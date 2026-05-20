Ancheta în cazul profesoarei care și-a ucis fiul, apoi s-a sinucis a fost redeschisă. Ce acuză tatăl copilului

Ancheta în cazul profesoarei de 57 de ani din Mehedinţi, care anul trecut și-a omorât băiatul de 7 ani și apoi , se redeschide la cererea fostului soț, tatăl copilului. Bărbatul spune că tragedia putea fi evitată dacă autoritățile își făceau treaba.

Ce acuză tatăl copilului ucis de propria mamă

Florin Mladin spune că timp de 5 ani nu a putut să-și vadă fiul și că nu a fost ajutat, deși a depus plângeri repetate la instituțiile statului. El susține că dacă era lăsat să-și vadă fiul, poate și-ar fi dat seama că ceva nu e în regulă sau chiar copilul i-ar fi spus și astfel era evitată tragedia.

„Am făcut o plângere penală pentru că nu mă lasă să văd copilul și după 3 ani jumate a ajuns la judecătorie și judecătorul a considerat că trebuie să îi dea o pedeapsă, nu un avertisment, ceva mai puțin decât un avertisment, practic nimic. Nu neapărat Protecția Copilului sau Asistența Socială, și Poliția și Procuratura sunt în aceiași măsură vinovați. (…)

Instituțiile astea trebuiau să facă ceva, ele sunt datoare, de asta sunt puse acolo, nu a interesat pe nimeni. Au zis că nu au găsit-o la domiciliu și nu puteau lua legătura cu ea. Și de la Protecția Copilului au spus că dosarul se închide prin neprezentare”, a susținut Florin Mladin, tatăl băiatului, pentru

Un judecător a dispus reluarea anchetei

Acum, la cererea lui, un judecător a dispus reluarea anchetei.

„S-a solicitat efectuarea de cercetări pentru a se stabili în ce măsură contribuția faptelor reprezentanților DAS Drobeta Turnu Severin au contribuit la lipsa de protecție a minorului și, în final, la decesul acestuia. În acest sens a fost sesizat judecătorul de cameră preliminară”, a declarat Anne Marie Nicola, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin.

Judecătorul de cameră preliminară a confirmat redeschiderea urmăririi penale. Procurorii urmează de acum să-i audieze pe toţi cei implicaţi, pentru a găsi eventualii vinovați.