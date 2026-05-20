B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Angajată a Poștei din Timișoara, acuzată că i-a ajutat pe autorii unui jaf de aproape 10 milioane de lei. Ce informații le-ar fi oferit hoților

Angajată a Poștei din Timișoara, acuzată că i-a ajutat pe autorii unui jaf de aproape 10 milioane de lei. Ce informații le-ar fi oferit hoților

Iulia Petcu
20 mai 2026, 18:50
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Angajată a Poștei din Timișoara, acuzată că i-a ajutat pe autorii unui jaf de aproape 10 milioane de lei. Ce informații le-ar fi oferit hoților
Sursa foto: Poșta Română / Facebook
Cuprins
  1. Cine este femeia suspectată că a ajutat gruparea
  2. Cum au reușit hoții să pătrundă în sediul Poștei
  3. Cum s-a încheiat fuga autorilor

Ancheta privind jaful de aproape zece milioane de lei de la sediul central al Poștei din Timișoara a ajuns într-un nou punct important. Procurorii suspectează acum că hoții au beneficiat de sprijinul unei angajate din interiorul instituției, acuzată că le-a oferit informații esențiale înaintea loviturii.

Cine este femeia suspectată că a ajutat gruparea

O angajată a Poștei, în vârstă de 46 de ani, a fost reținută de polițiști și plasată ulterior sub control judiciar pentru 60 de zile. Anchetatorii cred că aceasta ar fi avut rolul decisiv de a furniza detalii logistice importante celor implicați în furt.

Potrivit anchetei desfășurate de Serviciul de Investigații Criminale Timiș, femeia ar fi transmis informații confidențiale în perioada aprilie – mai 2025. Datele oferite ar fi ajutat gruparea să pregătească în detaliu atacul asupra Oficiului Poștal Timișoara 1.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu după apariția unor indicii privind existența unui complice intern. Procurorii consideră că rolul acesteia a fost esențial pentru organizarea unuia dintre cele mai spectaculoase jafuri comise recent în oraș.

Cum au reușit hoții să pătrundă în sediul Poștei

Furtul a avut loc în noaptea de 30 spre 31 mai 2025, între orele 01:00 și 03:00, la sediul poștal de pe Bulevardul Revoluției. Doi dintre suspecți au intrat în clădire după ce au forțat ușa principală și au distrus accesul către casierie. Hoții au fugit apoi cu 16 saci care conțineau exact 9.470.000 de lei, bani destinați plății pensiilor. În plus, aceștia au luat și sistemul DVR care stoca imaginile surprinse de camerele de supraveghere, relatează Libertatea.

Anchetatorii spun că atacatorii au folosit tehnologie performantă pentru a evita identificarea. Camerele video externe au fost redirecționate, iar sistemul de alarmă a fost blocat cu dispozitive speciale aduse de un al treilea complice, rămas afară pentru supraveghere.

Cum s-a încheiat fuga autorilor

Deși planul părea atent construit, liderul grupului a fost prins la scurt timp după comiterea jafului. Polițiștii l-au interceptat în trafic, pe strada Anton Seiller, în timp ce transporta întreaga sumă furată într-o autoutilitară cu numere false.

Intervenția rapidă a oamenilor legii a permis recuperarea integrală a prejudiciului. Ceilalți doi complici au fugit inițial din țară, însă anchetatorii i-au localizat și arestat în lunile următoare.

Odată cu punerea sub acuzare a angajatei Poștei, procurorii susțin că au identificat toate persoanele implicate în organizarea furtului. Toți suspecții sunt cercetați pentru furt calificat și complicitate la furt calificat cu consecințe deosebit de grave.

