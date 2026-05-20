B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Acces blocat pentru stupii veniți în pastoral în Hunedoara. „Un abuz de la cap la coadă”. Cum explică autoritățile restricțiile pentru florile salcâm

Acces blocat pentru stupii veniți în pastoral în Hunedoara. „Un abuz de la cap la coadă”. Cum explică autoritățile restricțiile pentru florile salcâm

Iulia Petcu
20 mai 2026, 18:19
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Acces blocat pentru stupii veniți în pastoral în Hunedoara. „Un abuz de la cap la coadă”. Cum explică autoritățile restricțiile pentru florile salcâm
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. De ce au fost restricționați apicultorii
  2. Cum răspund reprezentanții Asociației Crescătorilor de Albine
  3. Ce impact are disputa asupra sezonului apicol

O decizie luată de autoritățile locale din satul Homorod, județul Hunedoara, a stârnit nemulțumirea apicultorilor veniți din alte zone ale țării. Primăria a interzis accesul stupilor aflați în pastoral la culesul de salcâm, invocând lipsa resurselor suficiente pentru toate familiile de albine.

De ce au fost restricționați apicultorii

Anunțul publicat de Primăria Geoagiu pe Facebook precizează că măsura se aplică începând cu actualul sezon de recoltare la salcâm. Reprezentanții administrației locale susțin că numărul familiilor de albine existente deja în Homorod depășește limita optimă admisă pentru suprafața meliferă disponibilă.

„Această măsură este motivată de necesitatea protejării resurselor melifere locale şi a activităţii apicultorilor rezidenţi. În prezent, efectivele de albine deţinute de locuitorii satului Homorod acoperă integral capacitatea de cules a zonei, depăşind pragul optim de încărcare de 15 familii de albine pe hectar.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă recomandăm să vă orientaţi către alte zone disponibile pentru pastoral, astfel încât să evităm suprapopularea şi diminuarea producţiei de miere”, se arată în anunţ.

Cum răspund reprezentanții Asociației Crescătorilor de Albine

Decizia a fost contestată imediat de vicepreședintele Asociației Crescătorilor de Albine Hunedoara, Tiberiu Korb, care consideră că restricția nu are fundament real. Acesta afirmă că baza meliferă din zonă rămâne suficientă chiar și în condițiile unui număr mai mare de stupi.

„Este un abuz de la cap la coadă, nu este etic şi nici legal. Este o bază meliferă destul de bună, chiar dacă s-a tăiat mult salcâm. Îi înţeleg pe localnici, pe apicultorii din zonă, care ar vrea să fie singuri, dar eu cred că nu-i normal.

Un hectar de salcâm secretă până la 1.000 de kg de miere. (…) Într-un an normal, când secreţia este normală, nu se valorifică întreaga producţie de salcâm în zona respectivă, cu numărul de familii de albine care este acolo”, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, reprezentantul ACA Hunedoara, potrivit Antena3.

Ce impact are disputa asupra sezonului apicol

Reprezentanții ACA Hunedoara au analizat posibilitatea contestării deciziei, însă consideră că procedura ar dura mai mult decât sezonul actual de cules. În aceste condiții, orice soluție oficială ar veni prea târziu pentru apicultorii afectați.

Vicepreședintele asociației a atras atenția că apicultorii depind puternic de culesul la salcâm, mai ales după un an foarte slab pentru producția acestui sortiment de miere. În județul Hunedoara activează aproximativ o mie de apicultori, iar disputa apare chiar în apropierea Zilei Mondiale a Albinelor, celebrată anual pe 20 mai.

