Societatea de Transport București pregătește o nouă etapă de modernizare a transportului public din Capitală. Conducerea STB a anunțat investiții consistente pentru achiziția unor vehicule noi și pentru refacerea infrastructurii de tramvai, în contextul creșterii numărului de călători.

Ce investiții pregătește STB pentru următorii ani

Directorul general al STB, Andrei Dinculescu Bighea, a declarat în cadrul conferinței FOCUS București că instituția va cumpăra 46 de tramvaie și 100 de troleibuze articulate, cu o capacitate mai mare pentru pasageri.

„Avem nevoie de vehicule noi. În momentul de faţă există bani alocaţi. Se vor lua 46 de de tramvaie noi, 100 de troleibuze articulate, din acelea lungi, care vor permite mai mulţi călători, iar 170 de milioane de euro vor fi alocaţi pentru reabilitarea infrastructurii de tramvaie”, a spus Andrei Dinculescu Bighea.

Șeful STB a explicat că modernizarea flotei rămâne o prioritate, chiar dacă în ultimii ani compania a introdus deja numeroase vehicule noi în circulație.

Cât de mare este flota actuală a transportului public

În prezent, operează aproximativ 1.700 de vehicule, dintre care peste 1.200 circulă zilnic pe traseele din București. Potrivit conducerii companiei, aproape un milion de validări au loc în fiecare zi în rețeaua de transport public.

Directorul general a amintit că flota include deja 100 de tramvaie Astra, 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice și 130 de autobuze hibride.

„Mediul digital a crescut foarte mult în ultimii ani, în special la plăţile online. Flota a fost ‘upgradată’ foarte mult. Sunt 100 de tramvaie noi Astra, româneşti, 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice şi 130 de hibrid. Acestea se află în circulaţie în momentul de faţă, însă nu este suficient”, a mai arătat directorul STB, potrivit Antena3.

Ce planuri are compania pentru turiști

Conducerea STB vrea să dezvolte și o aplicație proprie dedicată transportului urban și turismului din Capitală. Prin intermediul platformei, utilizatorii ar putea cumpăra atât bilete pentru public, cât și acces la muzee sau alte instituții culturale.

„Pe viitor doresc să dezvoltăm o aplicaţie proprie a STB prin care să se poată achiziţiona bilete la muzee sau la alte instituţii culturale, în care turiştii deja să poată să aibă acces din aplicaţie”, a adăugat directorul.