Tags:
Citește și...
Primar din Bihor, prins în flagrant de procurorii europeni. EPPO investighează o mită cerută pentru un contract finanțat din bani UE
Eveniment
Primar din Bihor, prins în flagrant de procurorii europeni. EPPO investighează o mită cerută pentru un contract finanțat din bani UE
Primul pepene al verii a ajuns moft scump. Românii plătesc aproape 9 lei pe kilogram pentru o poftă de sezon
Eveniment
Primul pepene al verii a ajuns moft scump. Românii plătesc aproape 9 lei pe kilogram pentru o poftă de sezon
Acces blocat pentru stupii veniți în pastoral în Hunedoara. „Un abuz de la cap la coadă”. Cum explică autoritățile restricțiile pentru florile salcâm
Eveniment
Acces blocat pentru stupii veniți în pastoral în Hunedoara. „Un abuz de la cap la coadă”. Cum explică autoritățile restricțiile pentru florile salcâm
Ancheta în cazul profesoarei care și-a ucis fiul, apoi s-a sinucis a fost redeschisă. Ce acuză tatăl copilului
Eveniment
Ancheta în cazul profesoarei care și-a ucis fiul, apoi s-a sinucis a fost redeschisă. Ce acuză tatăl copilului
Scene violente pe o stradă din Tecuci după un atac cu armă. Un șofer a împușcat un pieton în plină stradă
Eveniment
Scene violente pe o stradă din Tecuci după un atac cu armă. Un șofer a împușcat un pieton în plină stradă
Directoare financiară din București, acuzată că a furat 11 milioane de lei de la niște firme, prin circa 2.000 de tranzacții suspecte
Eveniment
Directoare financiară din București, acuzată că a furat 11 milioane de lei de la niște firme, prin circa 2.000 de tranzacții suspecte
(VIDEO) Șeful NATO a salutat reacția rapidă a piloților români după incidentul din spațiul aerian estonian. „Este exact pentru ce ne-am pregătit”
Eveniment
(VIDEO) Șeful NATO a salutat reacția rapidă a piloților români după incidentul din spațiul aerian estonian. „Este exact pentru ce ne-am pregătit”
Droguri ascunse într-un bidon de ulei la o vulcanizare din Iași. Cum ar fi funcționat gruparea investigată de DIICOT
Eveniment
Droguri ascunse într-un bidon de ulei la o vulcanizare din Iași. Cum ar fi funcționat gruparea investigată de DIICOT
UE transmite un mesaj de calm privind Ebola. Riscul de infectare în Europa rămâne „foarte scăzut”
Externe
UE transmite un mesaj de calm privind Ebola. Riscul de infectare în Europa rămâne „foarte scăzut”
Cât costă serviciile de menaj în România în 2026 (date Helperz)
Eveniment
Cât costă serviciile de menaj în România în 2026 (date Helperz)
Ultima oră
18:58 - Primar din Bihor, prins în flagrant de procurorii europeni. EPPO investighează o mită cerută pentru un contract finanțat din bani UE
18:40 - Andreea Bălan a luat numele soțului: „Acum sunt doamna Cornea! Și alerg să-mi schimb actele”
18:27 - Primul pepene al verii a ajuns moft scump. Românii plătesc aproape 9 lei pe kilogram pentru o poftă de sezon
18:19 - Acces blocat pentru stupii veniți în pastoral în Hunedoara. „Un abuz de la cap la coadă”. Cum explică autoritățile restricțiile pentru florile salcâm
18:17 - Prețurile mari la carburanți au enervat și vedetele. Tot mai multe folosesc transportul în comun. Monica Tatoiu: „Am bani, dar am muncit pentru ei” (FOTO)
18:00 - Ucraina leagă alegerile de evoluția frontului. Scrutinul prezidențial ar putea fi împins până în 2027
17:48 - Ancheta în cazul profesoarei care și-a ucis fiul, apoi s-a sinucis a fost redeschisă. Ce acuză tatăl copilului
17:42 - Scene violente pe o stradă din Tecuci după un atac cu armă. Un șofer a împușcat un pieton în plină stradă
17:31 - Războiul cu Iranul se complică în culise. Trump și Netanyahu nu mai par să urmărească același final
17:21 - Grindeanu spune că Bolojan „ţine captiv USR”: „Chiar i-am întrebat dacă realizează că preşedintele lor nu mai e Fritz”