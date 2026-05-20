România marchează pe 21 mai Ziua Eroilor prin ceremonii militare, slujbe religioase și momente de reculegere organizate în București și în mai multe orașe din țară. autoritățile, reprezentanții Bisericii și instituțiile militare pregătesc evenimente dedicate celor care și-au pierdut viața în războaie sau în misiune pentru apărarea statului român.

De ce este sărbătorită Ziua Eroilor odată cu Înălțarea Domnului

Ziua Eroilor are o semnificație aparte în România și coincide, conform tradiției, cu sărbătoarea . Decizia a fost stabilită încă din anul 1920, printr-un decret-lege care transforma această zi într-o sărbătoare națională comemorativă.

Documentul prevedea ca evenimentul să fie celebrat „cu mare fast religios, școlar, militar și național”, în semn de respect pentru soldații căzuți în Primul Război Mondial.

Parlamentul României a reconfirmat ulterior această hotărâre, iar a stabilit oficial că Ziua Eroilor se marchează în cea de-a patruzecea zi după Paște, simultan cu Înălțarea lui Iisus Hristos.

Ce ceremonii sunt pregătite în Capitală

organizează joi ceremonii militare și religioase în București și în garnizoanele din întreaga țară. Manifestările din Capitală încep dimineața, la Cimitirul Israelit „Filantropia”, și continuă apoi în mai multe puncte simbolice.

Printre locurile unde vor avea loc depuneri de coroane și momente comemorative se numără Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, Monumentul Eroilor Patriei și Cimitirul Militar Ghencea.

La ceremonia organizată în Parcul Carol vor fi rostite numele militarilor români căzuți la datorie, iar militarii Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” vor susține exerciții de tip Drill-Team.

Seara, în Piața Tricolorului, reprezentanții Inspectoratului General al Muzicilor Militare vor susține un concert comemorativ, urmat de tradiționala retragere cu torțe către Palatul Cotroceni și sediul Brigăzii 30 Gardă.

Cum va marca Patriarhia Română această zi

Patriarhia Română pregătește la rândul său momente solemne dedicate eroilor care și-au sacrificat viața pentru credință, libertate și unitatea națională.

La ora 12:00, clopotele tuturor bisericilor ortodoxe din țară vor răsuna simultan în memoria eroilor români. În cadrul slujbelor religioase vor fi pomeniți militarii și luptătorii care au murit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, scrie Digi24.

Anul acesta, sărbătoarea coincide și cu hramul istoric al , dedicat Sfinților Împărați Constantin și Elena, motiv pentru care manifestările religioase se vor desfășura pe Colina Patriarhiei.

Ce evenimente vor avea loc în restul țării

Autoritățile locale pot organiza ceremonii proprii alături de unități militare, școli, organizații de veterani și reprezentanți ai cultelor religioase.

Evenimentele vor include depuneri de coroane, slujbe religioase și momente comemorative desfășurate în special la mausolee, monumente de război și cimitire ale eroilor. În paralel, reprezentanțele diplomatice ale României din străinătate vor organiza ceremonii dedicate militarilor români înhumați peste hotare.