tatăl copilului. Bărbatul spune că tragedia putea fi evitată dacă autoritățile își făceau treaba.

Ce acuză tatăl copilului ucis de propria mamă

Florin Mladin spune că timp de 5 ani nu a putut să-și vadă fiul și că nu a fost ajutat, deși a depus plângeri repetate la instituțiile statului. El susține că dacă era lăsat să-și vadă fiul, poate și-ar fi dat seama că ceva nu e în regulă sau chiar copilul i-ar fi spus și astfel era evitată tragedia.

„Am făcut o plângere penală pentru că nu mă lasă să văd copilul și după 3 ani jumate a ajuns la judecătorie și judecătorul a considerat că trebuie să îi dea o pedeapsă, nu un avertisment, ceva mai puțin decât un avertisment, practic nimic. Nu neapărat Protecția Copilului sau Asistența Socială, și Poliția și Procuratura sunt în aceiași măsură vinovați. (…)

Instituțiile astea trebuiau să facă ceva, ele sunt datoare, de asta sunt puse acolo, nu a interesat pe nimeni. Au zis că nu au găsit-o la domiciliu și nu puteau lua legătura cu ea. Și de la Protecția Copilului au spus că dosarul se închide prin neprezentare”, a susținut Florin Mladin, tatăl băiatului, pentru Știrile Pro TV.

Un judecător a dispus reluarea anchetei

Acum, la cererea lui, un judecător a dispus reluarea anchetei.

„S-a solicitat efectuarea de cercetări pentru a se stabili în ce măsură contribuția faptelor reprezentanților DAS Drobeta Turnu Severin au contribuit la lipsa de protecție a minorului și, în final, la decesul acestuia. În acest sens a fost sesizat judecătorul de cameră preliminară”, a declarat Anne Marie Nicola, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin.

Judecătorul de cameră preliminară a confirmat redeschiderea urmăririi penale. Procurorii urmează de acum să-i audieze pe toţi cei implicaţi, pentru a găsi eventualii vinovați.

Tags:
Citește și...
Primar din Bihor, prins în flagrant de procurorii europeni. EPPO investighează o mită cerută pentru un contract finanțat din bani UE
Eveniment
Primar din Bihor, prins în flagrant de procurorii europeni. EPPO investighează o mită cerută pentru un contract finanțat din bani UE
Angajată a Poștei din Timișoara, acuzată că i-a ajutat pe autorii unui jaf de aproape 10 milioane de lei. Ce informații le-ar fi oferit hoților
Eveniment
Angajată a Poștei din Timișoara, acuzată că i-a ajutat pe autorii unui jaf de aproape 10 milioane de lei. Ce informații le-ar fi oferit hoților
Primul pepene al verii a ajuns moft scump. Românii plătesc aproape 9 lei pe kilogram pentru o poftă de sezon
Eveniment
Primul pepene al verii a ajuns moft scump. Românii plătesc aproape 9 lei pe kilogram pentru o poftă de sezon
Acces blocat pentru stupii veniți în pastoral în Hunedoara. „Un abuz de la cap la coadă”. Cum explică autoritățile restricțiile pentru florile salcâm
Eveniment
Acces blocat pentru stupii veniți în pastoral în Hunedoara. „Un abuz de la cap la coadă”. Cum explică autoritățile restricțiile pentru florile salcâm
Scene violente pe o stradă din Tecuci după un atac cu armă. Un șofer a împușcat un pieton în plină stradă
Eveniment
Scene violente pe o stradă din Tecuci după un atac cu armă. Un șofer a împușcat un pieton în plină stradă
Directoare financiară din București, acuzată că a furat 11 milioane de lei de la niște firme, prin circa 2.000 de tranzacții suspecte
Eveniment
Directoare financiară din București, acuzată că a furat 11 milioane de lei de la niște firme, prin circa 2.000 de tranzacții suspecte
(VIDEO) Șeful NATO a salutat reacția rapidă a piloților români după incidentul din spațiul aerian estonian. „Este exact pentru ce ne-am pregătit”
Eveniment
(VIDEO) Șeful NATO a salutat reacția rapidă a piloților români după incidentul din spațiul aerian estonian. „Este exact pentru ce ne-am pregătit”
Droguri ascunse într-un bidon de ulei la o vulcanizare din Iași. Cum ar fi funcționat gruparea investigată de DIICOT
Eveniment
Droguri ascunse într-un bidon de ulei la o vulcanizare din Iași. Cum ar fi funcționat gruparea investigată de DIICOT
UE transmite un mesaj de calm privind Ebola. Riscul de infectare în Europa rămâne „foarte scăzut”
Externe
UE transmite un mesaj de calm privind Ebola. Riscul de infectare în Europa rămâne „foarte scăzut”
Cât costă serviciile de menaj în România în 2026 (date Helperz)
Eveniment
Cât costă serviciile de menaj în România în 2026 (date Helperz)
Ultima oră
18:58 - Primar din Bihor, prins în flagrant de procurorii europeni. EPPO investighează o mită cerută pentru un contract finanțat din bani UE
18:50 - Angajată a Poștei din Timișoara, acuzată că i-a ajutat pe autorii unui jaf de aproape 10 milioane de lei. Ce informații le-ar fi oferit hoților
18:40 - Andreea Bălan a luat numele soțului: „Acum sunt doamna Cornea! Și alerg să-mi schimb actele”
18:27 - Primul pepene al verii a ajuns moft scump. Românii plătesc aproape 9 lei pe kilogram pentru o poftă de sezon
18:19 - Acces blocat pentru stupii veniți în pastoral în Hunedoara. „Un abuz de la cap la coadă”. Cum explică autoritățile restricțiile pentru florile salcâm
18:17 - Prețurile mari la carburanți au enervat și vedetele. Tot mai multe folosesc transportul în comun. Monica Tatoiu: „Am bani, dar am muncit pentru ei” (FOTO)
18:00 - Ucraina leagă alegerile de evoluția frontului. Scrutinul prezidențial ar putea fi împins până în 2027
17:42 - Scene violente pe o stradă din Tecuci după un atac cu armă. Un șofer a împușcat un pieton în plină stradă
17:31 - Războiul cu Iranul se complică în culise. Trump și Netanyahu nu mai par să urmărească același final
17:21 - Grindeanu spune că Bolojan „ţine captiv USR”: „Chiar i-am întrebat dacă realizează că preşedintele lor nu mai e Fritz”