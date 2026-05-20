Știri Locale » STB cumpără 46 de tramvaie noi şi 100 de troleibuze articulate. Când vor intra în circulație noile investiții

STB cumpără 46 de tramvaie noi şi 100 de troleibuze articulate. Când vor intra în circulație noile investiții

Iulia Petcu
20 mai 2026, 19:27
foto: STB
Cuprins
  1. Ce investiții pregătește STB pentru următorii ani
  2. Cât de mare este flota actuală a transportului public
  3. Ce planuri are compania pentru turiști

Societatea de Transport București pregătește o nouă etapă de modernizare a transportului public din Capitală. Conducerea STB a anunțat investiții consistente pentru achiziția unor vehicule noi și pentru refacerea infrastructurii de tramvai, în contextul creșterii numărului de călători.

Ce investiții pregătește STB pentru următorii ani

Directorul general al STB, Andrei Dinculescu Bighea, a declarat în cadrul conferinței FOCUS București că instituția va cumpăra 46 de tramvaie și 100 de troleibuze articulate, cu o capacitate mai mare pentru pasageri.

„Avem nevoie de vehicule noi. În momentul de faţă există bani alocaţi. Se vor lua 46 de de tramvaie noi, 100 de troleibuze articulate, din acelea lungi, care vor permite mai mulţi călători, iar 170 de milioane de euro vor fi alocaţi pentru reabilitarea infrastructurii de tramvaie”, a spus Andrei Dinculescu Bighea.

Șeful STB a explicat că modernizarea flotei rămâne o prioritate, chiar dacă în ultimii ani compania a introdus deja numeroase vehicule noi în circulație.

Cât de mare este flota actuală a transportului public

În prezent, STB operează aproximativ 1.700 de vehicule, dintre care peste 1.200 circulă zilnic pe traseele din București. Potrivit conducerii companiei, aproape un milion de validări au loc în fiecare zi în rețeaua de transport public.

Directorul general a amintit că flota include deja 100 de tramvaie Astra, 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice și 130 de autobuze hibride.

„Mediul digital a crescut foarte mult în ultimii ani, în special la plăţile online. Flota a fost ‘upgradată’ foarte mult. Sunt 100 de tramvaie noi Astra, româneşti, 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice şi 130 de autobuze hibrid. Acestea se află în circulaţie în momentul de faţă, însă nu este suficient”, a mai arătat directorul STB, potrivit Antena3.

Ce planuri are compania pentru turiști

Conducerea STB vrea să dezvolte și o aplicație proprie dedicată transportului urban și turismului din Capitală. Prin intermediul platformei, utilizatorii ar putea cumpăra atât bilete pentru transportul public, cât și acces la muzee sau alte instituții culturale.

„Pe viitor doresc să dezvoltăm o aplicaţie proprie a STB prin care să se poată achiziţiona bilete la muzee sau la alte instituţii culturale, în care turiştii deja să poată să aibă acces din aplicaţie”, a adăugat directorul.

21:14 - Mai mulți neafiliați aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD s-au alăturat grupului parlamentar al PNL. Cum explică Bolojan: „Eu nu am încurajat traseismul politic, dar…” (VIDEO)
20:57 - Programul Rabla primește bani în plus în 2026. Ministerul Finanțelor majorează bugetul AFM cu 100 de milioane de lei
20:56 - Cine ar trebui să facă noul guvern? Negoiță (PSD): „Cine a spart geamul trebuie să pună altul în loc, așa dictează bunul simț” / Întrebat despre relația bizară PSD-AUR: „Suntem în zona de ridicol” (VIDEO)
20:50 - ONU avertizează asupra unei posibile crize alimentare globale. Cum poate afecta Strâmtoarea Ormuz prețurile alimentelor
20:37 - Robert Negoiță (PSD) explică de ce i-a luat apărarea lui Bolojan: Eu cred cu tărie că România are nevoie de reforme (VIDEO)
20:24 - România și Polonia își întăresc legătura economică. Mircea Abrudean vorbește despre investiții cu impact real
20:14 - Robert Negoiță (PSD): Eu n-am înțeles prea bine de ce a fost dat jos Bolojan. Cei care au votat moțiunea de cenzură sper că au și un plan acum (VIDEO)
20:11 - România marchează Ziua Eroilor prin ceremonii militare și religioase. Cum vor avea loc manifestările din București și din țară
19:59 - Bucureștiul schimbă regulile pentru evenimentele private. PMB vrea mai puține blocaje și festivaluri mai bine organizate
19:49 - Tanczos Barna, dezvăluiri despre formarea Guvernului Bolojan: „Nu era nimeni care să vrea să fie premier și să evite dezastrul bugetar. A acceptat Bolojan. De ce să renunțe acum?”