Tags:
Citește și...
Primar din Bihor, prins în flagrant de procurorii europeni. EPPO investighează o mită cerută pentru un contract finanțat din bani UE
Eveniment
Primar din Bihor, prins în flagrant de procurorii europeni. EPPO investighează o mită cerută pentru un contract finanțat din bani UE
Angajată a Poștei din Timișoara, acuzată că i-a ajutat pe autorii unui jaf de aproape 10 milioane de lei. Ce informații le-ar fi oferit hoților
Eveniment
Angajată a Poștei din Timișoara, acuzată că i-a ajutat pe autorii unui jaf de aproape 10 milioane de lei. Ce informații le-ar fi oferit hoților
Primul pepene al verii a ajuns moft scump. Românii plătesc aproape 9 lei pe kilogram pentru o poftă de sezon
Eveniment
Primul pepene al verii a ajuns moft scump. Românii plătesc aproape 9 lei pe kilogram pentru o poftă de sezon
Ancheta în cazul profesoarei care și-a ucis fiul, apoi s-a sinucis a fost redeschisă. Ce acuză tatăl copilului
Eveniment
Ancheta în cazul profesoarei care și-a ucis fiul, apoi s-a sinucis a fost redeschisă. Ce acuză tatăl copilului
Scene violente pe o stradă din Tecuci după un atac cu armă. Un șofer a împușcat un pieton în plină stradă
Eveniment
Scene violente pe o stradă din Tecuci după un atac cu armă. Un șofer a împușcat un pieton în plină stradă
Directoare financiară din București, acuzată că a furat 11 milioane de lei de la niște firme, prin circa 2.000 de tranzacții suspecte
Eveniment
Directoare financiară din București, acuzată că a furat 11 milioane de lei de la niște firme, prin circa 2.000 de tranzacții suspecte
(VIDEO) Șeful NATO a salutat reacția rapidă a piloților români după incidentul din spațiul aerian estonian. „Este exact pentru ce ne-am pregătit”
Eveniment
(VIDEO) Șeful NATO a salutat reacția rapidă a piloților români după incidentul din spațiul aerian estonian. „Este exact pentru ce ne-am pregătit”
Droguri ascunse într-un bidon de ulei la o vulcanizare din Iași. Cum ar fi funcționat gruparea investigată de DIICOT
Eveniment
Droguri ascunse într-un bidon de ulei la o vulcanizare din Iași. Cum ar fi funcționat gruparea investigată de DIICOT
UE transmite un mesaj de calm privind Ebola. Riscul de infectare în Europa rămâne „foarte scăzut”
Externe
UE transmite un mesaj de calm privind Ebola. Riscul de infectare în Europa rămâne „foarte scăzut”
Cât costă serviciile de menaj în România în 2026 (date Helperz)
Eveniment
Cât costă serviciile de menaj în România în 2026 (date Helperz)
Ultima oră
18:58 - Primar din Bihor, prins în flagrant de procurorii europeni. EPPO investighează o mită cerută pentru un contract finanțat din bani UE
18:50 - Angajată a Poștei din Timișoara, acuzată că i-a ajutat pe autorii unui jaf de aproape 10 milioane de lei. Ce informații le-ar fi oferit hoților
18:40 - Andreea Bălan a luat numele soțului: „Acum sunt doamna Cornea! Și alerg să-mi schimb actele”
18:27 - Primul pepene al verii a ajuns moft scump. Românii plătesc aproape 9 lei pe kilogram pentru o poftă de sezon
18:17 - Prețurile mari la carburanți au enervat și vedetele. Tot mai multe folosesc transportul în comun. Monica Tatoiu: „Am bani, dar am muncit pentru ei” (FOTO)
18:00 - Ucraina leagă alegerile de evoluția frontului. Scrutinul prezidențial ar putea fi împins până în 2027
17:48 - Ancheta în cazul profesoarei care și-a ucis fiul, apoi s-a sinucis a fost redeschisă. Ce acuză tatăl copilului
17:42 - Scene violente pe o stradă din Tecuci după un atac cu armă. Un șofer a împușcat un pieton în plină stradă
17:31 - Războiul cu Iranul se complică în culise. Trump și Netanyahu nu mai par să urmărească același final
17:21 - Grindeanu spune că Bolojan „ţine captiv USR”: „Chiar i-am întrebat dacă realizează că preşedintele lor nu mai e Fritz”