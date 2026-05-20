B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Robert Negoiță (PSD): Eu n-am înțeles prea bine de ce a fost dat jos Bolojan. Cei care au votat moțiunea de cenzură sper că au și un plan acum (VIDEO)

Robert Negoiță (PSD): Eu n-am înțeles prea bine de ce a fost dat jos Bolojan. Cei care au votat moțiunea de cenzură sper că au și un plan acum (VIDEO)

Traian Avarvarei
20 mai 2026, 20:14
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Robert Negoiță (PSD): Eu n-am înțeles prea bine de ce a fost dat jos Bolojan. Cei care au votat moțiunea de cenzură sper că au și un plan acum (VIDEO)
Cuprins
  1. Negoiță crede că PSD nu are varianta de a sta în opoziție
  2. Negoiță nu știe de ce Guvernul Bolojan a fost dat jos, dar speră că inițiatorii au un plan

Robert Negoiță (PSD), primarul Sectorului 3, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că nu prea înțelege de ce propriul partid și AUR au dat jos Guvernul Bolojan. El și-a exprimat speranța că, totuși, cei care au votat moțiunea de cenzură au și un plan pentru ce urmează.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Negoiță crede că PSD nu are varianta de a sta în opoziție

„Părerea mea despre ce ar trebui să facă PSD-ul o știți. Am spus-o încă de acum un an de zile. Părerea mea este că PSD a stat mult prea mult la guvernare și că are nevoie de o perioadă de opoziție. M-am exprimat.

În situația asta de acum, mi-e teamă că nu are această variantă, această posibilitate pentru că am ajuns aici în felul în care am ajuns aici.

Așa se vede din afară. Eu, chiar dacă fac parte din partid, nu sunt în conducerea partidului, deci nu știu exact toate detaliile”, a declarat primarul social-democrat.

Negoiță nu știe de ce Guvernul Bolojan a fost dat jos, dar speră că inițiatorii au un plan

„Sincer, am dificultăți… că mă întreabă ai mei, maică-mea, mă întreabă prietenii, mă întreabă oamenii pe stradă: de ce a fost dat jos domnul Bolojan? Și, sincer, am dificultăți să răspund. N-am înțeles prea bine… E corupt, e incompetent…

Am înțeles că e rigid. Ceea ce, să fii rigid are și componente negative, aspecte negative. Eu cred că în viață trebuie să ai un anumit nivel de verticalitate, asta înseamnă puțină rigiditate.

OK, repet, atâta vreme cât a existat o moțiune, cei care au votat-o, cred că ar trebui să aibă pașii următori. Așa se vede de la mine. Sper din suflet că există un plan, că cine a întreprins demersurile pe care le-am văzut au și soluția de ieși de aici. Pentru că nu putem să stăm așa, jumătate de an, un an cu un guvern interimar. Nu cred că e varianta corectă”, a mai declarat Robert Negoiță.

