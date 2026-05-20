Robert Negoiță (PSD), primarul Sectorului 3, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că nu prea înțelege de ce propriul partid și AUR au dat jos Guvernul Bolojan. El și-a exprimat speranța că, totuși, cei care au votat moțiunea de cenzură au și un plan pentru ce urmează.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Negoiță crede că PSD nu are varianta de a sta în opoziție

„Părerea mea despre ce ar trebui să facă PSD-ul o știți. Am spus-o încă de acum un an de zile. Părerea mea este că PSD a stat mult prea mult la guvernare și că are nevoie de o perioadă de opoziție. M-am exprimat.

În situația asta de acum, mi-e teamă că nu are această variantă, această posibilitate pentru că am ajuns aici în felul în care am ajuns aici.

Așa se vede din afară. Eu, chiar dacă fac parte din partid, nu sunt în conducerea partidului, deci nu știu exact toate detaliile”, a declarat primarul social-democrat.

Negoiță nu știe de ce Guvernul Bolojan a fost dat jos, dar speră că inițiatorii au un plan

„Sincer, am dificultăți… că mă întreabă ai mei, maică-mea, mă întreabă prietenii, mă întreabă oamenii pe stradă: de ce a fost dat jos domnul Bolojan? Și, sincer, am dificultăți să răspund. N-am înțeles prea bine… E corupt, e incompetent…

Am înțeles că e rigid. Ceea ce, să fii rigid are și componente negative, aspecte negative. Eu cred că în viață trebuie să ai un anumit , asta înseamnă puțină rigiditate.

OK, repet, atâta vreme cât a existat o moțiune, cei care au votat-o, cred că ar trebui să aibă pașii următori. Așa se vede de la mine. Sper din suflet că există un plan, că cine a întreprins demersurile pe care le-am văzut au și soluția de ieși de aici. Pentru că nu putem să stăm așa, jumătate de an, un an cu un guvern interimar. Nu cred că e varianta corectă”, a mai declarat Robert Negoiță.