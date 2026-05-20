O decizie luată de autoritățile locale din satul Homorod, județul Hunedoara, a stârnit nemulțumirea apicultorilor veniți din alte zone ale țării. Primăria a interzis accesul stupilor aflați în pastoral la culesul de salcâm, invocând lipsa resurselor suficiente pentru toate familiile de albine.

De ce au fost restricționați apicultorii

Anunțul publicat de precizează că măsura se aplică începând cu actualul sezon de recoltare la salcâm. Reprezentanții administrației locale susțin că numărul familiilor de albine existente deja în Homorod depășește limita optimă admisă pentru suprafața meliferă disponibilă.

„Această măsură este motivată de necesitatea protejării resurselor melifere locale şi a activităţii apicultorilor rezidenţi. În prezent, efectivele de albine deţinute de locuitorii satului Homorod acoperă integral capacitatea de cules a zonei, depăşind pragul optim de încărcare de 15 familii de albine pe hectar.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă recomandăm să vă orientaţi către alte zone disponibile pentru pastoral, astfel încât să evităm suprapopularea şi diminuarea producţiei de miere”, se arată în anunţ.

Cum răspund reprezentanții Asociației Crescătorilor de Albine

Decizia a fost contestată imediat de vicepreședintele Asociației Crescătorilor de Albine Hunedoara, Tiberiu Korb, care consideră că restricția nu are fundament real. Acesta afirmă că baza meliferă din zonă rămâne suficientă chiar și în condițiile unui număr mai mare de stupi.

„Este un abuz de la cap la coadă, nu este etic şi nici legal. Este o bază meliferă destul de bună, chiar dacă s-a tăiat mult salcâm. Îi înţeleg pe localnici, pe apicultorii din zonă, care ar vrea să fie singuri, dar eu cred că nu-i normal.

Un hectar de salcâm secretă până la 1.000 de kg de miere. (…) Într-un an normal, când secreţia este normală, nu se valorifică întreaga producţie de în zona respectivă, cu numărul de familii de albine care este acolo”, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, reprezentantul ACA Hunedoara, potrivit Antena3.

Ce impact are disputa asupra sezonului apicol

Reprezentanții ACA Hunedoara au analizat posibilitatea contestării deciziei, însă consideră că procedura ar dura mai mult decât sezonul actual de cules. În aceste condiții, orice soluție oficială ar veni prea târziu pentru apicultorii afectați.

Vicepreședintele asociației a atras atenția că apicultorii depind puternic de culesul la salcâm, mai ales după un an foarte slab pentru producția acestui sortiment de miere. În județul Hunedoara activează aproximativ o mie de apicultori, iar disputa apare chiar în apropierea Zilei Mondiale a , celebrată anual pe 20 mai.