Tags:
Citește și...
Mai mulți neafiliați aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD s-au alăturat grupului parlamentar al PNL. Cum explică Bolojan: „Eu nu am încurajat traseismul politic, dar…” (VIDEO)
Politică
Mai mulți neafiliați aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD s-au alăturat grupului parlamentar al PNL. Cum explică Bolojan: „Eu nu am încurajat traseismul politic, dar…” (VIDEO)
Cine ar trebui să facă noul guvern? Negoiță (PSD): „Cine a spart geamul trebuie să pună altul în loc, așa dictează bunul simț” / Întrebat despre relația bizară PSD-AUR: „Suntem în zona de ridicol” (VIDEO)
Politică
Cine ar trebui să facă noul guvern? Negoiță (PSD): „Cine a spart geamul trebuie să pună altul în loc, așa dictează bunul simț” / Întrebat despre relația bizară PSD-AUR: „Suntem în zona de ridicol” (VIDEO)
Robert Negoiță (PSD) explică de ce i-a luat apărarea lui Bolojan: Eu cred cu tărie că România are nevoie de reforme (VIDEO)
Politică
Robert Negoiță (PSD) explică de ce i-a luat apărarea lui Bolojan: Eu cred cu tărie că România are nevoie de reforme (VIDEO)
Tanczos Barna, dezvăluiri despre formarea Guvernului Bolojan: „Nu era nimeni care să vrea să fie premier și să evite dezastrul bugetar. A acceptat Bolojan. De ce să renunțe acum?”
Politică
Tanczos Barna, dezvăluiri despre formarea Guvernului Bolojan: „Nu era nimeni care să vrea să fie premier și să evite dezastrul bugetar. A acceptat Bolojan. De ce să renunțe acum?”
Numele lui Sebastian Ghiță apare într-o scurgere de informații de la Moscova – o comunicare între un agent rus și șeful său / Ghiță respinge „afirmațiile false” și lansează propriile acuzații
Politică
Numele lui Sebastian Ghiță apare într-o scurgere de informații de la Moscova – o comunicare între un agent rus și șeful său / Ghiță respinge „afirmațiile false” și lansează propriile acuzații
Ucraina leagă alegerile de evoluția frontului. Scrutinul prezidențial ar putea fi împins până în 2027
Externe
Ucraina leagă alegerile de evoluția frontului. Scrutinul prezidențial ar putea fi împins până în 2027
Războiul cu Iranul se complică în culise. Trump și Netanyahu nu mai par să urmărească același final
Externe
Războiul cu Iranul se complică în culise. Trump și Netanyahu nu mai par să urmărească același final
Grindeanu spune că Bolojan „ţine captiv USR”: „Chiar i-am întrebat dacă realizează că preşedintele lor nu mai e Fritz”
Politică
Grindeanu spune că Bolojan „ţine captiv USR”: „Chiar i-am întrebat dacă realizează că preşedintele lor nu mai e Fritz”
Europa, împinsă să își asume mai mult propria apărare. Reducerea trupelor SUA testează unitatea NATO
Externe
Europa, împinsă să își asume mai mult propria apărare. Reducerea trupelor SUA testează unitatea NATO
Grindeanu îi transmite lui Bolojan să facă un pas în spate pentru negocierile noului Guvern. Șeful PSD vrea să pună mâna pe PNL?
Politică
Grindeanu îi transmite lui Bolojan să facă un pas în spate pentru negocierile noului Guvern. Șeful PSD vrea să pună mâna pe PNL?
Ultima oră
21:14 - Mai mulți neafiliați aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD s-au alăturat grupului parlamentar al PNL. Cum explică Bolojan: „Eu nu am încurajat traseismul politic, dar…” (VIDEO)
20:57 - Programul Rabla primește bani în plus în 2026. Ministerul Finanțelor majorează bugetul AFM cu 100 de milioane de lei
20:56 - Cine ar trebui să facă noul guvern? Negoiță (PSD): „Cine a spart geamul trebuie să pună altul în loc, așa dictează bunul simț” / Întrebat despre relația bizară PSD-AUR: „Suntem în zona de ridicol” (VIDEO)
20:50 - ONU avertizează asupra unei posibile crize alimentare globale. Cum poate afecta Strâmtoarea Ormuz prețurile alimentelor
20:37 - Robert Negoiță (PSD) explică de ce i-a luat apărarea lui Bolojan: Eu cred cu tărie că România are nevoie de reforme (VIDEO)
20:24 - România și Polonia își întăresc legătura economică. Mircea Abrudean vorbește despre investiții cu impact real
20:11 - România marchează Ziua Eroilor prin ceremonii militare și religioase. Cum vor avea loc manifestările din București și din țară
19:59 - Bucureștiul schimbă regulile pentru evenimentele private. PMB vrea mai puține blocaje și festivaluri mai bine organizate
19:49 - Tanczos Barna, dezvăluiri despre formarea Guvernului Bolojan: „Nu era nimeni care să vrea să fie premier și să evite dezastrul bugetar. A acceptat Bolojan. De ce să renunțe acum?”
19:27 - STB cumpără 46 de tramvaie noi şi 100 de troleibuze articulate. Când vor intra în circulație noile investiții