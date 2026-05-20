Ancheta privind jaful de aproape zece milioane de lei de la sediul central al Poștei din Timișoara a ajuns într-un nou punct important. Procurorii suspectează acum că hoții au beneficiat de sprijinul unei angajate din interiorul instituției, acuzată că le-a oferit informații esențiale înaintea loviturii.

Cine este femeia suspectată că a ajutat gruparea

O angajată a , în vârstă de 46 de ani, a fost reținută de polițiști și plasată ulterior sub control judiciar pentru 60 de zile. Anchetatorii cred că aceasta ar fi avut rolul decisiv de a furniza detalii logistice importante celor implicați în furt.

Potrivit anchetei desfășurate de Serviciul de Investigații Criminale Timiș, femeia ar fi transmis informații confidențiale în perioada aprilie – mai 2025. Datele oferite ar fi ajutat gruparea să pregătească în detaliu atacul asupra Oficiului Poștal Timișoara 1.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu după apariția unor indicii privind existența unui complice intern. Procurorii consideră că rolul acesteia a fost esențial pentru organizarea unuia dintre cele mai spectaculoase jafuri comise recent în oraș.

Cum au reușit hoții să pătrundă în sediul Poștei

Furtul a avut loc în noaptea de 30 spre 31 mai 2025, între orele 01:00 și 03:00, la sediul poștal de pe Bulevardul Revoluției. Doi dintre suspecți au intrat în clădire după ce au forțat ușa principală și au distrus accesul către casierie. au fugit apoi cu 16 saci care conțineau exact 9.470.000 de lei, bani destinați plății pensiilor. În plus, aceștia au luat și sistemul DVR care stoca imaginile surprinse de camerele de supraveghere, relatează Libertatea.

Anchetatorii spun că atacatorii au folosit tehnologie performantă pentru a evita identificarea. Camerele video externe au fost redirecționate, iar sistemul de alarmă a fost blocat cu dispozitive speciale aduse de un al treilea complice, rămas afară pentru supraveghere.

Cum s-a încheiat fuga autorilor

Deși planul părea atent construit, liderul grupului a fost prins la scurt timp după comiterea . Polițiștii l-au interceptat în trafic, pe strada Anton Seiller, în timp ce transporta întreaga sumă furată într-o autoutilitară cu numere false.

Intervenția rapidă a oamenilor legii a permis recuperarea integrală a prejudiciului. Ceilalți doi complici au fugit inițial din țară, însă anchetatorii i-au localizat și arestat în lunile următoare.

Odată cu punerea sub acuzare a angajatei Poștei, procurorii susțin că au identificat toate persoanele implicate în organizarea furtului. Toți suspecții sunt cercetați pentru furt calificat și complicitate la furt calificat cu consecințe deosebit de grave.