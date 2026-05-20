Seara este momentul în care mulți români se relaxează cu o cină târzie, un pahar de alcool, telefonul în mână sau un serial relaxant. Medicii atrag însă atenția că unele obiceiuri de seară pot ține organismul în stare de stres exact atunci când inima ar trebui să se liniștească și să intre în perioada de refacere.

Cina târzie, tentația care poate strica odihna

Pentru mulți oameni, seara vine cu regula nescrisă: „acum merit ceva bun”. O gustare după cină, resturi din frigider sau ceva dulce înainte de somn par gesturi banale, dar pot forța organismul să muncească atunci când ar trebui să se pregătească pentru odihnă.

Dr. Sanjay Bhojraj, cardiolog intervenționist din California, spune că alegerile făcute seara pot influența modul în care corpul intră în noapte: fie în refacere, fie în stres.

„Alegerile din timpul nopții determină dacă organismul trece în modul de reparare sau rămâne în modul de stres”, a declarat dr. Sanjay Bhojraj, potrivit .

evită după ora 19:00 mesele târzii, sportul intens, alcoolul și conversațiile sau emisiunile care îl agită. Motivul este simplu: inima are nevoie de timp pentru a încetini ritmul, nu de stimuli care o țin activă până aproape de miezul nopții.

Sportul intens seara poate ține corpul „în priză”

Mișcarea este importantă pentru sănătate, dar antrenamentele dure făcute prea târziu pot avea efectul opus celui dorit. Exercițiile intense pot menține cortizolul ridicat, pot crește pulsul și pot face adormirea mai dificilă.

„Inima ta are nevoie de o pistă de încetinire, nu de un ultim sprint înainte de miezul nopții”, a explicat dr. Sanjay Bhojraj, conform Today.

Asta nu înseamnă că orice mișcare de seară trebuie evitată. O plimbare ușoară, câteva exerciții de stretching sau yoga lejeră pot ajuta corpul să se relaxeze. Diferența este între o activitate calmă și un antrenament care îți lasă corpul în alertă.

Alcoolul și stresul de seară, obiceiuri care fură somnul

Un pahar de alcool seara poate părea relaxant, dar specialiștii spun că poate afecta calitatea somnului. Chiar dacă unele persoane adorm mai repede după alcool, odihna poate deveni fragmentată, iar organismul nu mai intră la fel de eficient în etapa de refacere.

La fel de păguboase pot fi și discuțiile tensionate, certurile, știrile alarmante sau serialele pline de suspans urmărite înainte de culcare. Toate pot activa de stres într-un moment în care corpul ar trebui să se calmeze.

Aceste obiceiuri de seară pot părea nevinovate, dar repetate zilnic pot afecta somnul, iar somnul este una dintre piesele importante ale sănătății cardiovasculare. American Heart Association include odihna pe lista factorilor esențiali pentru inimă, iar adulții au nevoie, în general, de șapte până la nouă ore de somn pe noapte.

„Știm că atunci când dormi, ritmul cardiac încetinește, tensiunea arterială scade, iar aceasta este o perioadă importantă în care corpul intră în modul de relaxare”, a explicat dr. Jennifer Haythe, cardiolog la Columbia Women’s Heart Center din New York, potrivit Today.

Obiceiuri de seară ce pot prelungi agitația

Un alt obicei tot mai des întâlnit este verificarea telefonului până târziu. Mulți oameni intră „doar cinci minute” pe rețele sociale, verifică mesaje sau răspund la e-mailuri, dar ajung să își prelungească starea de alertă.

Pentru inimă, seara ar trebui să fie o coborâre treptată de ritm. O rutină mai liniștită, fără gustări grele, alcool, ecrane folosite excesiv și conflicte înainte de somn, poate ajuta organismul să se pregătească mai bine pentru noapte.

„Pentru mine, după ora 19:00, regula este simplă: reduc perturbarea ritmului circadian și stresul simpatic și îmi las inima să se recupereze”, a spus dr. Sanjay Bhojraj, potrivit sursei.