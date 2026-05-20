Vicepremier UDMR Tanczos Barna a povestit că Ilie Bolojan, liderul PNL, a acceptat anul trecut funcția de premier pentru că nu era nimeni care s-o dorească. De altfel, Bolojan însuși a spus de mai multe ori că a acceptat să conducă Guvernul în vremuri grele pentru că nimeni altcineva, mai ales de la PSD, nu voia, știind foarte bine ce probleme au lăsat în bugetul țării în timpul guvernărilor anterioare.

Dezvăluirile lui Tanczos Barna

„Dacă vrei să înțelegi atitudinea cuiva, trebuie să ai o doză foarte mare de empatie. Să încerci să te pui în locul cuiva, unui partid. De ce ar renunța PNL după ce a avut un premier care a acceptat în perioada cea mai grea?

Eu am fost la masa aceea în care domnul Bolojan spunea: Ok, să vină cineva, că nu vreau eu neapărat să fiu premier! Cineva care duce reformele acestea, care să facă ce zice Comisia că trebuie să facă ca să nu pierdem fondurile europene, ca să nu fie un eșec total PNRR-ul, ca să nu fie un dezastru deficitul bugetar. Să vină și să ducă în prima linie aceste decizii.

Nu erau foarte mulți, în ghilimelele de rigoare. Nu era nimeni care să vrea să fie premier. A acceptat dânsul.

De ce ar vrea ei să renunțe acum? Mai ales că ultimele arată o creștere la PNL, o creștere de simpatie la domnul Bolojan. În același timp și PSD spune că are propriile sondaje care le dau dreptate”, a povestit Tanczos Barna, pentru

Bolojan: De ce n-a vrut nimeni să-şi asume această poziţie de premier?

Și Ilie Bolojan a atras atenția de mai multe ori că a acceptat funcția de premier pentru că nimeni altcineva nu s-a încumetat.

„Înţeleg că atunci când a venit acest Guvern nu era niciun fel de problemă bugetară (…) Sigur, se pune întrebarea, dacă totul era bine, vă întreb, de ce trebuie să faci scamatorii, dacă totul este în bună regulă? Dacă situaţia era bună şi nu s-a făcut mare lucru, de ce n-a vrut nimeni să-şi asume această poziţie de premier ştiind ce va urma? Angajamente nenumărate care n-au fost respectate şi situaţia bugetară şi concret, dacă totul era bine, de ce cu două luni de zile înainte de a prelua acest guvern responsabilitatea, România s-a împrumutat doar pe termen scurt, pe un an de zile, pentru că dobânzile erau foarte mari?”, declarase în trecut Ilie Bolojan, pentru Digi24.

El a precizat apoi că „e foarte uşor să declari, după ce România a trecut printr-o situaţie dificilă, tot felul de lucruri, dar atunci când a fost greu, cineva trebuia să-şi asume responsabilitatea”.