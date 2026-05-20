Primul pepene al verii a ajuns moft scump. Românii plătesc aproape 9 lei pe kilogram pentru o poftă de sezon

Primul pepene al verii a ajuns moft scump. Românii plătesc aproape 9 lei pe kilogram pentru o poftă de sezon

Răzvan Adrian
20 mai 2026, 18:27
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Pofta de vară se plătește scump în luna mai
  2. Cât costă kilogramul de pepene în mai 2026
  3. Cumpărătorii riscă să dea bani mulți pe o surpriză

Celebrul pepene a revenit pe rafturi înainte ca vara să înceapă oficial, iar prețul nu este deloc unul prietenos. Cei care vor să își facă pofta încă din luna mai trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar, pentru că primele fructe vin, în mare parte, din import și se vând la prețuri care îi fac pe mulți cumpărători să se gândească de două ori înainte să pună unul în coș.

Pofta de vară se plătește scump în luna mai

Pentru mulți români, pepenele este unul dintre semnele clare că se apropie vara. Numai că, la început de sezon, acest răsfăț vine cu un preț pe măsură. Fructul care altădată era cumpărat fără prea multe calcule a ajuns, în luna mai, un mic lux pentru cei care nu mai au răbdare până la apariția pepenilor românești.

În supermarketuri și piețe, primii pepeni atrag privirile imediat, dar și etichetele de preț ies rapid în evidență. Pentru o familie care cumpără un pepene mai mare, nota finală poate deveni surprinzător de mare, mai ales dacă fructul se dovedește a nu fi atât de dulce pe cât promite aspectul.

Cât costă kilogramul de pepene în mai 2026

Potrivit A1.ro, kilogramul de pepene se vinde în supermarketuri cu 8,99 lei. La comercianții locali, prețul poate ajunge la 8,50 lei sau chiar mai puțin, în funcție de zonă și de marfa adusă la vânzare.

Pepenele scump în mai nu mai este doar o glumă de sezon, pentru că acesta poate transforma o simplă poftă într-o cumpărătură calculată. La un fruct de câteva kilograme, diferența se simte imediat în bon.

Prețul ridicat este explicat, în principal, de faptul că pepenii de pe piață sunt aduși din import. Producția românească nu a intrat încă în sezonul puternic, astfel că cei care vor pepene înainte de vreme plătesc mai mult pentru acest capriciu.

Cumpărătorii riscă să dea bani mulți pe o surpriză

La început de sezon, cumpărarea unui pepene este și un pariu. Poate fi dulce și zemos, dar poate fi și fad, necopt sau prea trecut. Tocmai de aceea, unii clienți ezită înainte să aleagă, mai ales când prețul pe kilogram este aproape de pragul de 9 lei.

Pentru cei mai pofticioși, însă, tentația rămâne mare. Pepenele rece, tăiat felii, este asociat cu zilele călduroase, mesele în familie și gustul de vacanță. Chiar dacă prețul este ridicat, mulți cumpărători preferă să plătească acum, decât să mai aștepte câteva săptămâni.

