Un primar din județul Bihor este cercetat de Parchetul European într-un dosar de corupție legat de un contract finanțat din fonduri europene. Potrivit EPPO, edilul din Buduslău ar fi cerut 5% din valoarea unui proiect pentru modernizarea infrastructurii rutiere agricole, iar anchetatorii susțin că acesta ar fi fost prins în flagrant în timp ce primea o parte importantă din bani.

Despre suspciunile legate de mită și cum a fost prins acesta în flagrant de către EPPO

Parchetul European, prin biroul din Timișoara, investighează un caz de corupție care vizează Primăria Buduslău, din județul Bihor. Primarul localității a fost pus sub control judiciar și este acuzat de luare de mită, într-un dosar legat de derularea unui contract finanțat din bani europeni.

Contractul avea ca obiect îmbunătățirea infrastructurii drumurilor agricole și era finanțat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Valoarea proiectului era de aproximativ 770.000 de euro, adică în jur de 4 milioane de lei.

Potrivit , edilul ar fi cerut unui reprezentant al unei firme o sumă echivalentă cu 5% din valoarea contractului, fără . În total, mita solicitată ar fi fost de aproximativ 38.500 de euro, echivalentul a 200.000 de lei.

Ce ar fi promis edilul în schimbul banilor?

Anchetatorii susțin că primarul, care avea și rol de responsabil financiar al autorității locale, ar fi cerut banii încă din octombrie 2025. În schimbul mitei, acesta ar fi promis că va asigura derularea fără probleme a contractului și că va grăbi plățile pentru lucrările finanțate din fonduri europene.

Primarul prins în flagrant este acuzația centrală a dosarului anunțat de EPPO, după ce edilul ar fi primit suma totală în mai multe tranșe. Ultima plată, potrivit procurorilor europeni, ar fi avut loc pe 19 mai 2026, când acesta ar fi fost surprins în timp ce primea aproximativ 28.800 de euro, adică 150.000 de lei.

Cazul este tratat ca o anchetă privind protejarea intereselor financiare ale , deoarece banii implicați provin dintr-un program european destinat dezvoltării rurale.

Control judiciar și interdicție de a exercita funcții publice

După intervenția anchetatorilor, primarul din Buduslău a fost inculpat pentru luare de mită și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. În această perioadă, el nu are voie să părăsească țara și nu își poate exercita atribuțiile de primar.

Ancheta este desfășurată cu sprijinul Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România, al Brigăzii de Operațiuni Speciale Timișoara, al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Arad și al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara.

EPPO precizează că toate persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente din România.